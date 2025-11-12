Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη Γαλλία της Παρί με 101-95 και πέτυχε την 6η νίκη του σε 10 αναμετρήσεις στη φετινή Euroleague. Με αυτό το διπλό οι Πράσινοι ανέβηκαν στην 7η θέση.

Στο παιχνίδι που άνοιξε το αποψινό πρόγραμμα, η Ντουμπάι BC κέρδισε με 102-86 τον Ερυθρό Αστέρα. Η Φενερμπαχτσέ νίκησε με 84-75 την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Χάποελ διέλυσε την Μπασκόνια με 114-89.

Η Βαλένθια πήρε τον ισπανικό «εμφύλιο» κερδίζοντας με 89-76, ενώ η Βίρτους Μπολόνια εκμεταλλεύτηκε την έδρα της απέναντι στην Αναντολού Εφές και επικράτησε με 99-89. Συγκλονιστικό φινάλε στο Βελιγράδι, με την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παίρνει τη νίκη απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 78-76.

Η πρώτη από τις δύο αγωνιστικές, που πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στην Euroleague, ολοκληρώνεται αύριο με τις αναμετρήσεις: Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας (21:15), Μιλάνο – Βιλερμπάν (21:30) και Μπάγερν – Μπαρτσελόνα (21:30).

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 10ης αγωνιστικής

Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86

Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89

Παρτίζαν – Μονακό 78-76

Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές 99-89

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 89-76

Παρί – Παναθηναϊκός 95-101

Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας 12/11 στις 21:15

Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα 12/11 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν 12/11 στις 21:30

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής

Ερυθρός Αστέρας – Μονακό 13/11 στις 21:00

Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/11 στις 21:00

Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 13/11 στις 21:45

Παρί – Βαλένθια 13/11 στις 21:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπσκόνια 13/11 στις 22:00

Dubai BC – Ζάλγκιρις Κάουνας 14/11 στις 18:00

Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 14/11 στις 19:00

Βιλερμπάν – Παρτίζαν 14/11 στις 21:00

Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια 14/11 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός 14/11 στις 21:30