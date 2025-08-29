Ο Πετρούσεφ έριξε γροθιά σε αντίπαλο και αποβλήθηκε (vid)
Ο Φιλίπ Πετρούσεφ αποβλήθηκε από την αναμέτρηση της Σερβίας με την Πορτογαλία, αφού έριξε γροθιά στο στήθος αντιπάλου του.
- Πληρώνεις 150 δολάρια το κύμα: Η πολυτελής πισίνα που απευθύνεται στους υπερπλούσιους σέρφερ
- Γιαγιά και εγγονή παρασύρθηκαν από μηχανή μεγάλου κυβισμού στην Πάτρα - Νεκρή η γυναίκα, στο νοσοκομείο η 8χρονη
- Χαμάς: «Οι Ισραηλινοί όμηροι θα αντιμετωπίσουν τους ίδιους κινδύνους με τους μαχητές μας»
- Τραγωδία με τουλάχιστον 69 νεκρούς μετανάστες από σκάφος που ανατράπηκε στις ακτές της Μαυριτανίας
Πρόωρο τέλος είχε για τον Φιλίπ Πετρούσεφ το παιχνίδι της Σερβίας με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Eurobasket 2025.
O πρώην φόργουορντ/σέντερ του Ολυμπιακού, και νυν της Dubai BC, είχε ένα άσχημο περιστατικό μόλις στο 4ο λεπτό της συνάντησης των δύο ομάδων.
Συγκεκριμένα, όπως έδειξαν οι κάμερες ο ταλαντούχος Σέρβος έριξε γροθιά στο στήθος του του Ντιόγκο Μπρίτο.
Δείτε το βίντεο:
Filip Petrušev je isključen 5 minuta nakon početka utakmice zbog udaranja protivnika u stomak #EuroBasket 😱🇷🇸
🎥 @klikclick191174 / @RTS_Vesti pic.twitter.com/aNsI3suVne
— Flouter (@FlouterNET) August 29, 2025
Ύστερα από εξέταση της φάσης από τους διαιτητές στο instant replay, ο Πετρούσεφ αποβλήθηκε και έφυγε για τα αποδυτήρια.
- Λέτσε – Μίλαν 0-2: «Καθάρισε» στο δεύτερο μέρος
- Αμβούργο – Σαν Πάουλι 0-2: Διπλό στο ντέρμπι και «σεφτέ» για την ομάδα του Σάλιακα
- Eurobasket 2025: Το πανόραμα των γκρουπ Α και Β (vids)
- Πορτογαλία – Σερβία 69-80: Εύκολο βράδυ για τους «Πλάβι»
- Φινλανδία – Μεγάλη Βρετανία 109-79: Παράσταση από τον Μάρκανεν με 43 πόντους (vid)
- Τέσσερις υποψηφιότητες για Euro 2029 Γυναικών
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις