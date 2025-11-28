sports betsson
Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:39
Παραιτήθηκε ο Γέρμακ, ο διαπραγματευτής της Ουκρανίας
Σημαντική είδηση:
28.11.2025 | 17:50
Πώς θα λειτουργήσουν μετρό, ηλεκτρικό και τραμ κατά την τετράωρη στάση εργασίας
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ 28 Νοεμβρίου 2025 | 23:58

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Spotlight

Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στις τάξεις της Παρτιζάν, καθώς ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι θα αποχωρήσει σε περίπτωση που τελικά ισχύσει η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ομάδα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γερμανός φόργουορντ κατέληξε σε αυτή την απόφαση μετά την παραίτηση και του αθλητικού διευθυντή Ζόραν Σάβιτς, καθώς επρόκειτο για ένα πρόσωπο με το οποίο διατηρούσε επαφή και είχε στενές σχέσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στη σημερινή συνάντηση (28/11) μεταξύ του Ζοτς και της διοίκησης των ασπρόμαυρων του Βελιγραδίου, δεν υπήρξε «λευκός καπνός» ανάμεσα στις δύο πλευρές και αναμένεται να υπάρξει νέο ραντεβού το Σάββατο (29/11), προκειμένου να παρθεί μία οριστική απόφαση σχετικά με την παραμονή ή την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας.

Από την άλλη, σχετικά με την παραίτηση του Σάβιτς στον οποία η διοίκηση χρέωσε σε μεγάλο βαθμό την κακή αγωνιστική εικόνα στα περισσότερα ματς, κυκλοφόρησαν νέα δημοσιεύματα στα οποία φιγουράρει το όνομα του Πάσπαλι για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.

Headlines:
Business
Black Friday: Τι έδειξε η πρώτη ημέρα εκπτώσεων

Black Friday: Τι έδειξε η πρώτη ημέρα εκπτώσεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Ενσυναίσθηση: Υπάρχει τελικά διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών;

Economy
Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

Πιερρακάκης: Το «μανιφέστο» του Έλληνα υπουργού για την ηγεσία του Eurogroup

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Μπάσκετ 28.11.25

Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς

Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ενέργεια του μέσου της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Βίκτορ Εντβάρντσεν, να ειρωνευτεί μια δυσμορφία στο πρόσωπο του μέσου της Στουτγκάρδης, Άντζελο Στίλερ. Ζήτησε συγγνώμη ο Σουηδός

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!

Παίκτρια ποδοσφαίρου της Νορβηγίας δικαιώθηκαν και η Βαλερένγκα καλεί τις παγκόσμιες αρχές αντι-ντόπινγκ να επικαιροποιήσουν την έρευνα και την κατανόηση γύρω από τους τεχνητούς αγωνιστικούς χώρους

Βάιος Μπαλάφας
betson_textlink
Stream sports
Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Πλήρωσε» ακριβά το κακό 4ο δεκάλεπτο (vid)
Euroleague 26.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Πλήρωσε» ακριβά το κακό 4ο δεκάλεπτο (vid)

Ο Ολυμπιακός επέτρεψε στον Ερυθρό Αστέρα να «τρέξει» ένα απίστευτο επιμέρους σκορ 32-15 στο τελευταίο δεκάλεπτο, με αποτέλεσμα να χάσει το προβάδισμα που είχε και να ηττηθεί με 91-80...

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός
Euroleague 26.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός για την 13η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
Ομπράντοβιτς: Επίσημη η παραίτησή του, τι λέει σε επιστολή – Το φαβορί για τον πάγκο της Παρτιζάν
Μπάσκετ 26.11.25

Επίσημη η παραίτηση του Ομπράντοβιτς, τι λέει στην επιστολή του - Το φαβορί για αντικαταστάτης

Μέσα από επιστολή που απέστειλε στους οπαδούς της Παρτιζάν, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, επισημοποίησε την αποχώρησή του από τον πάγκο της σερβικής ομάδας - Αυτός είναι ο πιθανότερος αντικαταστάτης του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)
Euroleague 26.11.25

Ο γιος του Γκος είναι… μύθος: Διέκοψε τη συνέντευξη του προπονητή της Ζαλγκίρις για να τον χαιρετήσει (vid)

Μία όμορφη στιγμή εκτυλίχθηκε μετά το Ζαλγκίρις - Μπασκόνια, με τον γιο του Γουίλιαμς Γκος να διακόπτει τη συνέντευξη του Μασιούλις για να τον χαιρετήσει.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος
Ελλάδα 29.11.25

Νίκος Καρακλάς: «Σκότωσαν το παιδί μου και το κρέμασαν» λέει η μητέρα του λιμενικού που βρέθηκε απαγχονισμένος

Ο Νίκος Καρακλάς βρέθηκε απαγχονισμένος σε εκκλησάκι της Λέσβου και η μητέρα του λιμενικού επέστρεψε στον τόπο της τραγωδίας, αποφασισμένη να βρει την αλήθεια.

Σύνταξη
Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση
«Πολιτικός σεισμός» 29.11.25

Aντιπροσωπεία από την Ουκρανία θα μεταβεί στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο για ειρηνευτική πρόταση

Χωρίς τον παραιτηθέντα επικεφαλής διαπραγματευτή για τον πόλεμο στην Ουκρανία Αντρίι Γέρμακ, το Κίεβο θα μεταβεί στις ΗΠΑ για συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ. Τι λέει το Κρεμλίνο

Σύνταξη
«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών
Bookmark 28.11.25

«Θα πεθάνετε στα γέλια!» – Το Variety επιλέγει τις 100 καλύτερες κωμωδίες όλων των εποχών

Υπάρχουν λίστες που απλώς πληροφορούν και αυτές που γεννούν διαφωνίες και debate ως οργισμένες κακοκαιρίες με shelf cloud και όλα τα παρελκόμενα. Η παρακάτω που απαριθμεί τις 100 Καλύτερες Κωμωδίες Όλων των Εποχών, ανήκει κατηγορηματικά στις δεύτερες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας
Εξαιρετικό λίπασμα 28.11.25

Τα social media σκοτώνουν την πλήξη – Και μαζί τη σπίθα της φαντασίας

Η πλήξη, όσο και αν αυτό φαίνεται παράλογο, μπορεί να είναι πολύ ευεργετική σύμφωνα με επιστήμονες. Αλλά οι άνθρωποι της σημερινής εποχής έχουν βρει μέσο για να μη βαριούνται. Τα social media.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;
Go Fun 28.11.25

Γιατί μας αρέσει να μοιραζόμαστε γεύματα;

Για χιλιάδες χρόνια, οι άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες για να απολαύσουν ένα γεύμα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό και γιατί συνεχίζουμε αυτή την παράδοση;

Σύνταξη
Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Έντονες αντιδράσεις για το bullying σε ποδοσφαιριστή της Στουτγκάρδης από αντίπαλο (vid+pics)

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει ενέργεια του μέσου της Γκόου Αχέντ Ιγκλς, Βίκτορ Εντβάρντσεν, να ειρωνευτεί μια δυσμορφία στο πρόσωπο του μέσου της Στουτγκάρδης, Άντζελο Στίλερ. Ζήτησε συγγνώμη ο Σουηδός

Σύνταξη
Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;
Ακρίβεια 28.11.25

Ανατιμήσεις φωτιά στα φρούτα ως 50% – Ποιος φοράει το «καπέλο» από το χωράφι στο ράφι;

Εκτός από τις τιμές του μοσχαρίσιου κρέατος, τσουχτερές ανατιμήσεις σημειώνονται και στα φρούτα. Φταίει η μειωμένη παραγωγή, τα «καπέλα» των μεσαζόντων ή τα κόστη της εφοδιαστκής αλυσίδας;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»
Κόλαφος 28.11.25

ΟΗΕ: Το Ισραήλ εφαρμόζει «de facto πολιτική οργανωμένων και εκτεταμένων βασανιστηρίων»

Κόλαφος για το Ισραήλ η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ κατά των Βασανιστηρίων. Και περιγράφει με ζοφερό τρόπο όσα υφίστανται Παλαιστίνιοι κρατούμενοι στις ισραηλινές φυλακές.

Σύνταξη
Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα
Συσκευές - «βαμπίρ» 28.11.25

Οι 4 συσκευές που μπορεί να τινάξουν τον λογαριασμό του ηλεκτρικού σου στον αέρα χωρίς να το καταλάβεις

Πλέον πολλές συσκευές και κυρίως όσες είναι συνδεδεμένες με το διαδίκτυο, καταναλώνουν ενέργεια που σε βάθος ενός έτους θα φανεί στον λογαριασμό σας

Σύνταξη
Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται
Έχουν ευθύνη; 28.11.25

Οι τεχνοκράτες εκφράζουν όλο και περισσότερο δημόσιες τοποθετήσεις – Οι γνώμες διίστανται

Οι γνώμες μπορεί να διίστανται, με κάποιους να υποστηρίζουν ότι οι τεχνοκράτες πρέπει να περιορίζουν τις δημόσιες τοποθετήσεις τους σε θέματα αρμοδιότητάς τους

Μελίνα Ζιάγκου
Μελίνα Ζιάγκου
Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!
Ποδόσφαιρο 28.11.25

Νορβηγία: Ντοπέ λόγω συνθετικού χλοοτάπητα!

Παίκτρια ποδοσφαίρου της Νορβηγίας δικαιώθηκαν και η Βαλερένγκα καλεί τις παγκόσμιες αρχές αντι-ντόπινγκ να επικαιροποιήσουν την έρευνα και την κατανόηση γύρω από τους τεχνητούς αγωνιστικούς χώρους

Βάιος Μπαλάφας
ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους
Επικαιρότητα 28.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Νίκη για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία – Εγκρίθηκε η Στρατηγική της ΕΕ για τα δικαιώματά τους

«Πρόκειται για μια σημαντική κατάκτηση για την υπεράσπιση της ισότητας, της προσβασιμότητας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας για εκατομμύρια συμπολίτες μας στην ΕΈ των 27», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ
Διπλωματία 28.11.25

Aνατομία μιας κρίσης: Κόστνερ όπως Μπιλ Κλίντον στο Τιμόρ του 1999 για τον ΟΗΕ

Ο Κέβιν Κόστνερ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο συνεργάζονται σε ένα φιλόδοξο τηλεοπτικό εγχείρημα για τα Ηνωμένα Έθνη επιστρέφοντας το βλέμμα στο Ανατολικό Τιμόρ του 1999

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα
Ελληνοτουρκικά 28.11.25

Φάμελλος: «Ναι» στον διάλογο με την Τουρκία, ούτε βήμα πίσω στα εθνικά μας συμφέροντα

«Έχουμε εκφράσει την έντονη αντίδραση μας για το πρόγραμμα SAFE και για τη συμμετοχή της Τουρκίας σε αυτό», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια
Πολιτική Γραμματεία 28.11.25

ΠΑΣΟΚ: Η χαμηλότερη προκαταβολή Βασικής Ενίσχυσης στην ιστορία εφαρμογής της ΚΑΠ στη χώρα μας – Κυβερνητική ανεπάρκεια

«Ενδεικτικό της κυβερνητικής ανεπάρκειας είναι η εκχώρηση αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και στον διοικητή της ΑΑΔΕ», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων – Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε
Διαφθορά ή άγνοια; 28.11.25

Οι αρχές του Χονγκ Κονγκ γνώριζαν 1 χρόνο για την επικινδυνότητα των κτιρίων - Ο εργολάβος δεν συμμορφώθηκε

Οι κάτοικοι των διαμερισμάτων στο Χονγκ Κονγκ είχαν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με τα εύφλεκτα αφρώδη πάνελ και τα δίχτυα σκαλωσιάς πριν τη φωτιά, αλλά οι υπεύθυνοι και ο εργολάβος δεν έλαβαν μέτρα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο