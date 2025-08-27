Μέλι: «Η Ελλάδα δεν είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο»
Στην πρεμιέρα της Εθνικής Ιταλίας με την Ελλάδα για το Eurobasket αναφέρθηκε ο Νίκολο Μέλι, ενώ εξήγησε πως η ελληνική ομάδα δεν είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.
Η Ιταλία θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα στην πρεμιέρα των δύο ομάδων στο Eurobasket 2025 (Πέμπτη 28/8, 21:30), με τον Νίκολο Μέλι να εκπροσωπεί τους παίκτες στη συνέντευξη Τύπου.
Ο έμπειρος φόργουορντ μίλησε για το παιχνίδι με τη χώρα μας, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αλλά υπάρχουν κι άλλοι παίκτες υψηλού επιπέδου.
Οι δηλώσεις του Νίκολο Μέλι:
«Δεν είναι μόνο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Αντιμετωπίζουμε μια ομάδα που έχει πολλούς παίκτες υψηλού επιπέδου.
Θα πρέπει να παίξουμε με μεγάλη ένταση και να συνεισφέρουν όλοι στο παιχνίδι μας. Απαιτείται ομαδικά πολύ καλή απόδοση και να χρησιμοποιήσουμε τις αρετές μας για να περιορίσουμε τους αντιπάλους μας».
