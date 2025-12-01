Νέα σενάρια για Μπόνγκα από την Τουρκία – Ποια ομάδα της Euroleague είναι στο… κόλπο

Η Παρτιζάν μετά την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς προχωράει με πάρα πολλά ερωτηματικά τη σεζόν και την ανεύρεση νέο προπονητή, με ένα από αυτά να είναι και ο Άιζακ Μπόνγκα, που φέρεται να έχει διαμηνύσει στη διοίκηση ότι θα έφευγε αν δεν έμενε ο Σέρβος προπονητής.

Πλέον ο Ζοτς αποτελεί παρελθόν και τυπικά και το θέμα είναι τι θα γίνει με τον Γερμανό φόργουορντ, που καλώς ή κακώς είναι σημαντικός στην ομάδα να είναι στον… αέρα και τη μισή… Euroleague να παρακολουθεί την περίπτωση του.

Τι γράφουν στην Τουρκία για τον Μπόνγκα

Νέο δημοσίευμα από την Τουρκία εμπλέκει τον Άιζακ Μπόνγκα με τη Φενέρμπαχτσε, τη στιγμή που ο Γερμανός φόργουορντ παραμένει στο επίκεντρο των συζητήσεων λόγω της αναστάτωσης που επικρατεί στην Παρτιζάν.

Ο δημοσιογράφος, Μπουράκ Αλατζά, μέσω ανάλυσής του, υποστηρίζει πως ο Μπόνγκα θα αποτελούσε “ιδανική λύση” για τη Φενέρμπαχτσε, χαρακτηρίζοντάς τον παίκτη που μπορεί να ανεβάσει επίπεδο την ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους. Παράλληλα, υπενθύμισε ότι το καλοκαίρι η Παρτιζάν ανανέωσε το συμβόλαιό του που έχει ισχύ έως το 2027.

Σημειώνεται πως με βάση τα ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών, ο διεθνής άσος εξέφρασε την επιθυμία να αποχωρήσει από το σερβικό σύλλογο σε περίπτωση “διαζυγίου” με τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς.