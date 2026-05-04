Ολυμπιακός: Ποια είναι τα δεδομένα με τη συμμετοχή του Γουόρντ στο Game 3 με τη Μονακό
Ο Τάισον Γουόρντ συνεχίζει τις θεραπείες και ανεβάζει στροφές ενόψει του Game 3 απέναντι στη Μονακό στο Μόντε Κάρλο.
Ο Ολυμπιακός με επιβλητικές εμφανίσεις στο ΣΕΦ προηγείται ήδη με 2-0 της Μονακό στη σειρά των play offs της Euroleague με τους ερυθρόλευκους να θέλουν να τελειώσουν τη σειρά στο Μόντε Κάρλο, με το τρίτο ματς να είναι προγραμματισμένο για την ερχόμενη Τρίτη (5/5). Οι Πειραιώτες συνεχίζουν την προετοιμασία τους με τον Τάισον Γουόρντ να ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα, προκειμένου να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις που έχει στη μέση.
Ο Αμερικανός δεν είχε συμμετάσχει στο χαλάρωμα πριν από το δεύτερο παιχνίδι στο Φάληρο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τον προστατεύει από την αναμέτρηση, καθώς δεν υπήρχε λόγος να ρισκάρει οτιδήποτε με τη σειρά στην πλευρά του Ολυμπιακού.
Το πλάνο για τον Γουόρντ στο Game 3
Ο Ολυμπιακός πετά την Δευτέρα (4/5, 17:00) για το Μονακό, με τους Ερυθρόλευκους να μετρούν αντίστροφα για την μεγάλη αναμέτρηση, στην οποία θέλουν να πάρουν ακόμη μια νίκη και να τελειώσουν την πρόκριση με τον Γουόρντ να αναμένεται να πετάξει κανονικά με την αποστολή.
Θα συνεχίσει τις θεραπείες και στη Γαλλία κι αν νιώσει καλύτερα θα παίξει στο τρίτο παιχνίδι της σειράς. Ωστόσο με τους ερυθρόλευκους να είναι στο 2-0 και τα κρίσιμα να… έπονται δεν πρόκειται να πιέσουν καταστάσεις με τον παίκτη.
Ο Αμερικανός δεν έχει κάτι σοβαρό, κι αν κρινόταν ο τίτλος ενδεχομένως να έπαιζε κανονικά, αλλά για να είναι έτοιμος και 100% fit στο Final Four θα προφυλαχθεί αν δεν νιώσει έτοιμος. Υπενθυμίζεται πως ο Γουόρντ βγήκε στο Game 1 λίγα μόλις λεπτά μετά το τζάμπολ με ενοχλήσεις στη μέση του και δεν ξαναμπήκε ποτέ στο παιχνίδι.
