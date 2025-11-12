Παναθηναϊκός: O Σλούκας έσπασε δύο ρεκόρ στο παιχνίδι με την Παρί
Ο Κώστας Σλούκας σημείωσε δύο σημαντικά επιτεύγματα στο εκτός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί.
Ο Κώστας Σλούκας ήταν από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στην εκτός έδρας νίκη επί της Παρί με 101-95 για τη 10η αγωνιστική της Euroleague. Ο αρχηγός των «πράσινων» σταμάτησε στους 11 πόντους με 3/6 τρίποντα και 2/2 βολές στα 22.40 που έμεινε στο παρκέ ενώ πέτυχε δύο πολύ σημαντικά ρεκόρ.
Με τα τρία τρίποντα που έβαλε έφτασε τα 521 συνολικά και ξεπέρασε τον Βασίλη Σπανούλη που σταμάτησε στα 518 στη διοργάνωση. Έτσι έπιασε τον Νάντο Ντε Κολό στην ένατη θέση ενώ στην πρώτη είναι ο Σέρχιο Γιουλ με 690.
Ξεπέρασε τα 10.000 λεπτά
Παράλληλα, ο Σλούκας έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της Euroleague που ξεπερνά τα 10.000 λεπτά στο παρκέ. Για να το καταφέρει χρειάστηκε 436 ματς με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και Φενέρμπαχτσε, με τους Σέρχιο Γιουλ, Νικ Καλάθη και Μάικ Τζέιμς να ακολουθούν στη λίστα.
