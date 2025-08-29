Ο Πετρούσεφ έριξε γροθιά σε αντίπαλο και αποβλήθηκε (vid)

Πρόωρο τέλος είχε για τον Φιλίπ Πετρούσεφ το παιχνίδι της Σερβίας με αντίπαλο τη Μεγάλη Βρετανία στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του Eurobasket 2025.

O πρώην φόργουορντ/σέντερ του Ολυμπιακού, και νυν της Dubai BC, είχε ένα άσχημο περιστατικό μόλις στο 4ο λεπτό της συνάντησης των δύο ομάδων.

Συγκεκριμένα, όπως έδειξαν οι κάμερες ο ταλαντούχος Σέρβος έριξε γροθιά στο στήθος του του Ντιόγκο Μπρίτο.

Δείτε το βίντεο:

Filip Petrušev je isključen 5 minuta nakon početka utakmice zbog udaranja protivnika u stomak #EuroBasket 😱🇷🇸 🎥 @klikclick191174 / @RTS_Vesti pic.twitter.com/aNsI3suVne — Flouter (@FlouterNET) August 29, 2025

Ύστερα από εξέταση της φάσης από τους διαιτητές στο instant replay, ο Πετρούσεφ αποβλήθηκε και έφυγε για τα αποδυτήρια.