Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού στο Παρίσι
Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εκτός έδρας την Παρί και ανέβηκε στο 6-4 – Αποτελέσματα, βαθμολογία, υπόλοιπο πρόγραμμα και επόμενη αγωνιστική της Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός επικράτησε στη Γαλλία της Παρί με 101-95 και πέτυχε την 6η νίκη του σε 10 αναμετρήσεις στη φετινή Euroleague. Με αυτό το διπλό οι Πράσινοι ανέβηκαν στην 7η θέση.
Στο παιχνίδι που άνοιξε το αποψινό πρόγραμμα, η Ντουμπάι BC κέρδισε με 102-86 τον Ερυθρό Αστέρα. Η Φενερμπαχτσέ νίκησε με 84-75 την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ η Χάποελ διέλυσε την Μπασκόνια με 114-89.
Η Βαλένθια πήρε τον ισπανικό «εμφύλιο» κερδίζοντας με 89-76, ενώ η Βίρτους Μπολόνια εκμεταλλεύτηκε την έδρα της απέναντι στην Αναντολού Εφές και επικράτησε με 99-89. Συγκλονιστικό φινάλε στο Βελιγράδι, με την Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς να παίρνει τη νίκη απέναντι στη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη με 78-76.
Η πρώτη από τις δύο αγωνιστικές, που πραγματοποιούνται αυτή την εβδομάδα στην Euroleague, ολοκληρώνεται αύριο με τις αναμετρήσεις: Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας (21:15), Μιλάνο – Βιλερμπάν (21:30) και Μπάγερν – Μπαρτσελόνα (21:30).
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 10ης αγωνιστικής
Dubai BC – Ερυθρός Αστέρας 102-86
Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89
Παρτίζαν – Μονακό 78-76
Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές 99-89
Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 89-76
Παρί – Παναθηναϊκός 95-101
Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Κάουνας 12/11 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα 12/11 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν 12/11 στις 21:30
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής
Ερυθρός Αστέρας – Μονακό 13/11 στις 21:00
Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ 13/11 στις 21:00
Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός 13/11 στις 21:45
Παρί – Βαλένθια 13/11 στις 21:45
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπσκόνια 13/11 στις 22:00
Dubai BC – Ζάλγκιρις Κάουνας 14/11 στις 18:00
Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου 14/11 στις 19:00
Βιλερμπάν – Παρτίζαν 14/11 στις 21:00
Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια 14/11 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός 14/11 στις 21:30
