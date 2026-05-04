Axios: Ο Ντόναλντ Τραμπ κουράστηκε με το αδιέξοδο – Είναι έτοιμος να ξεκινήσει πάλι πόλεμο

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχωρά σε μια κίνηση που ενέχει τον πραγματικό πολύ σοβαρό κίνδυνο να επανεκκινήσουν οι εχθροπραξίες με το Ιράν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Axios, αιτία είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ βαρέθηκε το αδιέξοδο «ούτε πόλεμος ούτε συμφωνία».

Ανώτερος αξιωματούχος που μίλησε στο Axios, η εντολή του οι αμερικανικές δυνάμεις να βοηθήσουν τα πλοία να απεγκλωβιστούν από τα Στενά του Ορμούζ αλλάξει τη δυναμική. Αλλά αυτή η εντολή είναι που μπορεί να οδηγήσει σε πόλεμο.

«Ο πρόεδρος θέλει δράση. Δεν θέλει να κάθεται άπραγος. Θέλει πίεση. Θέλει μια συμφωνία», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Το σχέδιο για ένοπλο άνοιγμα του Ορμούζ

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το Πεντάγωνο παρουσίασε στον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη ένα σχέδιο για το βράδυ για την αποστολή πολεμικών πλοίων. Αυτά θα προχωρούσαν στον άνοιγμα του Ορμούζ με τη βία. Και την τελευταία στιγμή επέλεξε, για αρχή, μια πιο προσεκτική προσέγγιση.

Από τη Δευτέρα, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θεωρητικά θα βοηθά εμπορικά πλοία, με σημαία ΗΠΑ και άλλες σημαίες, να διασχίσουν τα Στενά. Αυτό θα γίνει με συμβουλές για το πώς θα αποφύγουν τις νάρκες. Και τα πολεμικά πλοία θα είναι έτοιμα να επέμβουν, αν υπάρξει επιθετική ενέργεια από το Ιράν.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται αξιωματούχους, δεν υπάρχει τρέχον σχέδιο για πλήρεις ναυτικές συνοδείες. Αντ’ αυτού, πλοία του Πολεμικού Ναυτικού θα βρίσκονται «στην περιοχή». Και θα είναι σε ετοιμότητα, παράλληλα με τα στρατιωτικά αεροσκάφη των ΗΠΑ.

Η στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ στο «Project Freedom» θα περιλαμβάνει αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, πάνω από 100 αεροσκάφη ξηράς και θάλασσας και 15.000 στρατιώτες, δήλωσε η CENTCOM.

«Θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαράθεση»

Ωστόσο, πηγή κοντά στον Ντόναλντ Τραμπ περιέγραψε την απόφαση ως «αρχή μιας διαδικασίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντιπαράθεση με τους Ιρανούς». Η ίδια πηγή ανέφερε ότι η εντολή είναι μια «ανθρωπιστική αποστολή» για την απελευθέρωση πλοίων που έχουν αποκλειστεί στα Στενά. Αλλά σημαίνει ότι «αν οι Ιρανοί κάνουν κάτι, θα είναι οι κακοί και εμείς θα έχουμε τη νομιμοποίηση να δράσουμε», υποστήριξε.

Το σχέδιο που παρουσίασαν στον Ντόναλντ Τραμπ την Πέμπτη είναι πιο φιλόδοξο από αυτό. Την αποστολή πλοίων του Πολεμικού Ναυτικού μέσω των Στενών του Ορμούζ. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, τα πλοία θα κατέρριπταν κάθε πύραυλο ή θα έπλητταν κάθε ταχύπλοο σκάφος των Ιρανών που θα βρισκόταν στον δρόμο τους. Και στη συνέχεια θα ξεκινούσαν πλήρως τον πόλεμο, αν το Ιράν επιτίθετο σε χώρες του Κόλπου.

Κάτι πάντως που δεν μπορεί να αποκλειστεί ούτε τώρα.

Η αντίδραση του Ιράν

Ωστόσο, όπως επισημαίνει το Axios, η ιρανική αντίδραση θα καθορίσει πώς θα εξελιχθεί το «Σχέδιο Ελευθερία».

Ήδη έχει επιτεθεί σε πλοία που προσπαθούσαν να περάσουν από τα Στενά την περασμένη εβδομάδα. Και ο Εμπραχίμ Αζίζι, πρόεδρος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, απείλησε με αντίποινα για την κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Έγραψε στο Χ:

«ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. Οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στο νέο θαλάσσιο καθεστώς των Στενών του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της εκεχειρίας. Τα Στενά του Ορμούζ και ο Περσικός Κόλπος δεν θα διαχειρίζονται από τις παραληρηματικές θέσεις του Τραμπ!».

Την ίδια ώρα, υπάρχουν σε εξέλιξη κάποιες διπλωματικές προσπάθειες. Οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Κούσνερ και Γουίτκοφ, εξακολουθούν να ανταλλάσσουν προσχέδια συμφωνίας με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί.

Ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ είπε στο Axios; «Υπάρχουν συνομιλίες. Υπάρχουν προσφορές. Δεν μας αρέσουν οι δικές τους. Δεν τους αρέσουν οι δικές μας. Ακόμα δεν γνωρίζουμε την κατάσταση του ανώτατου ηγέτη. Και μεταφέρουν μηνύματα δια χειρός σε σπηλιές ή όπου κι αν κρύβεται αυτός ή όποιος άλλος. Αυτό επιβραδύνει τη διαδικασία».

Ο Στιβ Γουίτκοφ φέρεται ότι συμβουλεύει τον Τραμπ να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις. Επίσης, ότι παρουσιάζει μια αισιόδοξη εκτίμηση σχετικά με τις πιθανότητες επίτευξης συμφωνίας. Ωστόσο πηγές που μίλησαν στο Axios αναφέρουν ότι άλλοι ανώτεροι αξιωματούχοι είναι πολύ πιο απαισιόδοξοι.

«Είτε εξετάζουμε τα πραγματικά περιγράμματα μιας εφικτής συμφωνίας σύντομα, είτε (σ.σ. ο Ντόναλντ Τραμπ) θα τα ανατινάξει», δήλωσε ο ανώτερος αξιωματούχος.