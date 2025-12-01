Νέα σενάρια για Μπόνγκα από την Τουρκία – Ποια ομάδα της Euroleague είναι στο… κόλπο
Ο Άιζακ Μπόνγκα συνεχίζει να εμπλέκεται σε σενάρια μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν για το μέλλον του και ένα από αυτά τον στέλνει στη Φενέρμπαχτσε.
- Η Ουκρανία ζει μια κρίση μέσα σε κρίση
- Τεράστια καραμπόλα λόγω χιονιών στην Ιντιάνα με εμπλεκόμενα... 45 οχήματα
- Στο εδώλιο 32χρονος από την Ρόδο για την κακοποίηση των δύο ανήλικων παιδιών της συντρόφου του
- Κάλας: «Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη, πρέπει να κάνουμε πιο δυνατή την Ουκρανία» - Τι είπε για τις συνομιλίες
Η Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχωράει με πάρα πολλά ερωτηματικά τη σεζόν και την ανεύρεση νέο προπονητή, με ένα από αυτά να είναι και ο Άιζακ Μπόνγκα, που φέρεται να έχει διαμηνύσει στη διοίκηση ότι θα έφευγε αν δεν έμενε ο Σέρβος προπονητής.
Πλέον ο Ζοτς αποτελεί παρελθόν και τυπικά και το θέμα είναι τι θα γίνει με τον Γερμανό φόργουορντ, που καλώς ή κακώς είναι σημαντικός στην ομάδα να είναι στον… αέρα και τη μισή… Euroleague να παρακολουθεί την περίπτωση του.
Τι γράφουν στην Τουρκία για τον Μπόνγκα
Νέο δημοσίευμα από την Τουρκία εμπλέκει τον Άιζακ Μπόνγκα με τη Φενέρμπαχτσε, τη στιγμή που ο Γερμανός φόργουορντ παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω της αναστάτωσης που επικρατεί στην Παρτιζάν.
Ο δημοσιογράφος, Μπουράκ Αλατζά, μέσω ανάλυσής του, υποστηρίζει πως ο Μπόνγκα θα αποτελούσε “ιδανική λύση” για τη Φενέρμπαχτσε, χαρακτηρίζοντάς τον παίκτη που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το καλοκαίρι η Παρτιζάν ανανέωσε το συμβόλαιό του που έχει ισχύ έως το 2027.
Σημειώνεται πως με βάση τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, ο διεθνής άσος εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από το σερβικό σύλλογο σε περίπτωση “διαζυγίου” με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.
- Τα δεδομένα για την επιστροφή του Μπολομπόι
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Η ΕΠΟ όρισε Έλληνα διαιτητή στο Άρης – ΠΑΟΚ
- Γιαμάλ: «Δεν θέλω να γίνω ο Μέσι, άρχισαν να βλέπουν ξανά ποδόσφαιρο εξαιτίας μου»
- Σπουδαία στιγμή: Ο Μουζακίτης βραβεύεται με το Golden Boy Web 2025
- Η ΑΕΚ έχει πάρει 9 βαθμούς στη φετινή σεζόν από το 90′ και μετά (vids)
- Νέα σενάρια για Μπόνγκα από την Τουρκία – Ποια ομάδα της Euroleague είναι στο… κόλπο
- Η ανακοίνωση του Άγιαξ: Προχωράει σε έρευνα για να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι για την αναβολή του ματς με την Γκρόνιγκεν
- Πρόβλημα στην ΑΕΚ με Μάνταλο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις