Σενάρια στο εξωτερικό για Μπόνγκα και Ολυμπιακό

Δημοσίευμα στην Ισπανία «μπλέκει» τον Ολυμπιακό με τον Γερμανό φόργουορντ, Άιζακ Μπόνγκα.

Συγκεκριμένα, το Solobasket αναφέρει πως ο 26χρονος φόργουορντ της Παρτιζάν έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Euroleague, ανάμεσά του και αυτή του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Παράλληλα, στα ραντάρ τους τον έχουν και η Ρεάλ Μαδρίτης, η Χάποελ Τελ Αβίβ και η Φενέρμπαχτσε, με το εν λόγω δημοσίευμα να αναφέρει πως οι Μαδριλένοι των θεωρούν «ελκυστική λύση» για την ενίσχυση του ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν.

Ωστόσο, το μεγάλο εμπόδιο των ομάδων της Euroleague θα είναι φυσικά το ΝΒΑ. Ο Μπόνγκα δίνει προτεραιότητα στο ενδεχόμενο επιστροφής στην κορυφαία λίγκα του κόσμου, αν προκύψει αξιόλογη πρόταση στις αρχές του Ιουλίου, σύμφωνα με το ισπανικό Μέσο.

«Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός… μυρίστηκαν ευκαιρία με Μπόνγκα»

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός κοιτάζουν ζεστά την περίπτωση του Άιζακ Μπόνγκα της Παρτιζάν, σύμφωνα με όσα ανέφεραν πριν μερικές μέρες στη Σερβία.

Οι δύο «αιώνιοι» στοχεύουν μόνο στο να βρεθούν στο Final Four του ΟΑΚΑ, όμως στη Σερβία έριξαν… βόμβα, λέγοντας πως τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός έχουν στο μεταγραφικό στόχαστρο τους τον Άιζακ Μπόνγκα της Παρτιζάν.

Ο Γερμανός φόργουορντ αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Παρτιζάν και η σταθερότητά του μέσα στη σεζόν δεν έχει περάσει απαρατήρητη από την αγορά της Euroleague, με τα σενάρια για το μέλλον του μακριά από το Βελιγράδι να είναι όλο και πιο έντονα παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο.

Συγκεκριμένα, η σέρβικη Mozzart Sport θυμίζει ότι υπήρξε ήδη ενδιαφέρον από το NBA και συγκεκριμένα από τους Ντιτρόιτ Πίστονς, πρόταση που η Παρτιζάν απέρριψε, όμως σημειώνει ότι υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης για ομάδες της EuroLeague στο ποσό των 700.000 ευρώ. Κι εκεί ακριβώς το δημοσίευμα εμπλέκει τόσο τον Ολυμπιακό όσο και τον Παναθηναϊκό στο «κόλπο».

«Οι Έλληνες μυρίστηκαν την ευκαιρία: Μπόνγκα για 700.000; Δεν ακούγεται άσχημο», αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα για τον Μπόνγκα της Παρτιζάν, με τον ίδιο να λέγεται ότι επιθυμεί να αποχωρήσει από την Παρτιζάν το ερχόμενο καλοκαίρι.

Αν ισχύσει κάτι τέτοιο, τότε δεν είναι πολλές ομάδες που μπορούν να αντέξουν στο οικονομικό κομμάτι, με τον Γερμανό φόργουορντ να έχει πάνω από 1.5 εκατομμύριο ετήσιες απολαβές, όπως αναφέρει το δημοσίευμα και για αυτό τον λόγο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως ασχολούνται με την περίπτωση του Μπόνγκα.