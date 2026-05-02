sports betsson
Σάββατο 02 Μαϊου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
02.05.2026 | 11:50
Νέα σεισμική δόνηση 3,9 Ρίχτερ στο Λασίθι
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)
Μπάσκετ 02 Μαΐου 2026, 10:10

NBA: Μυθικός Λεμπρόν Τζέιμς έστειλε τους Λέικερς στους ημιτελικούς της Δύσης – Δύο Game 7 στην Ανατολή (vids)

Ο Λεμπρόν Τζέιμς -με μια ιστορική εμφάνιση- οδήγησε τους Λέικερς στο 4-2 επί των Ρόκετς και στους ημιτελικούς της δυτικής περιφέρειας του NBA, την ώρα που Ράπτορς και Πίστονς έστειλαν τις σειρές τους σε Game 7.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Scrolling Zombie: Να τι κάνεις στον εγκέφαλό σου χωρίς να το καταλάβεις

Spotlight

Οι Χιούστον Ρόκετς ήταν η μία από τις 16 ομάδες στην ιστορία του NBA που κατάφεραν να πάνε σειρά σε 3-3 ενώ βρέθηκαν 0-3 πίσω, ωστόσο δεν έγιναν και η πρώτη που καταφέρνει να πετύχει την ολική ανατροπή. Στο έκτο παιχνίδι της σειράς, οι Λος Άντζελες Λέικερς διέλυσαν τους Τεξανούς με 98-78, έκαναν το 4-2 και προκρίθηκαν στους ημιτελικούς της Δύσης όπου θα αντιμετωπίσουν τους πρωταθλητές Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (σ.σ. πρώτο παιχνίδι την Τρίτη 5/5).

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Λεμπρόν Τζέιμς, ο οποίος είχε 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ, συνεχίζοντας στα 41 του να καταγράφει αριθμούς που αντιστοιχούν στους μέσους όρους της καριέρας του χωρίς… κανένα πρόβλημα!

Ένα ακόμη ιστορικό ρεκόρ στο NBA ο «Βασιλιάς»

Επιπροσθέτως, ο εν ζωή θρύλος του μπάσκετ έσπασε και ένα ακόμη ρεκόρ στην ιστορία του NBA: πέρασε στην κορυφή της λίστας των παικτών με τις περισσότερες εκτός έδρας νίκες που δίνουν πρόκριση σε επόμενη φάση play-off, φτάνοντας τις 22 και ξεπερνώντας τις 21 των Ντέρεκ Φίσερ και Τιμ Ντάνκαν.

YouTube thumbnail

Επίσης, έφτασε τις 42 νικηφόρες σειρές play-off στην καριέρα του, παραμένοντας όχι απλά πρώτος ανάμεσα στους παίκτες στην ιστορία του NBA, αλλά με περισσότερες και από 22 συνολικά ομάδες!

Παράλληλα με την εμφάνιση του «Βασιλιά» όμως, συνολικά οι Λέικερς έπαιξαν καταπληκτική άμυνα, κρατώντας τους Ρόκετς στους 78 πόντους και τη χαμηλότερη φετινή επιθετική τους επίδοση. Ως προς την επίθεσή τους, εντυπωσιακό ήταν το σερί 27-3 χάρη στο οποίο πήραν μεγάλη διαφορά στο ημίχρονο και τη διατήρησαν ως το φινάλε. Αυτή ήταν η πρώτη πρόκριση για την ομάδα του Λος Άντζελες στον δεύτερο γύρο των NBA play-offs μετά το 2023, όταν τότε είχε αποκλειστεί από τους Ντένβερ Νάγκετς.

Για τους νικητές, πολύ καλός ήταν και ο Ρούι Χατσιμούρα με 21 πόντους και 5 τρίποντα, ενώ 15 πρόσθεσε και ο Όστιν Ρίβς που έπαιξε για δεύτερο ματς μετά τον τραυματισμό του. Για τους ηττημένους, ο Έιμεν Τόμπσον είχε 18 πόντους και ο Αλπερέν Σενγκούν 17. Συνολικά κακή εμφάνιση από τις «Ρουκέτες» πάντως, με μόλις 35% ποσοστό ευστοχίας στα σουτ εντός παιδιάς και 5/28 τρίποντα.

YouTube thumbnail

Τρομερά ματς και δύο Game 7 στην Ανατολή

Μετά τα… κλασικά του Λεμπρόν, στα δε δύο ματς της Ανατολικής περιφέρειας, έγιναν επίσης πράγματα και θαύματα! Στο Τορόντο – Κλίβελαντ, ο Ρόου Τζέι Μπάρετ με buzzer beater τρίποντο 1,2 δεύτερα πριν το τέλος της παράτασης χάρισε στους Ράπτορς τη νίκη με 112-110 και έστειλε τη σειρά σε Game 7 (στο Κλίβελαντ). Για τους νικητές, ο Σκότι Μπαρνς ήταν εξαιρετικός με 25 πόντους και 14 ασίστ, ενώ Μπάρετ και Γουόλτερ είχαν από 24.

Για τους Καβς, ο Έβαν Μόμπλεϊ είχε 26 πόντους και 14 ριμπάουντ, ο Ντόνοβαν Μίτσελ 24 πόντους και 16 ο Χάρντεν. Στο φινάλε μάλιστα είχαν την ευκαιρία για τη νίκη, όμως το τρίποντο του Μόμπλεϊ ήταν άστοχο.

YouTube thumbnail
YouTube thumbnail

Σε έβδομο παιχνίδι οδηγήθηκε και η σειρά των Ντιτρόιτ Πίστονς με τους Ορλάντο Μάτζικ. Για να συμβεί αυτό, οι Πίστονς πέτυχαν μια από τις μεγαλύτερες ανατροπές των τελευταίων ετών στα play-offs του NBA, επιστρέφοντας από το -24 για να φτάσουν στη νίκη με 93-79. Πρωταγωνιστής για τους νικητές ο Κέιντ Κάνινγκχαμ με 32 πόντους, ο οποίος ηγήθηκε της ομάδας του κατά τη διάρκεια του εντυπωσιακού σερί 35-5, διάστημα στο οποίο η ομάδα της Φλόριντα είχε 23 συνεχόμενα άστοχα σουτ.

YouTube thumbnail

Ιστορία -από την… ανάποδη- έγραψαν οι Μάτζικ, αφού έγιναν η πρώτη ομάδα εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες που χάνει εντός έδρας παιχνίδι play-offs ενώ είχε προηγηθεί με τουλάχιστον 24 πόντους σε ματς που είχε την ευκαιρία να νικήσει τη σειρά και να προκριθεί.

Headlines:
AGRO
Γεωργία: Η «χαμένη» δεκαετία των επενδύσεων – Το έλλειμμα στον αγροτικό τομέα [γραφήματα]

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Κόσμος
Ιράν: Είναι πιθανό οι ΗΠΑ να ξαναρχίσουν τον πόλεμο

inWellness
inTown
inTickets 30.04.26

Το «Τάμα» για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο

Το «Τάμα» μια θεατρική εμπειρία που υπόσχεται να συγκινήσει και να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των θεατών. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία να την απολαύσει για λίγες παραστάσεις στο Σύγχρονο Θέατρο.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
betson_textlink
Stream sports
Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
Σύνταξη
Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

Σύνταξη
O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιλέχθηκε στην 12άδα και στα δύο ματς με τη Μονακό, ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός και έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του και τα «θέλω» του Αμερικανού.

Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης
Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θέλει να… σκουπιστεί από του Ισπανούς.

Σύνταξη
Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μεγάλος στόχος της Ζαλγκίρις, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά ο Παναθηναϊκός «παραμονεύει» σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΣΥΡΙΖΑ για αποκάλυψη in: Ο Τζαβέλλας αθώωσε τον εαυτό του, τεκμηριώνεται η καταπάτηση του κράτους δικαίου
«Ο κ. Τζαβέλλας, έχοντας υπογράψει ο ίδιος την επισύνδεση 11 στόχων του Predator αρνήθηκε να διερευνήσει όχι μόνο αν υπήρχε ενιαίο κέντρο ΕΥΠ - Predator», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
Κόντρα Μαρινάκη και Τσουκαλά για τις Ανεξάρτητες Αρχές – «Η συμμορία του Μαξίμου είναι πολλαπλώς εκτεθειμένη»
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην ανακοίνωση του εκπροσώπου Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ. «Είναι γνωστό ότι έχει μαλώσει με την αλήθεια», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Σάμος: Καταδίωξη ταχύπλοου με μετανάστες – Περισυνελέγησαν 14 άνθρωποι, συνελήφθη ο φερόμενος διακινητής
Το ταχύπλοο με τους μετανάστες κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα προς τις βορειοανατολικές ακτές της Σάμου, όταν εντοπίστηκε από το περιπολικό του Λιμενικού

Σύνταξη
Αμπελόκηποι: Αυτό είναι το «κολαστήριο» ηλικιωμένων – «Ούτε που φανταζόμουν ότι είναι γηροκομείο»
Αυτό είναι το κτίριο που λειτουργούσε το «κολαστήριο» ηλικιωμένων - Για τις 6 Μαΐου αναβλήθηκε η δίκη της 72χρονης κατηγορουμένης

Σύνταξη
Μουντιάλ 2026: Στη Ζυρίχη κρίνεται η συμμετοχή του Ιράν
Σύνταξη
Κρήτη: Στη ΜΕΘ εκτός κινδύνου ο 4χρονος που δέχτηκε άγρια επίθεση σκύλου – Εκτεταμένα τα τραύματά του
Ο μεγαλόσωμος σκύλος - με πίεση σαγονιού που υπολογίζεται στα 240 κιλά - κατάφερε εκτεταμένες δαγκωματιές στο 4χρονο παιδί που έπαιζε μαζί του στην αυλή του σπιτιού του στην Κρήτη

Σύνταξη
Πανεπιστημιακές κάλπες
Απορίες ενός πανεπιστημιακού ψηφοφόρου για τον θεσμό του Συμβουλίου Διοίκησης

Υποκλοπές: Οι 11 στόχοι του Predator που είχε παρακολουθήσει η ΕΥΠ με υπογραφή Τζαβέλλα – Επικαλέστηκε «καθήκον εχεμύθειας»
Το in αποκαλύπτει την απόρρητη κατάθεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κων. Τζαβέλλα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές και τα 11 πρόσωπα για τα οποία υπέγραψε την παρακολούθησή τους από την ΕΥΠ και βρέθηκαν ταυτόχρονα στο στόχαστρο του Predator. Την παραίτησή του ζητά ο ΔΣΑ, «ο ελεγχόμενος επέλεξε τα καθήκοντα του ελεγκτή», τόνισε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Εκρηκτικό κλίμα στη ΝΔ – Οι ομάδες «γαλάζιων» βουλευτών που διαμορφώνονται – Το… φάντασμα Σαμαρά στο Μαξίμου
Πώς οργανώνεται και μορφοποιείται, με αφετηρία το κείμενο των 5, η κριτική των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση. Μεγάλη αναστάτωση στο Μαξίμου, αλλά και σαφής διάθεση Μητσοτάκη να στείλει στην Κ.Ο. το μήνυμα ότι «δεν συγκυβερνάμε».

Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies