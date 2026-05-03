Κυριακή 03 Μαϊου 2026
«Ψάχνει… μπαμ με τον Οκέκε η Χάποελ του Ιτούδη» (pic)
Euroleague 03 Μαΐου 2026, 12:55

Ο Τσούμα Οκέκε αποτελεί έναν από τους στόχους της Χάποελ Τελ Αβίβ ενόψει του καλοκαιριού, αν αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Χάποελ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρονται στα πλέι οφ της Euroleague, με τους «μερένγκες» να έχουν εκμεταλλευτεί πλήρως την έδρα τους, κάνοντας το 2-0 στη σειρά με πειστικές εμφανίσεις.

Οι Ισραηλινοί θα προσπαθήσουν να επιστρέψουν στις αναμετρήσεις που θα γίνουν στη Βουλγαρία για να επιστρέψουν στη Μαδρίτη σε Game 5 και να διεκδικήσουν την πρόκρισή τους στο Final Four, όμως παράλληλα εστιάζουν και στο χτίσιμο της νέας σεζόν.

Ένα από τα ονόματα που η Χάποελ έχει θέσει ως προτεραιότητα είναι αυτό του Τσούμα Οκέκε, ο οποίος αγωνίζεται στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Αμερικανονιγηριανός φόργουορντ μπορεί να έχει συμβόλαιο με τη «βασίλισσα» και για την επόμενη χρονιά, όμως δεν είναι σίγουρο ότι θα παραμείνει.

Το ενδεχόμενο αυτό θέλει να εκμεταλλευτεί η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη και να τον κάνει δικό της, σύμφωνα με όσα ανέφερε η «israelhayom». Οι Ισραηλινοί τονίζουν πως ο Οκέκε έχει βρεθεί κοντά στη Χάποελ πέρσι το καλοκαίρι, μιλώντας μάλιστα με τον Έλληνα τεχνικό, όμως εν τέλει αποφάσισε να πει το «ναι» στη Ρεάλ.

Φέτος στη Euroleague ο 27χρονος άσος έχει μέσο όρο 5,8 πόντους και 4 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Τουρισμός πολυτελείας: Η επενδυτική έκρηξη, τα νέα 5άστερα και το Conrad 

Τα αβγά στη μάχη κατά του Αλτσχάιμερ: Μειώνουν τον κίνδυνο κατά τουλάχιστον 20%

Ιράν: Ο Τραμπ να διαλέξει μια αδύνατη στρατιωτική επιχείρηση ή μια κακή συμφωνία

Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων

Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Δήμος Μπουλούκος
Πώς ο Ολυμπιακός έφερε το +51 στα δύο ματς play offs με τη Μονακό… (pics, vids)
Euroleague 02.05.26

Ο Ολυμπιακός «κατατρόπωσε» τη Μονακό στα δύο πρώτα παιχνίδια και ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε διαφορετικούς πρωταγωνιστές – Η «τρομακτική» πολυτέλεια στο ερυθρόλευκο ρόστερ.

Ξέφυγε ο Κάλινιτς: Λαβή πάλης και μπουνιές σε αντίπαλο – Τι δήλωσε ο προπονητής του (vid)
Euroleague 02.05.26

Χάος επικράτησε κατά τη διάρκεια αγώνα προημιτελικής φάσης του σερβικού πρωταθλήματος ανάμεσα στον Ερυθρό Αστέρα και την Ζλάτιμπορ, όταν ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε σε αντίπαλό του με χτυπήματα που παραπέμπουν σε... κλουβί UFC και όχι παρκέ μπάσκετ.

O ΜακΚίσικ είναι εδώ: Οι εμφανίσεις με τη Μονακό, ο Μπαρτζώκας και τα δεδομένα για το συμβόλαιο του (vids)
Euroleague 02.05.26

Ο Σακίλ ΜακΚίσικ επιλέχθηκε στην 12άδα και στα δύο ματς με τη Μονακό, ήταν για ακόμη μια φορά εξαιρετικός και έδειξε γιατί τον εμπιστεύεται ο Γιώργος Μπαρτζώκας - Τα δεδομένα με το συμβόλαιο του και τα «θέλω» του Αμερικανού.

Να αποφύγει την… σκούπα θέλει ο Ιτούδης
Euroleague 02.05.26

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε για την ήττα της Χάποελ Τελ Αβίβ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του δεν θέλει να… σκουπιστεί από του Ισπανούς.

Ο Βαλαντσιούνας, η πρόταση της Ζαλγκίρις και οι πιθανότητες για επιστροφή στη Euroleague
Euroleague 02.05.26

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας είναι ο μεγάλος στόχος της Ζαλγκίρις, έχει καταθέσει επίσημη πρόταση, αλλά ο Παναθηναϊκός «παραμονεύει» σε περίπτωση που επιστρέψει στην Ευρώπη.

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 102-75: Μια νίκη μακριά από το Final-4 η «βασίλισσα»
Μπάσκετ 01.05.26

Αν και χωρίς τον τραυματία Ταβάρες στη διάθεσή της, η Ρεάλ επικράτησε και στο 2ο παιχνίδι στην Ισπανία της Χάποελ Τελ Αβίβ (102-75) κι έκανε το 2-0 στη σειρά των πλέι οφ. Σούπερ Γκαρούμπα και Καμπάτσο

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ
Μπάσκετ 01.05.26

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 2 των play offs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Ο Μάικ Τζέιμς ζήτησε συγγνώμη για την αποβολή του: «Δεν θα μιλάω για τους διαιτητές» (pic)
Μπάσκετ 01.05.26

O Mάικ Τζέιμς αποβλήθηκε λίγο πριν το τέλος της δεύτερη περιόδου του αγώνα με τον Ολυμπιακό, ξεσπώντας μάλιστα σε έναν από τους τρεις διαιτητές. Η συγγνώμη του μέσω μέσω ανάρτησης.

Αποστολάκη κατά Μητσοτάκη: Η κυβέρνηση ανέχεται καταχρηστικές χρεώσεις και υπέρογκα επιτόκια
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Η βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Μιλένα Αποστολάκη επιτίθεται στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την «υποχρεωτική ευρωπαϊκή ρύθμιση» που παρουσίασε, όπως είπε, ως «εθνική πρωτοβουλία»

Ιράν: Εκτελέστηκε άνδρας που είχε καταδικαστεί για συνέργεια σε φόνο στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου
Σήμερα το πρωί 03.05.26

Σύμφωνα με τις αρχές στο Ιράν οι διαδηλώσεις στις αρχές του χειμώνα ξεκίνησαν ειρηνικά προτού μετατραπούν σε «ταραχές υποκινούμενες από το εξωτερικό»

Πώς η ΑΙ του Μασκ οδηγεί τους ανθρώπους σε παραλήρημα – «Επιτέθηκε και προσπάθησε να βιάσει τη σύζυγό του»
AI 03.05.26

Το Grok του Μασκ το παράκανε... Οι πληροφορίες που έδινε οδήγησαν πολλούς χρήστες σε διάφορα μέρη του κόσμου σε παραλήρημα. Ο Άνταμ ετοιμάστηκε για πόλεμο, ενώ ο Τάκα πίστευε ότι μπορεί να διαβάζει τις σκέψεις των ανθρώπων

Τσουκαλάς: Γιατί η κυβέρνηση δεν ανοίγει τα χαρτιά της για την εξεταστική επιτροπή για τις υποκλοπές;
«Εκλογές το συντομότερο» 03.05.26

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, ζητά «εκλογές το συντομότερο» απαντώντας στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Οι αναφορές του για το σκάνδαλο των υποκλοπών

Εκτός πραγματικότητας ο Μητσοτάκης, «ξεφεύγει» με… χιούμορ για τη Euroleague
Πολιτική Γραμματεία 03.05.26

Ο πρωθυπουργός στο Κυριακάτικο μήνυμά του δεν αναφέρεται σε κανένα ζήτημα που ταλανίζει τους πολίτες και προτιμά να κάνει... αστεία με την έναρξη των πλέι οφ της Euroleague για να «τραβήξει την προσοχή»

Ηράκλειο: Ζήτημα χρόνου να παραδοθεί ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης έξω από μπαρ
Κρήτη 03.05.26

Στην υπόθεση της άγριας επίθεσης στο Ηράκλειο εμπλέκεται και ένας ανήλικος - ο οποίος τραυμάτισε με το μαχαίρι τον 57χρονο πορτιέρη -, ενώ ο πατέρας του κατηγορείται για παραμέληση εποπτείας

Πόλεμος στην Ουκρανία: Τρεις νεκροί σε Οδησσό και Χερσώνα από ρωσικά πλήγματα με drones
Κόσμος 03.05.26

Σε απάντηση σε αυτούς τους καθημερινούς βομβαρδισμούς, που πλέον είναι συχνότεροι και στη διάρκεια της ημέρας, η Ουκρανία έπληξε πολλούς στόχους στη Ρωσία, τόσο στρατιωτικούς όσο και ενεργειακούς

Η AI «σβήνει» τη Gen Z από την αγορά εργασίας – Το μεγάλο λάθος των επιχειρήσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες αντικαθιστούν θέσεις εισαγωγικού επιπέδου με τεχνητή νοημοσύνη, ειδικοί προειδοποιούν ότι το κόστος μπορεί να αποδειχθεί πολύ μεγαλύτερο απ’ όσο φαίνεται σήμερα: από την απώλεια ταλέντου μέχρι τη διάρρηξη της «αλυσίδας» που δημιουργεί τους ηγέτες του αύριο.

Κρήτη: Χαλάζι και θυελλώδεις βοριάδες στο Ηράκλειο – Πλοία δεν κατάφεραν να δέσουν στο λιμάνι
Στην Κρήτη 03.05.26

Μέσα σε πέντε λεπτά το χαλάζι είχε «ασπρίσει» τις αυλές στο Ηράκλειο - Στο λιμάνι, οι θυελλώδεις άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα ένα κρουαζιερόπλοιο να αναγκαστεί να επιστρέψει στον Πειραιά

Τρομερή Μαρία Στρατουδάκη: Δύο χάλκινα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων
Αθλητισμός & Σπορ 03.05.26

Η 17χρονη αθλήτρια του Κρατερού Χανίων κατέκτησε δύο χάλκινα μετάλλια στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα άρσης βαρών εφήβων νεανίδων καταρρίπτοντας και έξι πανελλήνια ρεκόρ.

Πρόωρη αυλαία για το «Σπίτι Μου 2» – Βροχή διαμαρτυριών
Λήγει 2/6 03.05.26

Το πρόγραμμα φθηνών επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων «Σπίτι Μου 2», λήγει πρόωρα στις 2 Ιουνίου, αντί για τέλη Αυγούστου όπως αναμενόταν. Αγωνία για χιλιάδες δικαιούχους που τρέχουν και δεν φτάνουν.

Άβα Γκάρντνερ – Φρανκ Σινάτρα: Πωλείται η ερωτική φωλιά τους
Πάθος 03.05.26

Η κατοικία που στέγασε έναν από τους πιο παθιασμένους και ταραχώδεις έρωτες στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου, αυτή της Άβα Γκάρντνερ και του Φράνκ Σινάτρα, διατίθεται πλέον προς πώληση

«Κοκορομαχίες» στη Γαλλία για… το ψητό κοτόπουλο
Πόλεμος σε αλυσίδα 03.05.26

Μέρες μετά το άνοιγμα του Master Poulet, ο Μπουαμράν έβαλε τσιμεντόλιθους για να εμποδίσει την πρόσβαση στο κατάστημα, υποστηρίζοντας ότι η βεράντα του εστιατορίου είχε στηθεί παράνομα

ΔΝΤ: Επικρίνει τις κυβερνήσεις της ΕΕ ότι αγνοούν προειδοποιήσεις για επιδοτήσεις ενέργειας
Οικονομικές Ειδήσεις 03.05.26

Το ΔΝΤ προτρέπει τις χώρες να στοχεύσουν την υποστήριξη στους πιο ευάλωτους αντί να χρησιμοποιούν δαπανηρά γενικά μέτρα

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

