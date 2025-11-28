Στην «έξοδο» και παίκτες από την Παρτιζάν: Ο Μπόνγκα σκοπεύει να αποχωρήσει αν δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς
Εξακολουθεί να «φυλλοροεί» ή Παρτιζάν. Οπως αναφέρουν δημοσιεύματα ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι σκοπεύει να αποχωρήσει, εφόσον στην τεχνική ηγεσία δεν παραμείνει ο Ομπράντοβιτς.
Νέες εξελίξεις σημειώθηκαν στις τάξεις της Παρτιζάν, καθώς ο Άιζακ Μπόνγκα γνωστοποίησε στη διοίκηση ότι θα αποχωρήσει σε περίπτωση που τελικά ισχύσει η παραίτηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την ομάδα.
Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Γερμανός φόργουορντ κατέληξε σε αυτή την απόφαση μετά την παραίτηση και του αθλητικού διευθυντή Ζόραν Σάβιτς, καθώς επρόκειτο για ένα πρόσωπο με το οποίο διατηρούσε επαφή και είχε στενές σχέσεις.
Υπενθυμίζεται ότι στη σημερινή συνάντηση (28/11) μεταξύ του Ζοτς και της διοίκησης των ασπρόμαυρων του Βελιγραδίου, δεν υπήρξε «λευκός καπνός» ανάμεσα στις δύο πλευρές και αναμένεται να υπάρξει νέο ραντεβού το Σάββατο (29/11), προκειμένου να παρθεί μία οριστική απόφαση σχετικά με την παραμονή ή την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς από τον πάγκο της ομάδας.
Από την άλλη, σχετικά με την παραίτηση του Σάβιτς στον οποία η διοίκηση χρέωσε σε μεγάλο βαθμό την κακή αγωνιστική εικόνα στα περισσότερα ματς, κυκλοφόρησαν νέα δημοσιεύματα στα οποία φιγουράρει το όνομα του Πάσπαλι για τη θέση του τεχνικού διευθυντή.
