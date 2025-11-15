sports betsson
Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025
Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»
Euroleague 15 Νοεμβρίου 2025 | 12:57

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Η Παρτιζάν βρίσκεται σε ένα κακό φεγγάρι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, μετά την ήττα και από τη Βιλερμπάν, για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς έπεσε στο 4-7 και ο Σέρβος τεχνικός προχώρησε σε ηχηρές δηλώσεις, κάνοντας λόγο για αδιαφορία των παικτών του και τόνισε πως κάποιοι θα έπρεπε να ντρέπονται.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Οστόγια Μιχαήλοβιτς, μέσα από επίσημη δήλωσή του, στήριξε τον Σέρβο προπονητή, λέγονατς πως θα έχει την εμπιστοσύνη του, όσο εκείνος είναι στο τιμόνι της Παρτιζάν και προανήγγειλε, μάλιστα, εξελίξεις σχετικά με το ρόστερ.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ομπράντοβιτς:

«Δεν θέλω να σχολιάσω τις διακυμάνσεις στο παιχνίδι, επειδή δεν είμαι αρκετά ειδικός στο μπάσκετ για να αναγνωρίσω ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Θα το συζητήσω με το προπονητικό μας επιτελείο την επόμενη εβδομάδα», είπε αρχικά ο πρόεδρος της Παρτιζάν.

«Στην αρχή της σεζόν, είπα ποιοι είναι οι τρεις στόχοι μας. Ένας από τους τρεις είναι η πειθαρχία στην ομάδα, προφανώς αυτός ο στόχος δεν επιτυγχάνεται… Θα μιλήσουμε και γι’ αυτό. Χθες, όλοι στον σύλλογο έλαβαν τον κανονικό τους μισθό, ο σύλλογος έχει ρευστότητα και πληρώνει τις υποχρεώσεις του εγκαίρως, αυτή είναι δουλειά της διοίκησης», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της Παρτιζάν.

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο. Οι πτώσεις και τα κακά αποτελέσματα είναι πιθανά κατά τη διάρκεια μιας σεζόν, όπως ακριβώς είναι πιθανά και τα καλά αποτελέσματα. Νομίζω ότι έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε για να γίνουμε καλύτεροι, περιμένω να αρχίσουμε να κερδίζουμε», τόνισε ο Οστόγια Μιχαήλοβιτς εκράζοντας την εμπιστοσύνη του στον Σέρβο προπονητή.

«Σκοπεύω να κάνω μια κίνηση στο εγγύς μέλλον, θα το συζητήσω με τους συνεργάτες μου, όχι με τα μέσα ενημέρωσης»

Tελικός για… τσάι
Euro 2028 15.11.25

Tελικός για… τσάι

Για πρώτη φορά από το 1972, ο τελικός Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος θα διεξαχθεί νωρίς – στις 17:00 ώρα Λονδίνου. Μια στρατηγική επιλογή που ευθυγραμμίζεται με τη νέα πολιτική της UEFA για τελικούς ημέρας, με βασικούς στόχους την ασφάλεια, τη μετακίνηση, τις οικογένειες και τη μέγιστη τηλεοπτική απήχηση.

Γεώργιος Μαζιάς
Ποδόσφαιρο 15.11.25

UEFA: Ένα όχι αξίας 200 εκατ. ευρώ

Το «όχι» της UEFA στο ταμείο των 7 δισ. μετά την πανδημία κοστίζει πάνω από 200 εκατ. ευρώ τον χρόνο στα ευρωπαϊκά κλαμπ

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Euroleague 15.11.25

Πρόεδρος Παρτιζάν: «Ο Ομπράντοβιτς θα έχει πάντα την εμπιστοσύνη μου, όσο εγώ ή αυτός είναι στον σύλλογο»

Ο πρόεδρος της Παρτιζάν, Οστόγια Μιχαήλοβιτς συνεχίζει να στηρίζει τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς ενώ προανήγγειλε και εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, μετά τα τελευταία αποτελέσματα της ομάδας.

Σύνταξη
