Παρί – Παναθηναϊκός 95-101: Νικητής στο Παρίσι με ηγέτη τον Φαρίντ

Σε ένα χορταστικό παιχνίδι με μεγάλο σκορ, ταχύτητα και ρυθμό, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα επικρατώντας της Παρί, εκτός έδρας, με 101-95, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο αγώνας είχε πολλές εναλλαγές στο σκορ (11 για την ακρίβεια), με το σύνολο του Εργκίν Αταμάν να πανηγυρίζει ξανά σε ευρωπαϊκό επίπεδο ύστερα από τις εκτός έδρας ήττες απέναντι σε Μονακό και Ερυθρό Αστέρα. Εξαιρετική πρώτη εμφάνιση για τον Κένεθ Φαρίντ που έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει το «τριφύλλι».

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Κέντρικ Ναν που μέτρησε 20 πόντους, ενώ ο Φαρίντ είχε 17 πόντους με 10 ριμπάουντ, με τον Ντίνο Μήτογλου να προσθέτει άλλους 17. Από την άλλη, ο Τζάστιν Ρόμπινσον σταμάτησε στους 22 πόντους, με τον Ναντίρ Χίφι να έχει 19.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να είναι αρκετά νευρικές και να μην έχουν την απαραίτητη υπομονή για να σκοράρουν, με την Παρί πάντως να προηγείται 8-2 στο 3′, αλλά τον Παναθηναϊκό να αντιδρά και να πλησιάζει με 13-12 στο 5′. Σιγά-σιγά οι παίκτες άρχισαν να βρίσκουν ρυθμό από μακριά, ο Φαρίντ έκανε αισθητή την παρουσία του για τους Πράσινους και η πρώτη περίοδος έκλεισε στο 28-27 υπέρ των Γάλλων.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε δυναμικά στο δεύτερο δεκάλεπτο και κατάφερε να περάσει μπροστά με 40-32 στο 14′, βγάζοντας μεγάλη ενέργεια στο παρκέ. Μάλιστα, το «τριφύλλι» βρέθηκε για πρώτη φορά με διψήφιο προβάδισμα χάρη στο 47-36 στο 16′. Οι γηπεδούχοι έβγαλαν μια μικρή αντίδραση «ροκανίζοντας» τη διαφορά, αλλά οι Πράσινοι πήγαν στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα στο +9 με το 52-43.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου η Παρί κατάφερε να βάλει τα σουτ μειώνοντας στους δύο πόντους με το 59-57 στο 25′. Μάλιστα οι Γάλλοι δεν έμειναν εκεί αφού πέρασαν και μπροστά στο σκορ μετά από ώρα χάρη στο 63-61 στο 26′, ενώ λίγο μετά έφτασαν στο +5 (70-65). Ο Παναθηναϊκός απάντησε με ένα σερί 7-0 για το 72-70, αλλά η τρίτη περίοδος έκλεισε στο απόλυτα ισορροπημένο 72-72.

Το τελευταίο δεκάλεπτο άρχισε με έναν… τρομακτικό ρυθμό. Οι Γάλλοι σκόραραν από παντού και προηγήθηκαν με 84-79 στο 32′, όμως οι Πράσινοι δεν άργησαν να απαντήσουν περνώντας εκ νέου μπροστά με το 86-84 στο 35′. Το παιχνίδι συνέχισε σε ένα υψηλό τέμπο, με τον Παναθηναϊκό να ελέγχει την κατάσταση και να φτάνει στο +6 (95-86) στο 38′. Οι παίκτες του Αταμάν διαχειρίστηκαν σωστά το υπόλοιπο του αγώνα και επέστρεψαν στις νίκες με το τελικό 101-95.

Τα δεκάλεπτα: 28-27, 43-52, 72-72, 95-101.

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα

Παρί (Ταμπελίνι): Χίφι 19 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Καβαλιέρ (6 ριμπάουντ), Ρόμπινσον 22 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ), Ερέρα 9 (3/8 τρίποντα), Αγιαγί 9 (1/2 τρίποντα, 3 κλεψίματα), Σάρβιν, Μόργκαν 5 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Εμπαγιέ 9 (1), Ουατάρα 11 (3/5 τρίποντα), Χόμες (4 ριμπάουντ), Γουίλις 5 (1/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ)

Παναθηναϊκός: (Αταμάν): Σορτς 13 (2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Καλαϊτζάκης, Όσμαν 2, Σλούκας 11 (3/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 7 ασίστ), Ρογκαβόπουλος, Σαμοντούροβ 4 (2 μπλοκ), Γκραντ 6 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Ναν 20 (4/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Φαρίντ 17 (5/9 δίποντα, 7/11 βολές, 10 ριμπάουντ, 3 λάθη, 3 μπλοκ), Ερναγκόμεθ 11 (2/6 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Μήτογλου 17 (5/5 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 4/4 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 λάθος, 1 μπλοκ)