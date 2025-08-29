Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Παράσταση από τον Μάρκανεν με 43 πόντους (vid)
Με τον Λάουρι Μάρκανεν να κάνει εκπληκτικό παιχνίδι σκοράροντας 43 πόντους, η Φινλανδία διέλυσε τη Μεγάλη Βρετανία με 109-79.
Μια απίθανη εμφάνιση πραγματοποίησε στην αναμέτρηση της Φινλανδίας με τη Μεγάλη Βρετανία ο Λάουρι Μάρκανεν, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη με 109-79 στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Group B στο Eurobasket.
Ο φόργουορντ των Γιούτα Τζαζ σταμάτησε στους 43 πόντους με 2 ριμπάουντ και 1 ασίστ, σε ένα παιχνίδι όπου η «Σουόμι» επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της και δεν άφησε περιθώριο στους Βρετανούς που απλά παρακολουθούσαν τη διαφορά να αυξάνεται έως το φινάλε.
Πλην του Μάρκανεν, εντυπωσιακός ήταν ο Σάσου Σάλιν με 21 πόντους, ενώ ο Ολιβιέ Ενκαμούα μέτρησε 13 πόντους. Στην αντίπερα όχθη, ο Λουκ Νέλσον είχε 13 πόντους και ο Μάιλς Χίσον 12.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 30-21, 58-42, 81-56, 109-79
ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (Τουόβι): Λιτλ 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Σάλιν 21 (7/9 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Ν’Καμούα 13 (1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γιάντουνεν 3 (1/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Βάλτονεν 6, Μάντσεν 1 (6 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Μάχουνι 5 (1), Μάρκανεν 43 (6/9 δίποντα, 7/13 τρίποντα, 10/11 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 κλεψίματα), Μουούρινεν 6 (4 ριμπάουντ), Γκούσταβσον 4, Σέπαλα 2 (2 ριμπάουντ, 5 ασίστ).
Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ (Στόιτελ): Χίμπερτ 5 (1), Ανταμού 3 (1), Νέλσον 13 (2/7 τρίποντα, 4 ασίστ), Φίλιπ 10 (4 ριμπάουντ), Μπέλο 4 (4 ριμπάουντ), Γέμποα 10 (2/3 τρίποντα, 8 ριμπάουντ), Χέσον 12 (2/3 τρίποντα, 2 ριμπάουντ), Γουίτλ 8 (4 ριμπάουντ), Άκιν 3 (6 ριμπάουντ), Γουίλαν 3 (1/4 τρίποντα).
