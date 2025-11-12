Νίκη της Παρτιζάν επί της Μονακό με 78-76 και ιστορική αγκαλιά Ομπράντοβιτς - Σπανούλη

Λίγο έλειψε στο Βελιγράδι να έχουμε μια απίστευτη αυτοκτονία για την Παρτιζάν και μια επική ανατροπή για τη Μονακό, προτού η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς επικρατήσει με 78-76 και πάρει βαθιά ανάσα στη 10η αγωνιστική της Euroleague.

Κι αυτό καθώς με τρίποντο του Μπονγκά με περίπου 7 λεπτά για τη λήξη οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με 20 πόντους (74-54), δείχνοντας πως είναι τα απόλυτα «αφεντικά» του ματς. Κι όμως δεν ήταν έτσι…

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δεν τα παράτησε, «ροκάνισε» με μαεστρικό τρόπο τη διαφορά και κατάφερε να προσπεράσει με βολές του Κεβάριους Χέις (74-76 με δυο λεπτά για το τέλος), όμως οι παίκτες του Ζοτς έδειξαν χαρακτήρα, και άντεξαν. Κι αυτό καθώς δεν δέχθηκαν πόντο στον χρόνο που απέμεινε, έκαναν αρχικά το 76-76 με τον Ποκουσέφσκι και πήραν τη μεγάλη – όπως εξελίχθηκε το ματς- νίκη με ένα ζευγάρι βολών του Μπρούνο Φερνάντο. Ο Μάιικ Τζέιμς προσπάθησε με τρίποντο στο τέλος να «κλέψει» το ματς για την ομάδα του, αλλά αστόχησε.

Το καλύτερο ωστόσο συνέβη στο τέλος, όταν ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ο Βασίλης Σπανούλης χαιρετήθηκαν εγκαρδίως, αγκαλιάζοντας μάλιστα ο ένας τον άλλον. Ένα στιγμιότυπο που μπορεί να χαρακτηριστεί ως και ιστορικό, καθώς είναι η πρώτη φορά μετά το 2010, όταν ο νυν προπονητής της Μονακό είχε αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό του Ζοτς, ως παίκτης τότε, για να συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό. Έκτοτε οι σχέσεις των δυο ανδρών είχαν ψυχρανθεί, να όμως που τα χρόνια πέρασαν, ο «πάγος» μεταξύ τους έσπασε και τώρα είχαμε και αυτή την πολύ όμορφη στιγμή που έβαλε οριστικά τέλος σε οτιδήποτε τους χώριζε.

Από εκεί και πέρα κλειδιά για τη νίκη της Παρτιζάν το εξαιρετικό 13/28 τρίποντα που είχε, αλλά και η σπουαδία εμφάνιση από τους Γουάσινγκτον με 22 πόντους (και 4/9 έξω από τα 6,75μ.) και Ποκουσέφσκι με 17 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Ο Νικ Καλάθης πήρε και πάλι πολύ χρόνο συμμετοχής, καθώς ο Ομπράντοβιτς τον άφησε στο παρκέ για 27′:34» στα οποία ο ομογενής γκαρντ είχε 10 πόντους, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα και μόλις 1 λάθος.

Από τους Μονεγάσκους ο που είχαν μόλις 5/19 τρίποντα, ο Νίκολα Μίροτιτς είχε 17 πόντους και 6 ριμπάουντ και ο Μάικ Τζέιμς είχε 13 πόντους και 5 ασίστ, όμως άργησε να… ξυπνήσει.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν σε γενικές γραμμές ισορροπημένο (36-32), με την Παρτιζάν πάντως να αρχίζει να ανεβάζει την απόδοσή της από το δεύτερο δεκάλεπτο. Το ξέσπασμα για τους Σέρβους ήρθε εν τέλει στην 3η περίοδο όπου με όπλο την άμυνα κι επιθετικές λύσεις από τους Μπράουν, Γουάσινγκτον και Καλάθη έτρεξαν επιμέρους 28-17, για να προηγηθούν στο 30′ με 64-49 και να μπουν στην 4η με «αέρα» 15 πόντων.

Οπως αναφέρουμε και πιο πάνω η ομάδα του Σπανούλη δεν το έβαλε κάτω και με ηγέτη τον Μάικ Τζέιμς που ως τότε είχε μόλις 7π. άγγιξε μια ανατροπή που αν ολοκληρωνόταν θα ήταν σπουδαία. Τελικά όμως δεν ήρθε, με το ρεκόρ της Παρτιζάν να βελτιώνεται στο 4-6 και της Μονακό να πέφτει στο 6-4.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 36-32, 64-49, 78-76

ΠΑΡΤΙΖΑΝ (Ομπράντοβιτς): Μίλτον 2 (0/2 σουτ, 2/2 βολές, 4 ασίστ), Ουάσινγκτον 22 (3/7 δίποντα, 4/10 τρίποντα, 4/6 βολές, 2 ασίστ), Μποσνιάκοβιτς, Ποκουσέβσκι 17 (4/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μπράουν 10 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μπόνγκα 7 (1/4 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 2/2 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πάρκερ, Φερνάντο 4 (4 ριμπάουντ), Καλάθης 10 (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 6 (2/4 δίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα)

ΜΟΝΑΚΟ (Σπανούλης): Οκόμπο 5 (0/5 σουτ, 5/7 βολές), Μπλόσομγκεϊμ 1, Τάις 3 (1/3 δίποντα, 1/2 βολές, 4 ριμπάουντ), Ντιάλο 13 (3/4 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/5 βολές), Χέιζ 4 (7 ριμπάουντ), Τάρπι 7 (1), Νέντοβιτς 8 (2), Στραζέλ 5, Μίροτιτς 17 (5/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές, 8 ριμπάουντ), Τζέιμς 13 (3/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 7/8 βολές, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ)