newspaper
Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
weather-icon 16o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο
Κόσμος 04 Μαΐου 2026, 20:53

Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ βαριέται γρήγορα, «θέλει δράση», σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο των ΗΠΑ. Και γι’ αυτό αλλάζει τη δυναμική με την εντολή οι αμερικανικές δυνάμεις να απεγκλωβίσουν πλοία από το Ορμούζ.

Αρχοντία Κάτσουρα
ΕπιμέλειαΑρχοντία Κάτσουρα
A
A
Vita.gr
«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Spotlight

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχωρά σε μια κίνηση που ενέχει τον πραγματικό πολύ σοβαρό κίνδυνο να επανεκκινήσουν οι εχθροπραξίες με το Ιράν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, αιτία είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βαρέθηκε το αδιέξοδο «ούτε πόλεμος ούτε συμφωνία».

Ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στο Axios, η εντολή του οι αμερικανικές δυνάμεις να βοηθήσουν τα πλοία να απεγκλωβιστούν από τα Στενά του Ορμούζ αλλάξει τη δυναμική. Αλλά αυτή η εντολή είναι που μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο.

• Όλες οι εξελίξεις της ημέρα στο liveblogging του in.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να κάθεται άπραγος. Θέλει πίεση. Θέλει μια συμφωνία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το σχέδιο για ένοπλο άνοιγμα του Ορμούζ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Πεντάγωνο παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ένα σχέδιο για το βράδυ για την αποστολή πολεμικών πλοίων. Αυτά θα προχωρούσαν στον άνοιγμα του Ορμούζ με τη βία. Και την τελευταία στιγμή επέλεξε, για αρχή, μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

Από τη Δευτέρα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θεωρητικά θα βοηθά εμπορικά πλοία, με σημαία ΗΠΑ και άλλες σημαίες, να διασχίσουν τα Στενά. Αυτό θα γίνει με συμβουλές για το πώς θα αποφύγουν τις νάρκες. Και τα πολεμικά πλοία θα είναι έτοιμα να επέμβουν, αν υπάρξει επιθετική ενέργεια από το Ιράν.

Πλοία στα στενά του Ορμούζ / Amirhosein Khorgooi/ISNA/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται αξιωματούχους, δεν υπάρχει τρέχον σχέδιο για πλήρεις ναυτικές συνοδείες. Αντ’ αυτού, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα βρίσκονται «στην περιοχή». Και θα είναι σε ετοιμότητα, παράλληλα με τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ.

Η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο «Project Freedom» θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας και 15.000 στρατιώτες, δήλωσε η CENTCOM.

«Θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαράθεση»

Ωστόσο, πηγή κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την απόφαση ως «αρχή μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαράθεση με τους Ιρανούς». Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η εντολή είναι μια «ανθρωπιστική αποστολή» για την απελευθέρωση πλοίων που έχουν αποκλειστεί στα Στενά. Αλλά σημαίνει ότι «αν οι Ιρανοί κάνουν κάτι, θα είναι οι κακοί και εμείς θα έχουμε τη νομιμοποίηση να δράσουμε», υποστήριξε.

Το σχέδιο που παρουσίασαν στον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη είναι πιο φιλόδοξο από αυτό. Την αποστολή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα πλοία θα κατέρριπταν κάθε πύραυλο ή θα έπλητταν κάθε ταχύπλοο σκάφος των Ιρανών που θα βρισκόταν στον δρόμο τους. Και στη συνέχεια θα ξεκινούσαν πλήρως τον πόλεμο, αν το Ιράν επιτίθετο σε χώρες του Κόλπου.

Κάτι πάντως που δεν μπορεί να αποκλειστεί ούτε τώρα.

Η αντίδραση του Ιράν

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Axios, η ιρανική αντίδραση θα καθορίσει πώς θα εξελιχθεί το «Σχέδιο Ελευθερία».

Ήδη έχει επιτεθεί σε πλοία που προσπαθούσαν να περάσουν από τα Στενά την περασμένη εβδομάδα. Και ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, απείλησε με αντίποινα για την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Έγραψε στο Χ:

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας. Τα Στενά του Ορμούζ και ο Περσικός Κόλπος δεν θα διαχειρίζονται από τις παραληρηματικές θέσεις του Τραμπ!».

Την ίδια ώρα, υπάρχουν σε εξέλιξη κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ, εξακολουθούν να ανταλλάσσουν προσχέδια συμφωνίας με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ είπε στο Axios; «Υπάρχουν συνομιλίες. Υπάρχουν προσφορές. Δεν μας αρέσουν οι δικές τους. Δεν τους αρέσουν οι δικές μας. Ακόμα δεν γνωρίζουμε την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη. Και μεταφέρουν μηνύματα δια χειρός σε σπηλιές ή όπου κι αν κρύβεται αυτός ή όποιος άλλος. Αυτό επιβραδύνει τη διαδικασία».

Ο Στιβ Γουίτκοφ φέρεται ότι συμβουλεύει τον Τραμπ να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, ότι παρουσιάζει μια αισιόδοξη εκτίμηση σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας. Ωστόσο πηγές που μίλησαν στο Axios αναφέρουν ότι άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι είναι πολύ πιο απαισιόδοξοι.

«Είτε εξετάζουμε τα πραγματικά περιγράμματα μιας εφικτής συμφωνίας σύντομα, είτε (σ.σ. ο Ντόναλντ Τραμπ) θα τα ανατινάξει», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Μεταφορές
Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

Ryanair: Ανησυχία στη Θεσσαλονίκη για κατάργηση της βάσης της στο «Μακεδονία»

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη ως προτεινόμενη πηγή στη Google
Vita.gr
«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

«Pilates arms»: Η απλή άσκηση που υπόσχεται γραμμωμένα χέρια

Κόσμος
Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

Τραμπ: Το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης αν αμερικανικά πλοία δεχθούν επίθεση στα Στενά του Ορμούζ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά
Κόσμος 04.05.26

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά

Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 04.05.26

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρείς νεκρούς από χανταϊό

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Σύνταξη
Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Κόσμος 04.05.26

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

Σύνταξη
ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ
Κόσμος 04.05.26

ΗΠΑ: «Προσωρινή παρέκκλιση» η υψηλή τιμή του πετρελαίου – Καλεί την Κίνα να βοηθήσει στο άνοιγμα του Ορμούζ

Σύμφωνα με τον υπουργό Οικονομικών των ΗΠΑ, το έλλειμμα στις παραδόσεις πετρελαίου σε όλο τον κόσμο λόγω του πολέμου φτάνει τα 8-10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Σύνταξη
Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό – Δεν το αφήνουν να δέσει
Στον Ατλαντικό 04.05.26

Παγιδευμένα 150 άτομα στο κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό - Δεν το αφήνουν να δέσει

Οι ολλανδικές αρχές θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν δύο ασθενείς που επιβαίνουν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο αντιμετωπίζει ύποπτο ξέσπασμα χανταϊού - Ο ΠΟΥ σε ανακοίνωσή του αναφέρει πως ο κίνδυνος από τον χανταϊό για τον πληθυσμό είναι χαμηλός

Σύνταξη
Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία
Δεν εξαρτάται από μένα 04.05.26

Μελόνι: Δεν συμφωνώ με ενδεχόμενη αποχώρηση αμερικανικών στρατευμάτων από την Ιταλία

Η Τζόρτζια Μελόνι είπε ότι πιθανότατα θα συναντηθεί με τον αμερικανό ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος αναμένεται στη Ρώμη για συνομιλίες στις οποίες περιλαμβάνεται και συνάντηση με τον πάπα Λέοντα

Σύνταξη
Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα
Αποτροπιασμός 04.05.26

Η άγρια δολοφονία μοντέλου που «πάγωσε» την Ελβετία – Τη σκότωσε και τη διαμέλισε με πρωτοφανή αγριότητα

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 στο Μπίνινγκεν, κοντά στη Βασιλεία, μετά από σφοδρή αντιπαράθεση του ζευγαριού.

Σύνταξη
Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες
Έκθεση μυστικών υπηρεσιών 04.05.26

Δρακόντεια μέτρα στο Κρεμλίνο: Ο Πούτιν θωρακίζεται εν μέσω φόβων για πραξικόπημα και στοχευμένες δολοφονίες

Η έκθεση αναφέρει ότι από τις αρχές Μαρτίου το Κρεμλίνο και ο ίδιος ο Βλαντιμίρ Πούτιν ανησυχούν για πιθανές διαρροές ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και για τον κίνδυνο συνωμοσίας ή απόπειρας πραξικοπήματος

Σύνταξη
Μακρόν: «Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ – Έκκληση για συντονισμό με το Ιράν για το πέρασμα
Κόσμος 04.05.26

«Ασαφές» το πλαίσιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ, λέει ο Μακρόν και απευθύνει έκκληση για συντονισμό με το Ιράν

Ο Εμανουέλ Μακρόν φάνηκε επιφυλακτικός για την νέα επιχείρηση ανοίγματος των Στενών του Ορμούζ από τις ΗΠΑ και επέμεινε στη σημασία να τηρηθεί η εκεχειρία στον Λίβανο

Σύνταξη
Στενά του Ορμούζ: «Το σχέδιο των ΗΠΑ δεν θα περιλαμβάνει υποχρεωτική ναυτική συνοδεία» – Θολό τοπίο για την «Επιχείρηση Ελευθερίας»
Επιχείρηση «ελευθερία» 04.05.26

Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για τα Στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει ναυτική συνοδεία - Θολό τοπίο στον Περσικό

Ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί να βάλει εκ νέου φωτιά με την «επιχείρηση ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Δημοσκόπηση: Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ – Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»
Δημοσκόπηση 04.05.26

Χωρίς «φρένο» η καθοδική πορεία της ΝΔ - Ανεβασμένο το ΠΑΣΟΚ, κερδίζει πόντους το «κόμμα Τσίπρα»

Κανένα σημάδι ανάκαμψης για το κυβερνών κόμμα σε νέα δημοσκόπηση που βλέπει το φως της δημοσιότητας. Ελαφρώς ενισχυμένο το ΠΑΣΟΚ. Ανοδική πορεία για το «κόμμα Τσίπρα». Στα ραντάρ και το «κόμμα Σαμαρά». Η έκπληξη στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό.

Σύνταξη
Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ
Ελλάδα 04.05.26

Συνελήφθησαν 22 οδηγοί σε εντατικούς ελέγχους της Τροχαίας – Οι τρεις ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ

Συνολικά βεβαιώθηκαν 179 παραβάσεις ως αποτέλεσμα 27.606 ελέγχων αλκοολομέτρησης, με ποσοστό θετικών αποτελεσμάτων μόλις 0,65% επί του συνόλου σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας

Σύνταξη
The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)
Ποδόσφαιρο 04.05.26

The Sopranos: Από τη Serie A στη Super League δύο διαιτητές και ένα σκάνδαλο… δρόμος (vids)

Ο διαιτητής του χθεσινού ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (Σότσα). Ο διαιτητής του… Χουάνκαρ (Μαρέσκα). Και η καρδιά ενός σκανδάλου που έστειλε τον αρχιδιαιτητή της Serie A, στην εισαγγελία του Μιλάνου.

Διονύσης Δελλής
Διονύσης Δελλής
Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Κωδικός «Όλα στο… σκοτάδι» από Μαξίμου: Μπλόκο σε προανακριτική ΟΠΕΚΕΠΕ – Το ίδιο σχεδιάζει και για εξεταστική υποκλοπών

Το Μαξίμου οχυρώνεται (για άλλη μια φορά) πίσω από το άρθρο 86 (που κατά τ' άλλα θέλει να αλλάξει), προκειμένου να πει «Όχι» σε προανακριτική για Λιβανό - Αραμπατζή. Να μπλοκάρει σχεδιάζει και την εξεταστική για υποκλοπές.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ
Ποδόσφαιρο 04.05.26

Κριστιάν Κίβου: Από το Τρεμπλ με τον Μουρίνιο στην κατάκτηση του «δικού του» πρωταθλήματος με την Ίντερ

Ο Κριστιάν Κίβου προσλήφθηκε μετά την αποχώρηση του Ιντζάγκι και κατάφερε να απαντήσει στους επικριτές του με πράξεις. Η Ίντερ κυριάρχησε στο πρωτάθλημα και το κατέκτησε τρεις αγωνιστικές πριν τη λήξη

Αλέξανδρος Κωτάκης
Θεσσαλονίκη: «Red alert» με τη βάση της Ryanair – Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας
Αναβρασμός 04.05.26

«Red alert» με τη βάση της Ryanair στη Θεσσαλονίκη - Στη Βουλή το ενδεχόμενο αποχώρησης της εταιρείας

Αναστάτωση έχει προκληθεί στο σενάριο η Ryanair να κλείσει τη βάση της, στη Θεσσαλονίκη. Έκτακτη σύσκεψη εργασίας στον δήμο με συμμετοχή της περιφέρειας. Δύο ερωτήσεις στη Βουλή για τον κίνδυνο υποβάθμισης του αεροδρομίου «Μακεδονία» και τις θέσεις εργασίας που ενδεχομένως χαθούν.

Σύνταξη
ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά
Κόσμος 04.05.26

ΗΑΕ: Γιατί το Ιράν χτύπησε με drones τη Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα – Μεγάλη φωτιά

Η Ζώνη Πετρελαϊκής Βιομηχανίας της Φουτζάιρα στα ΗΑΕ διαχειρίζεται εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που ο κόσμος έχει ανακατευθύνει ειδικά για να αποφύγει τα κλειστά Στενά του Ορμούζ

Σύνταξη
Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»
Πολιτική 04.05.26

Νίκος Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ ζητά εκλογές ακόμα και… αύριο – «Δεν μπαίνουμε σε παζάρια με τη ΝΔ»

O πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης ζήτησε άμεσα εκλογές, ώστε να υπάρξει πολιτική αλλαγή τονίζοντας πως στόχος είναι το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα, έστω και με μια ψήφο διαφορά, για να πάει η ΝΔ στην αντιπολίτευση

Σύνταξη
Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε
Παναθηναϊκός 04.05.26

Ο Μπενίτεθ άλλα δήλωσε και άλλα εννοούσε

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε την αίσθηση ότι συνεχίζει κανονικά τη δουλειά του στον Παναθηναϊκό, όμως στην πραγματικότητα έφτιαξε το αφήγημα του για το «διαζύγιο».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο
Ελλάδα 04.05.26

Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας η Αστυπάλαια – Παρατείνεται για την Πάτμο

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου υπέγραψε απόφαση, με την οποία η Αστυπάλαια κηρύσσεται σε Καθεστώς Έκτακτης Ανάγκης λόγω λειψυδρίας, για διάστημα τριών μηνών

Σύνταξη
Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας
Ελλάδα 04.05.26

Σέρρες: Προθεσμία να απολογηθούν πήραν οι 11 κρατούμενοι για την αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας

Οι 11 κατηγορούμενοι έφτασαν συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης λίγο μετά τις 14:00 στο Δικαστικό Μέγαρο στις Σέρρες και κατά ομάδες ανέβαιναν στο γραφείο του Εισαγγελέα.

Σύνταξη
Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρεις νεκρούς από χανταϊό
Κόσμος 04.05.26

Σε Λας Πάλμας και Τενερίφη εξετάζεται να «δέσει» το κρουαζιερόπλοιο με τους τρείς νεκρούς από χανταϊό

«Η επιλογή να συνεχιστεί η πορεία προς το Λας Πάλμας ή την Τενερίφη εξετάζεται ως πύλη αποβίβασης, όπου επιπλέον ιατρικοί έλεγχοι και περίθαλψη θα μπορούσαν να λάβουν χώρα», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση της η διαχειρίστρια εταιρεία.

Σύνταξη
Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες
Κόσμος 04.05.26 Upd: 18:48

Γερμανία: Αυτοκίνητο παρέσυρε πλήθος πεζών στη Λειψία – Τουλάχιστον δύο νεκροί και πολλοί τραυματίες

Ο οδηγός του αυτοκινήτου που έπεσε πάνω σε αρκετούς ανθρώπους στο κέντρο του Λειψίας έχει συλληφθεί και δεν αποτελεί πλέον απειλή, αναφέρει η αστυνομία.

Σύνταξη
Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ
Κόσμος 04.05.26

Λίβανος: Η Χεζμπολάχ ζητά να κηρυχθεί «ανεπιθύμητο πρόσωπο» ο πρέσβης των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός πρέσβης, σχολιάζοντας εικόνες που χλεύαζαν τον Πατριάρχη των Μαρωνιτών από υποστηρικτές της Χεζμπολάχ, είπε ότι «ο Λίβανος, μια χώρα συνύπαρξης, μάλλον δεν ταιριάζει» στους δράστες αυτής της εκστρατείας, τους οποίους προέτρεψε «να πάνε να βρουν μια άλλη χώρα για να ζήσουν»

Σύνταξη
ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης
Σφοδρά πυρά 04.05.26

ΚΚΕ: Η προκλητική άρνηση της κυβέρνησης για προανακριτική στον ΟΠΕΚΕΠΕ, άλλο ένα επεισόδιο συγκάλυψης

Από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ «ωφελήθηκαν διάφορα κομματικά τρωκτικά της ΝΔ κι άλλοι επιτήδειοι σε βάρος των βιοπαλαιστών αγροτών», αναφέρει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»
On Field 04.05.26

Οι πίστες έχουν νέο «βασιλιά»

Ο Κίμι Αντονέλι κάνει απίστευτα πράγματα, δικαιώνοντας όσους έλεγαν πως είναι το νέο μεγάλο αστέρι της formula 1

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»
Πολιτική Γραμματεία 04.05.26

Αντιπαράθεση κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ για τους δανειολήπτες – «Στο Μαξίμου μπέρδεψαν τα σημειώματα»

Κυβερνητικές πηγές επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Κώστα Τσουκαλά, με το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να απαντά στο Μέγαρο Μαξίμου. «ούτε οι δημοσιογράφοι δεν κατάλαβαν σε τι απαντούν», λένε στη Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 04 Μαϊου 2026
Cookies