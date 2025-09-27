Ο GM της Dubai BC αποκάλυψε πώς πείστηκε ο Πετρούσεφ να συνεχίσει εκεί την καριέρα του

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ ετοιμάζεται για το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του στην Dubai BC, με την οποία υπέγραψε τριετές συμβόλαιο, μετά την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό.

Για την απόφαση του Σέρβου να επιλέξει την ομάδα των Εμιράτων μίλησε ο General Manager της ομάδας, Ντέγιαν Καμενιάσεβιτς, ο οποίος ανέφερε αρχικά ότι η επιθυμία του Πετρούσεφ να μην συνεχίσει στον Ερυθρό Αστέρα, όπου αγωνιζόταν ως δανεικός, τους οδήγησε στο να προσεγγίσουν τον παίκτη, που πείστηκε από την παρουσία γνωστών προσώπων στην ομάδα αλλά και την κοινότητα των Βαλκανίων στο Ντουμπάι.

Τι ανέφερε ο Καμενιάσεβιτς

«Όσον αφορά στον Φίλιπ, ήταν ένας από τους λίγους παίκτες που δεν είχαμε κλείσει από την προηγούμενη σεζόν. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε όταν εξέφρασε την επιθυμία του να μην παραμείνει στο Βελιγράδι για προσωπικούς λόγους. Συζητήσαμε μαζί του και με τον ατζέντη του, ενώ βρεθήκαμε σε επαφή και με τον Ερυθρό Αστέρα για να κατανοήσουμε την κατάσταση. Τελικά, μας διάλεξε επειδή γνώριζε ήδη ότι αρκετοί παίκτες είχαν υπογράψει, γνωρίζει ανθρώπους στην ομάδα και φυσικά η κοινότητα από τα Βαλκάνια στο Ντουμπάι είναι πολύ μεγάλη», δήλωσε ο Καμενιάσεβιτς.

Την περασμένη σεζόν, ο Πετρούσεφ με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα είχε 2 συμμετοχές στη Euroleague, με 14.1 πόντους, 4.9 ριμπάουντ και 1.7 ασίστ σε 21.5 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο.