Λιθουανία – Μαυροβούνιο 94-67: Πήρε τη νίκη με εντυπωσιακό Γιοκουμπάιτις

Μία ακόμη άνετη νίκη πήρε η Λιθουανία στο Ευρωμπάσκετ 2025. Μετά τη νίκη με 94-70 επί της Μεγάλης Βρετανίας, στην πρεμιέρα του 2ου ομίλου, οι Λιθουανοί έκαναν επίδειξη δύναμης και απέναντι στο Μαυροβούνιο, επικρατώντας με… για την 2η ημέρα του Ευρωμπάσκετ 2025.

Οι… συνήθεις ύποπτοι, δηλαδή ο γκαρντ της Μπάγερν Μονάχου Ρόκας Γιοκουμπάιτις και ο σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς, Γιόνας Βαλαντσιούνας ανέλαβαν να «εκτελέσουν» τις όποιες ελπίδες του Μαυρουβουνίου για μία πρώτη νίκη στη διοργάνωση.

Ο Γιοκουμπάιτις σημείωσε double double με 21 πόντους και 12 ασίστ και 3 κλεψίματα σε 22:26 λεπτά συμμετοχής. Ο Βαλαντσιούνας είχε συγκομιδή 19 πόντους και 5 ριμπάουντ στο α΄ μέρος και δεν χρειάστηκε να ξαναπατήσει παρκέ στο β΄.

Ήδη στο ημίχρονο, η «Λιέτουβα» βρισκόταν μπροστά με +19 (47-28). Τα 42 ριμπάουντ του Μαυροβουνίου έναντι των 27 της Λιθουανίας στο τέλος, δεν έφεραν αποτέλεσμα για την ομάδα του Μπόσκι Ράντοβιτς. Κι αυτό γιατί οι παίκτες του Μπόσκο Ράντοβιτς υπέπεσαν σε 26 λάθη (11 η Λιθουανία).

Για τους ηττημένους, ο σέντερ των Σικάγο Μπουλς, Νίκολα Βούτσεβιτς… ήταν μόνος, τελειώνοντα το ματς με double double, 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 κλεψίματα.

Ο Έλληνας Γιώργος Πουρσανίδης ήταν 3ος διαιτητής της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 26-15, 47-28, 66-45, 94-67

ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (Κουρτινάιτις): Μπλάζεβιτς 10 (6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Νορμάντας 6 (4 ασίστ), Βελίτσκα 10 (2/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Ραντζεβίτσιους 1 (3 ριμπάουντ), Σεντεκέρσκις 7 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Τουμπέλις 2 (3 ασίστ), Γιοκουμπάιτις 21 (7/14 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 12 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μπιρούτις 7, Βαλαντσιούνας 19 (5/5 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γκιεντράιτις 5 (1), Σαγκριούνας 4 (3 ασίστ), Σιρβίντις 2.

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (Ράντοβιτς): Άλμαν 4 (6 ασίστ, 6 λάθη), Μιχαΐλοβιτς 7 (1), Βούτσεβιτς 20 (7/14 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 λάθη, 2 κλεψίματα), Σλάβκοβιτς 4, Χαντζιμπέγκοβιτς 1 (4 ριμπάουντ), Σιμόνοβιτς 10 (7 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γιοβάνοβιτς 13 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Νίκολιτς, Ντρόμπνιακ 8 (3 ριμπάουντ, 4 λάθη).