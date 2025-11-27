Δεν έγινε δεκτή η παραίτηση Ομπράντοβιτς από το ΔΣ της Παρτίζαν – Στα χέρια του η απόφαση

O Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραιτήθηκε από τον πάγκο της Παρτιζάν μετά τη νέα ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό και μάλιστα αποχαιρέτησε τον σύλλογο και τον κόσμο του μέσω επιστολής, κάνοντας λόγο για αμετάκλητη απόφαση.

Και όμως μία μέρα μετά υπήρξε η απόλυτη ανατροπή σκηνικού, καθώς το Δ.Σ της Παρτιζάν δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του Σέρβου τεχνικού, όπως αναφέρουν τα σερβικά μέσα ΜΜΕ και συγκεκριμένα το «Telesport».

Η Παρτιζάν δεν έκανε δεκτή την παραίτηση του Ομπράντοβιτς – Στα χέρια του να παραμείνει

Το Δ.Σ. της Παρτιζάν ολοκληρώθηκε, χωρίς να υπάρξει συζήτηση για την επόμενη μέρα και τον νέο προπονητή, αφού τα μέλη του αποφάσισαν να στηρίξουν τον Ομπράντοβιτς και να προσπαθήσουν να τον μεταπείσουν.

Πλέον η μπάλα είναι στα χέρια του ίδιου του Ομπράντοβιτς αν θα αλλάξει γνώμη και θα πάρει πίσω την παραίτησή του, για να παραμείνει στον πάγκο της ομάδας, παρά το γεγονός πως έχει αποχαιρετήσει ήδη τον κόσμο της, αλλά και τους συνεργάτες του όλα αυτά τα χρόνια μέσα στην ομάδα και τη διοίκηση.