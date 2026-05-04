Μαρκ Ίτον: Πώς μια πεντάλεπτη κουβέντα με τον θρυλικό Γουίλτ Τσάμπερλεν οδήγησε σε μια καριέρα 12 ετών στο NBA
Μπάσκετ 04 Μαΐου 2026, 21:50

Η όμορφη ιστορία ανάμεσα στους δύο «γίγαντες», με τον σπουδαίο Γουίλτ Τσάμπερλεν να δίνει το κίνητρο που έλειπε από τον Μάρκ Ίτον, ο οποίος μετατράπηκε στον κορυφαίο μπλοκέρ στην ιστορία του NBA.

Αν υπάρχει κάποιος στον οποίο ο Μαρκ Ίτον χρωστάει την 12ετή καριέρα του στο NBA, αυτός είναι ο θρυλικός Γουίλτ Τσάμπερλεν. Μπορεί όταν ο δεύτερος ολοκλήρωσε την καριέρα του το 1973, ο πρώτος να ήταν μόλις 16 ετών και να απείχε εννέα ολόκληρα χρόνια προτού η Γιούτα Τζαζ τον κάνει ντραφτ το 1982, ωστόσο τον επηρέασε με τέτοιο τρόπο που του άλλαξε τη ζωή!

Συγκεκριμένα ο Τσάμπερλεν έτυχε να παρακολουθήσει τον Ίτον σε ένα φιλικό παιχνίδι το καλοκαίρι στο οποίο η απόδοση του ήταν κάκιστη κι αμέσως έσπευσε να του πει δυο… λογάκια. Όσα είπε στον ύψους 2,24μ. σεντερ ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του NBA που έχει σημειώσει 100 πόντους σε ένα παιχνίδι «έχτισαν» μια καριέρα 12 ετών στην κορυφαία λίγκα μπάσκετ του κόσμου.

Ο Μαρκ Ίτον, που είχε σπουδάσει μηχανικός αυτοκινήτων, στην ομάδα μπάσκετ του λυκείου του (στο Γουέστμινστερ της Καλιφόρνια) ήταν κυρίως αναπληρωματικός. Με ύψος 2,11μ. τότε, αλλά βάρος μόλις 79 κιλά, δεν διέθετε συντονισμό στις κινήσεις του και γενικότερα δεν ήξερε πώς να χρησιμοποιεί το θηριώδες κορμί του. «Οι προπονητές δεν ήξεραν πώς να με μάθουν να παίζω σωστά, ούτε όμως κι εγώ», είχε πει ο Ίτον.

Ο ρόλος… κομπάρσου συνεχίστηκε για εκείνον τόσο στο Cypress College, όσο και στο UCLA, στα οποία ο χρόνος συμμετοχής του ήταν περιορισμένος. Το μέλλον του Μαρκ Ίτον στο μπάσκετ έμοιαζε ζοφερό και όλα έδειχναν ότι θα τα πήγαινε καλύτερα στο συνεργείο αυτοκινήτων, τομέας που είχε σπουδάσει άλλωστε. Ώσπου ήρθε εκείνη η «άγια» μέρα που ο Γουίλτ Τσάμπερλεϊν έτυχε να τον δει σε εκείνο το παιχνίδι επίδειξης και αποφάσισε να ασχοληθεί μαζί του. Άλλωστε έβλεπε έναν τύπο που φαινόταν ότι σύντομα θα ξεπεράσει τα 2,20μ., με μια στιβαρή σωματική κατασκευή και θα ήταν κρίμα να μην έπαιζε στο NBA.

«Είχα φτάσει να λυπάμαι τον εαυτό μου, στεκόμουν στην άκρη, λαχανιάζοντας. Σκέφτηκα ότι ίσως απλώς δεν μπορώ να παίξω σε αυτό το επίπεδο», είχε δηλώσει αρκετά χρόνια μετά ο Ίτον, εξιστορώντας τη στιγμή που του άλλαξε τη ζωή; Και τότε ο Τσάμπερλεν τον άρπαξε απότομα από τον ώμο τον οδήγησε στο γήπεδο και τον τοποθέτησε ακριβώς κάτω από το καλάθι: «Βλέπεις αυτό το καλάθι; Η δουλειά σου είναι να εμποδίσεις τους παίκτες να φτάσουν εκεί. Η δουλειά σου είναι να τους κάνεις να χάσουν το σουτ τους, να πάρεις το ριμπάουντ, να δώσεις σωστά πάσα στον γκαρντ, να αφήσεις τους συμπαίκτες σου να πάνε στην άλλη άκρη και να σκοράρουν. Η δουλειά σου είναι να φτάσεις μέχρι το μισό γήπεδο και να δεις τι συμβαίνει. Σε αυτό πρέπει να επικεντρωθείς», είπε ο Τσάμπερλεν στον νεαρό τότε Ίτον και τον έκανε να βρει την ταυτότητα του. Να γίνει ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς ψηλούς και μπλοκέρ στην ιστορία του NBA που θα τρόμαζε όλους όσοι… τολμούσαν να πλησιάσουν κοντά στο καλάθι.

Ο μετέπειτα βασικός ψηλός των Τζαζ εξήγησε πως αυτή η πεντάλεπτη συνομιλία «μίλησε μέσα του» και τον βοήθησαν να βρει τον ρόλο του: «Όταν ο Γουίλτ μοιράστηκε τις σκέψεις του μαζί μου, όλα άλλαξαν. Κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω. Κατάλαβα σε τι θα μπορούσα να γίνω σπουδαίος. Συνέχισα κι έγινα ένας από τους σπουδαίους αμυντικούς παίκτες στο NBΑ, μόλις τέσσερα χρόνια μετά από αυτή την πεντάλεπτη συνομιλία. Με ώθησε στο να σπάσω το ρεκόρ του NBA για τα περισσότερα μπλοκ σε ένα μόνο έτος (456!) το οποίο κανείς δεν έχει μπορέσει να καταρρίψει μέχρι και σήμερα. Αυτή η πεντάλεπτη συνομιλία οδήγησε σε μια 12χρονη καριέρα στο NBA, όπου ανακηρύχθηκα δύο φορές Αμυντικός της Χρονιάς, και το 1989, κλήθηκα στο All-Star Game».

Ο Μαρκ Ίτον αγωνίστηκε 875 φορές στο NBA, έχοντας 6 πόντους, 7,9 ριμπάουντ, αλλά και 3,5 μπλοκ ανά παιχνίδι, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος μέσος όρος στην ιστορία του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ στον κόσμο! Ακολουθούν ο ύψους 2,30μ. Μανούτε Μπολ με 3,34 τάπες ανά ματς και ο θρυλικός Χακίμ Ολάζουον με μέσο όρο 3,06 κοψίματα.

Σε απόλυτους αριθμούς ο Μαρκ Ίτον με 3064 μπλοκ είναι πέμπτος στην ιστορία του NBA, με τους Χακίμ, Μουτόμπο, Τζαμπάρ και Γκίλμορ να έχουν περισσότερα, αλλά όλοι τους έχουν αγωνιστεί σε πολύ περισσότερα παιχνίδια.

Δυστυχώς ο Ίτον έφυγε από τη ζωή το 2021 σε ηλικία 64 ετών, σε ένα περίεργο ατύχημα με το ποδήλατο, μόλις ένα τετράγωνο από το σπίτι του, στη Γιούτα. Βρέθηκε αναίσθητος από έναν περαστικό και διαπιστώθηκε ο θάνατός του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τις έρευνες που έκανε ο σερίφης της περιοχής δεν υπήρχαν μάρτυρες στο περιστατικού ούτε καμία ένδειξη ότι εμπλέκεται κάποιο όχημα…

Ο ύψους 2,24μ Μαρκ Ίτον, με τον ύψους 2.17μ. Ρούντι Γκομπέρ. Ο Ίτον έφυγε από τη ζωή το 2021 σε ένα περίεργο ατύχημα κάνοντας ποδήλατο.

