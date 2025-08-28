Ελλάδα – Ιταλία 75-66: «Οδοστρωτήρας» Γιάννης παρέσυρε την σκουάντρα ατζούρα (vid)
Με εξαιρετική και εμφάνιση και ηγετικό Γιάννη Αντετοκούνμπο (31π.), η Ελλάδα κατέβαλε την αντίσταση της Ιταλίας επικρατώντας με 75-66 και ξεκίνησε ιδανικά τις υποχρεώσεις της στο Eurobasket 2025.
- Αλόννησος: 70χρονος επιτέθηκε και χτύπησε τον δήμαρχο του νησιού – Συνελήφθη και υπέστη εγκεφαλικό
- Όταν τα σχολεία γίνονται πεδίο μάχης - Πόσες ένοπλες επιθέσεις έχουν σημειωθεί στην Αμερική το 2025;
- Εξαφανίστηκε από το Χαλάνδρι και βρέθηκε νεκρός στη «χαράδρα του Χάρου» στον Γράμμο
- Γαλλία: Έξαλλη η αντιπολίτευση με τον Μπαϊρού – «Δεν συνομίλησα με κανέναν, επειδή όλοι εκτός εμένα έκαναν διακοπές»
Ιδανική πρεμιέρα για την Ελλάδα το φετινό Eurobasket, η οποία έπαιξε όσο χρειάστηκε κόντρα στην Ιταλία, και με τρομερό Γιάννη Αντετοκούνμπο που είχε 31 πόντους, επικράτησε με στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του Group C που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου.
Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα, διαχειρίστηκε σωστά τις διψήφιες διαφορές που έχτιζε και όταν οι αντίπαλοι έκαναν κάποιο σερί πλησιάζοντας, είχαν πάντα τις λύσεις για να μην απειληθούν και να φτάσουν στο θετικό αποτέλεσμα.
Πλην του «Greek Freak» που είχε 31 πόντους με 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, οι Κώστας Σλούκας και Ντίνος Μήτογλου είχαν από 9 πόντους, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος μέτρησε 8. Από την άλλη πλευρά, ο Νίκολο Μέλι είχε 15 πόντους, Σαλιού Νιάνγκ 11 και ο Ματέο Σπανιόλο 10 πόντους.
Το παιχνίδι ξεκίνησε με την Ελλάδα να χτυπά κοντά στο καλάθι και να σκοράρει είτε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, είτε με τους Ντόρσεϊ και Μήτογλου από βολές. Έτσι η Εθνική μας προηγήθηκε με 8-4 στο 4′, πριν οι Ιταλοί ισοφαρίσουν σε 10-10 στο 6′ έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Νίκολο Μέλι. Από εκεί και πέρα το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έσφιξε την άμυνά της ακόμα περισσότερο, έβαλε τα σουτ και έτρεξε ένα επιμέρους 12-2 για να κλείσει την πρώτη περίοδο στο +10 χάρη στο 22-12.
Η Ελλάδα βρέθηκε και στο +12 (24-12) με το… καλησπέρα της δεύτερης περιόδου, ωστόσο οι Ιταλοί μπόρεσαν να μαζέψουν τη διαφορά, ωστόσο η Εθνική μας κρατούσε ένα καλό προβάδισμα. Μάλιστα έφτασε ξανά σε διψήφια διαφορά με το 30-20 στο 13′, αλλά η «σκουάντρα ατζούρα» πλησίασε στους έξι πόντους (32-26) στο 15′. Η Εθνική μας έβρισκε λύσεις κοντά στο καλάθι, το σύνολο του Τζιανμάρκο Ποτσέκο από τα επιθετικά ριμπάουντ και έτσι το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε στο 36-32 υπέρ της Ελλάδας.
Το δεύτερο μέρος άρχισε με την Εθνική μας να κρατά το προβάδισμα και την Ιταλία να παραμένει κοντά στο σκορ περιμένοντας την στιγμή της. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο όμως δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο καθώς με συνεχόμενα καλάθια είχε πάρει στην… πλάτη του το επιθετικό φορτίο της «γαλανόλευκης». Έτσι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα προηγήθηκε ξανά με διψήφιο αριθμό πόντων (52-41) στο 27′. Στη συνέχεια δεν άλλαξαν πολλά, με την Ελλάδα να κλείνει την τρίτη περίοδο στο +11 (56-45).
Στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Εθνική μας μπήκε δυναμικά και βρέθηκε για πρώτη φορά στο ματς στο +14 (61-47) στο 32′. Οι Ιταλοί βρήκαν λύσεις με τον Σαλιού Νιάνγκ και έριξαν τη διαφορά κάτω από τους δέκα στο 36′ με το 66-60. Ωστόσο δύο μεγάλα καλάθια από Γιάννη και Θανάση Αντετοκούνμπο έφεραν την Ελλάδα ξανά στο +10 (71-61) στο 38′. Η «σκουάντρα ατζούρα» απάντησε με ένα σερί 5-0 πλησιάζοντας σε 71-66 στο 39′, όμως δεν κατάφερε κάτι παραπάνω και η «γαλανόλευκη» έφτασε στη νίκη με το τελικό 75-66.
Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66
ΕΛΛΑΔΑ (Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6 (1/3 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/5 βολές, 5 ριμπάουντ), Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 8 (2), Σλούκας 9 (1/2 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 4 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ), Κατσίβελης, Γιάννης Αντετοκούνμπο 31 (14/20 δίποντα, 3/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κώστας Αντετοκούνμπο, Θανάσης Αντετοκούνμπο 6 (1), Μήτογλου 9 (2/3 δίποντα, 0/2 τρίποντα, 5/6 βολές, 4 ριμπάουντ)
ΙΤΑΛΙΑ (Ποτσέκο): Γκαλινάρι 8 (0/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 5/54 βολές, 5 φάουλ σε 15:40), Μέλι 15 (5/8 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 2/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 μπλοκ), Τόμσον 3 , Ρίτσι 5 (1), Σπανιόλο 10 (4/10 δίποντα, 22 βολές), Νιανγκ 11 (4/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ), Σπίσου, Ντιουφ 4, Παγιόλα 6 (2 τρίποντα, 4 ασίστ)
- Παναθηναϊκός: Συζητά με την Πόρτο για τον διεθνή τούρκο φορ Ντενίζ Γκουλ
- Οι πιθανοί αντίπαλοι της ΑΕΚ στη League Phase του Conference League
- Απέραντο γαλάζιο…
- Στη League Phase του Conference League οι Φιορεντίνα και Κρίσταλ Πάλας
- Οι πιθανοί αντίπαλοι ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού στη League Phase του Europa League
- Επεισοδιακή πρόκριση για Λουντογκόρετς (4-1 παρ.), στη League Phase οι Γιουνγκ Μπόις (3-2) και Μακάμπι (0-1)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις