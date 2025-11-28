Συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στην Παρτιζάν: Παραιτήθηκε και ο Ζόραν Σάβιτς!

Την ώρα το θέμα της παραίτησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στον «αέρα», ένα ακόμη πρωτοκλασάτο στέλεχος της Παρτιζάν υπέβαλε επίσημα την παραίτησή του. Ο λόγος για τον Ζόραν Σάβιτς!

Οπως αναφέρει η μεγάλη σερβική ιστοσελίδα «mozzartsport.com» έχει πρώτο θέμα της την εν λόγω είδηση με τίτλο «Ο Ζόραν Σάβιτς αποχώρησε από την Παρτιζάν!»

Και το κείμενο μέσα αναφέρει: «Οι ασπρόμαυροι αναζητούν νέο αθλητικό διευθυντή.

Οι ασπρόμαυροι οπαδοί ήταν ήδη σε αγωνία λόγω της επίσημης αποχώρησης του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τώρα έμειναν και χωρίς τον Ζόραν Σάβιτς. Ο αθλητικός διευθυντής της Παρτιζάν, Μότσαρτ Μπέτα, συμφώνησε να λύσει τη συνεργασία με τη διοίκηση του συλλόγου.

Ο λόγος της παραίτησης δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, αλλά η είδηση είναι επίσημη. Δεν έχουμε ακούσει ακόμη παραδείγματα μιας τέτοιας απόφασης, αλλά είναι σαφές σε όλους ότι τα αποτελέσματα και τα παιχνίδια της ομάδας στην αρχή της σεζόν δεν ήταν στο επίπεδο των προσδοκιών, επειδή οι παίκτες που αποκτήθηκαν απλώς δεν δικαιολόγησαν την εμπιστοσύνη και τα χρήματα που δαπανήθηκαν».

Σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του συλλόγου, η Παρτιζάν έγραψε:

«Ο αθλητικός διευθυντής της BC Παρτιζάν Μότσαρτ Μπετ, Ζόραν Σάβιτς, και η διοίκηση των ασπρόμαυρων κατέληξαν σε συμφωνία σύμφωνα με την οποία ο πρώην παίκτης της εθνικής ομάδας της χώρας μας δεν θα εκτελεί πλέον τα καθήκοντα του αθλητικού διευθυντή του συλλόγου. Ο Σάβιτς εντάχθηκε στους ασπρόμαυρους την άνοιξη του 2021, από τότε εργάζεται ενεργά για τη συγκρότηση ομάδων και όλα τα αθλητικά ζητήματα της BC Παρτιζάν.

Κατά την προαναφερθείσα περίοδο, η Πάρνι Βάλιακ εξασφάλισε συμμετοχή στην υψηλότερης ποιότητας ευρωπαϊκή διοργάνωση συλλόγων, κέρδισε δύο πρωταθλήματα ABA League και τον τίτλο του πρωταθλήματος Σερβίας, με μία συμμετοχή στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας. Ζόραν, σε ευχαριστώ για όλα».

Ολα αυτά τη στιγμή που στην Παρτιζάν προσπαθούν να κρατήσουν με… νύχια με δόντια τον Ομπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία, με τον «Ζοτς» να παραμένει αμετάπειστος προς το παρόν μετά τη συνάντηση που έγινε την Παρασκευή (28/11) με τη διοίκηση του συλλόγου, ενώ αναμένεται και νέα συνεδρίαση το Σάββατο (29/11).