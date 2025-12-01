sports betsson
Δευτέρα 01 Δεκεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
01.12.2025 | 08:42
Ο «χάρτης» των πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως και τις 5 Δεκεμβρίου
Νέα σενάρια για Μπόνγκα από την Τουρκία – Ποια ομάδα της Euroleague είναι στο… κόλπο
Euroleague 01 Δεκεμβρίου 2025 | 10:16

Νέα σενάρια για Μπόνγκα από την Τουρκία – Ποια ομάδα της Euroleague είναι στο… κόλπο

Ο Άιζακ Μπόνγκα συνεχίζει να εμπλέκεται σε σενάρια μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν για το μέλλον του και ένα από αυτά τον στέλνει στη Φενέρμπαχτσε.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
Vita.gr
Spotlight

Η Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχωράει με πάρα πολλά ερωτηματικά τη σεζόν και την ανεύρεση νέο προπονητή, με ένα από αυτά να είναι και ο Άιζακ Μπόνγκα, που φέρεται να έχει διαμηνύσει στη διοίκηση ότι θα έφευγε αν δεν έμενε ο Σέρβος προπονητής.

Πλέον ο Ζοτς αποτελεί παρελθόν και τυπικά και το θέμα είναι τι θα γίνει με τον Γερμανό φόργουορντ, που καλώς ή κακώς είναι σημαντικός στην ομάδα να είναι στον… αέρα και τη μισή… Euroleague να παρακολουθεί την περίπτωση του.

Τι γράφουν στην Τουρκία για τον Μπόνγκα

Νέο δημοσίευμα από την Τουρκία εμπλέκει τον Άιζακ Μπόνγκα με τη Φενέρμπαχτσε, τη στιγμή που ο Γερμανός φόργουορντ παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω της αναστάτωσης που επικρατεί στην Παρτιζάν.

Ο δημοσιογράφος, Μπουράκ Αλατζά, μέσω ανάλυσής του, υποστηρίζει πως ο Μπόνγκα θα αποτελούσε “ιδανική λύση” για τη Φενέρμπαχτσε, χαρακτηρίζοντάς τον παίκτη που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το καλοκαίρι η Παρτιζάν ανανέωσε το συμβόλαιό του που έχει ισχύ έως το 2027.

Σημειώνεται πως με βάση τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, ο διεθνής άσος εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από το σερβικό σύλλογο σε περίπτωση “διαζυγίου” με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Παρέμεινε στην πρώτη πεντάδα των αποδόσεων παγκοσμίως το Νοέμβριο

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

Ταμείο Ανάκαμψης: Αγώνας δρόμου για να μην χαθούν πόροι για την Ελλάδα

inWellness
inTown
«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»
inTickets 30.11.25

«Miraculous: Ιστορίες των Ladybug & Cat Noir»: Μια από τις δημοφιλέστερες σειρές animation στο «Φιλίπ»

Μια παράσταση γεμάτη μαγεία, θεαματικές ιστορίες, μοναδικές χορογραφίες και τραγούδια, ειδικά δημιουργημένα για το μουσικό show, προσφέροντας στους θεατές μια αξέχαστη εμπειρία.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στο CBS, όπου αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι, το πώς είναι να πρωταγωνιστεί σε τέτοια ηλικία αλλά και για την επιλογή του να εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας.

Σύνταξη
Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)
Euroleague 01.12.25

Ο «κομβικός» Τόμας Γουόκαπ: Η μεγάλη αλήθεια των αριθμών και η «πτώση» του Ολυμπιακού όταν λείπει… (pics)

Ο Τόμας Γουόκαπ είναι ο καλύτερος γκαρντ του Ολυμπιακού και φαίνεται από τα νούμερα του πόσο θα είναι η προσθήκη που θα γίνει στην ομάδα.

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»
Μπάσκετ 30.11.25

Πρόεδρος Παρτίζαν: «Ο Ομπράντοβιτς ήθελε να φύγει πριν τον Παναθηναϊκό»

Αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έκανε ο πρόεδρος της Παρτίζαν, λέγοντας μεταξύ άλλων πως ο «Ζοτς» ήθελε να αποχωρήσει πριν από το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!
Μπάσκετ 29.11.25

Ξεφεύγει η κατάσταση στην Παρτιζάν: Οπαδοί απειλούν να μην επιτρέψουν τη διεξαγωγή του αγώνα με τη Μπάγερν!

Τους... ασκούς του Αιόλου έχει ανοίξει η οριστική αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της Παρτιζάν, με τους οπαδούς να απειλούν ακόμη και να μην επιτρέψουν την τέλεση του αγώνα με τη Μπάγερν στην Ευρωλίγκα!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
Μπάσκετ 29.11.25

Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτίζαν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»

Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς εξέφρασε τη θέση του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην της Παρτίζαν, τονίζοντας πως το να χάσει τον Ομπράντοβιτς θα είναι μεγαλύτερη ήττα για το σερβικό σύλλογο.

Σύνταξη
NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»
Μπάσκετ 29.11.25

NBA Europe: «Οι Αμερικανοί θέλουν το ντέρμπι Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός στη νέα διοργάνωση»

Ρεπορτάζ στην Ισπανία κάνει λόγο για προσπάθεια του NBA Europe να προσελκύσει Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στη νέα διοργάνωση που ετοιμάζεται να ταράξει τα νερά του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Σύνταξη
Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν
Euroleague 29.11.25

Το «σίριαλ» συνεχίζεται: Αναβλήθηκε η συνάντηση Ομπράντοβιτς – Παρτιζάν

Την επόμενη εβδομάδα θα γίνει τελικά η συνάντηση ανάμεσα σε Ζέλικο Ομπράντοβιτς και Παρτιζάν, προκειμένου να συζητήσουν αν θα παραμείνει ο Σέρβος προπονητής στον πάγκο της ομάδας.

Σύνταξη
Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ 28.11.25

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

Σύνταξη
Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου
Οικονομικά αιτήματα 01.12.25

Κρατική συνδρομή σε δήμους που υπέστησαν δημογραφική μείωση θέλει ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου

Να ενισχυθούν τα κριτήρια της γεωγραφικής έκτασης ζήτησε ο δήμαρχος Νοτίου Πηλίου αναφορικά στον τρόπο κατανομής των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων,

Σύνταξη
Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ
«Kink Actually» 01.12.25

Pillion: Πενήντα αποχρώσεις του BDSM – To γκέι μυθιστόρημα που έγινε ταινία με τον Αλεξάντερ Σκάρσγκορντ

Το μυθιστόρημα Box Hill του Adam Mars-Jones, που εκδόθηκε το 2020, περιγράφει τη σχέση μεταξύ ενός νεαρού άνδρα και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία μοτοσικλετιστή. Ο συγγραφέας μίλησε στους Times για την κινηματογραφική μεταφορά του, Pillion.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χρήστος Σιδερόπουλος: Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας
Η μαρτυρία του γιου του 01.12.25

Με κάταγμα στα πλευρά ο αγροτοσυνδικαλιστής Χρήστος Σιδερόπουλος που χτυπήθηκε στο μπλόκο της Νίκαιας

Ο Χρήστος Σιδερόπουλος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο μετά από όσα έγιναν στο μπλόκο της Νίκαιας - Η μαρτυρία του γιου του, Στάθη για όσα πέρασε ο πατέρας του, επίθεση δέχθηκε και ο ίδιος

Σύνταξη
Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών - Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, με το Μαξίμου να αναζητεί τρόπους διεξόδου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες

Σύνταξη
Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»

Ο Λαμίν Γιαμάλ παραχώρησε συνέντευξη στο CBS, όπου αναφέρθηκε στη σύγκριση με τον Λιονέλ Μέσι, το πώς είναι να πρωταγωνιστεί σε τέτοια ηλικία αλλά και για την επιλογή του να εκπροσωπήσει την εθνική Ισπανίας.

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη
Πολιτική 01.12.25

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη

«Πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Σύνταξη
Η μόδα και το εφήμερο
Fashion and Theory 01.12.25

Η μόδα και το εφήμερο

Ένα πρόσφατο βιβλίο εντάσσει τη μόδα στο συνολικότερο πλαίσιο της νεωτερικότητας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα
Υψηλοί τόνοι 01.12.25

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα

«Οι αγρότες έχουν κόστος που δεν αντέχεται και κράτος που τους χρωστά» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας επιπλέον την κυβέρνηση για «συγκάλυψη» φαινομένων διαφθοράς. Κάλεσε δε τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν

Ο Άγιαξ ανακοίνωσε πως θα προχωρήσουν σε έρευνα για να ταυτοποιηθούν και τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για τη διακοπή της αναμέτρησης με την Γκρόνινγκεν.

Σύνταξη
