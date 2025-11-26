Βόμβα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ: «Παραιτήθηκε ο Ομπράντοβιτς»

Η Mozzart αναφέρει ότι ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς υπέβαλε την παραίτησή του από την Παρτιζάν.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ρεπορτάζ του σερβικού μέσου αναφέρει ότι ο Ομπράντοβιτς αποφάσισε να αναλάβει την ευθύνη για τις συνεχείς ήττες της Παρτιζάν και έτσι έκανε γνωστή την παραίτησή του στη διοίκηση της ομάδας.

Η σχετική ανάρτηση:

Yπενθυμίζεται ότι η Παρτιζάν βρίσκεται στο 4-9 στη Euroleague, ενώ στο χθεσινό παιχνίδι (25/11) της 13ης αγωνιστικής, οι ασπρόμαυροι του Βελιγραδίου ηττήθηκαν από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Μετά το παιχνίδι με τους Πράσινους ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ανέφερε: «Παίξαμε δύο διαφορετικά ματς. Στο πρώτο μισό ήταν πολύ καλό μπάσκετ και για τις δύο ομάδες. Δυστυχώς στο τρίτο ματς παίξαμε πολύ άσχημα, ο Παναθηναϊκός έπαιξε εξαιρετικά. Έχουν πολύ καλή ομάδα και έπαιξαν εξαιρετικό μπάσκετ. Συγχαρητήρια και τους εύχομαι τα καλύτερα».

Για το αν η αιτία της ήττας ήταν αγωνιστική ή πνευματική και για την ατμόσφαιρα στο «Telekom Center Athens»: «Η ατμόσφαιρα ήταν εξαιρετική. Πολύ, πολύ καλή. Είναι κάτι ξεχωριστό το να παίζεις μπάσκετ εκεί. Μετά την πρώτη περίοδο δεν σκοράραμε άλλο τρίποντο, νομίζω ήταν 0/17. Ποιος ο λόγος; Κάποια ήταν ελεύθερα, κάποια άσχημα. Το πρόβλημα είναι κάτι που δεν το ξέρω τώρα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οι ίδιοι παίκτες που έπαιξαν την πρώτη περίοδο και σκόραραν 31 πόντους, έπαιξαν και στην τρίτη περίοδο και έβαλαν 6 πόντους. Το να το καταλάβεις και να το εξηγήσεις είναι δύσκολο».

Για το τι πρέπει να γίνει στην Παρτιζάν για να σταματήσει το αρνητικό σερί: «Δεν ξέρω. Μέχρι τώρα σκεφτόμουν και πίστευα πως η λύση είναι το να δουλεύεις σκληρά στο παρκέ. Αυτή ήταν η λύση. Τώρα με αυτό το πρόγραμμα είναι δύσκολο, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Πάντα εξαρτάται από το κίνητρο και την θέληση να παίξεις. Το βασικό είναι αν θα βοηθήσει η εμπειρία μου. Πρέπει να θες να παίζεις σκληρά ακόμα και όταν χάνεις».

Για την υποδοχή από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τον σεβασμό προς το πρόσωπό του: «Ευχαριστώ για αυτή την ερώτηση. Είμαι πολύ χαρούμενος. Κάθε φορά που έρχομαι εδώ έχω ανθρώπους που έρχονται στην προπόνηση το πρωί, είναι άνθρωποί μου. Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι ξεχωριστό για εμένα. Ευχαριστώ τους πάντες για τα χειροκροτήματα και τον σεβασμό».

Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ενημέρωση από την ομάδα, ενώ το ρεπορτάζ της Mozzart αναφέρει ότι ο Ομπράντοβιτς και η διοίκηση της Παρτιζάν τις επόμενες ώρες θα καθίσουν στο ίδιο τραπέζι, για να συζητήσουν τι μέλλει γενέσθαι.