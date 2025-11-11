sports betsson
Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Ο Παναθηναϊκός «ψάχνεται» και για δεύτερο σέντερ μετά τον Φαρίντ – Ποιοι είναι οι στόχοι (vids)
Euroleague 11 Νοεμβρίου 2025 | 11:43

Ο Παναθηναϊκός «ψάχνεται» και για δεύτερο σέντερ μετά τον Φαρίντ – Ποιοι είναι οι στόχοι (vids)

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε την ενίσχυση στο «5» με τον Κένεθ Φαρίντ, όμως ταυτόχρονα σκανάρει την αγορά και για δεύτερο σέντερ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να βρίσκεται στη Γαλλία για τη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Παρί για την 10η αγωνιστική της Euroleague στην τέταρτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν, όμως ταυτόχρονα συνεχίζει τις προσπάθειές του για ενίσχυση στη γραμμή των ψηλών.

Οι τραυματισμοί των Ρισόν Χολμς και Ομέρ Γιουρτσέβεν σε συνάρτηση με την αγωνιστική κατάσταση και το πρόβλημα του Ματίας Λεσόρ, έχουν αναγκάσει το «τριφύλλι» να βγει στην αγορά για να πάρει άμεσα όχι έναν, αλλά δύο ψηλούς. Ο πρώτος αποκτήθηκε και βρίσκεται ήδη στο Παρίσι για το ματς με την Παρί και δεν είναι άλλο από τον Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος μάλιστα αναμένεται να παίξει και αρκετά.

Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός «τρέχει» την υπόθεση του δεύτερου σέντερ, που θέλει να αποκτήσει άμεσα, ιδανικά πριν τελειώσει η «διαβολοβδομάδα», όμως μόνο εύκολο δεν είναι κάτι τέτοιο. Ο λόγος είναι πως δεν υπάρχουν επιλογές και για να κάνει κάποια μεταγραφή ο Παναθηναϊκός η λογική λέει ότι πρέπει να «σπάσει» συμβόλαιο είτε από τη Euroleague, είτε από το Eurocup, ή οποιαδήποτε άλλη διοργάνωση.

Ο Παναθηναϊκός και οι Ράιτ και Αλεξάντερ

Τα σενάρια γύρω από τον σέντερ στον Παναθηναϊκό πέφτουν… βροχή, ενώ η διοίκησή του φαίνεται πως είναι διατεθειμένη να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να κάνει την καλύτερη δυνατή κίνηση. Αυτό που αξίζει να σημειωθεί όμως είναι ότι κυκλοφορεί μια «τρελή» φήμη στο εξωτερικό που αναπαράγεται όλο και περισσότερο και αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός προσέγγισε τη Ζαλγκίρις για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Μόουζες Ράιτ, που κάνει καταπληκτική χρονιά φέτος στη Λιθουανία.

YouTube thumbnail

Ο Αμερικανός είναι ο πιο «καυτός» ψηλός στη Euroleague μετά τις πρώτες 9 αγωνιστικές, ενώ οδηγεί την ομάδα του Κάουνας στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Ράιτ έχει 12,9 πόντους, 6,1 ριμπάουντ και 17,4 στο σύστημα αξιολόγησης και θα ήταν ιδανικός, όμως το σενάριο είναι ακραίο.

Η Ζαλγκίρις ενδεχομένως να μην έλεγε «όχι» σε μια καλή πρόταση στο buy out του, όμως ο ίδιος φέρεται λόγω και του παρελθόντος του στον Ολυμπιακό, αλλά και του πόσο καλά είναι στο Κάουνας να μην σκέφτεται καν κάτι τέτοιο, όπως αναφέρουν και στο εξωτερικό.

Από εκεί και πέρα, το όνομα του Κάιλ Αλεξάντερ του Καναδού που παίζει στην Τουρκ Τέλεκομ, είναι επίσης στη λίστα του Παναθηναϊκού και αρέσει. Έχει παίξει Euroleague, έχει περάσει και λίγο από το NBA με τους Μαϊάμι Χιτ και πέρσι απασχόλησε και τον Ολυμπιακό όταν είχε προβλήματα με απουσίες και τραυματισμούς χωρίς όμως να προχωρήσει κάτι. Το buy out του Αλεξάντερ στην Τουρκ Τέλεκομ είναι περίπου στις 500.000 ευρώ και θα μπορούσε επίσης να είναι μια περίπτωση.

YouTube thumbnail

Headlines:
Economy
Παροχές: Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν όμως από την άλλη… 

Παροχές: Μπαίνουν από τη μια τσέπη, βγαίνουν όμως από την άλλη… 

Business
LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

LNG: Κληρώνει… για άλλα τέσσερα projects FSRU στην Ελλάδα

inWellness
inTown
inTickets 10.11.25

«Η Λέλα και η Λέλα»: Μια κωμωδία – παιχνίδι εξουσίας ανάμεσα σε δύο γυναίκες, στο Θέατρο Φούρνος

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Στατιστική και… εικόνα συμφωνούν: Ο Λεβαδειακός κάνει ιστορικά πράγματα στη Super League (vids)

Δέκα αγωνιστικές μετά την έναρξη της σεζόν, ο Λεβαδειακός είναι η πιο hot ομάδα της Super League και -όσο απίστευτο κι αν μπορεί να ακούγεται- αυτή τη στιγμή είναι σε τροχιά... πρωταθλητισμού.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς θα παίξει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα»
Euroleague 11.11.25

Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς θα παίξει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς με τους πρωτοπόρους Λιθουανούς, την επάνοδο του Έβανς στην αγωνιστική δράση, αλλά και τον Μόουζες Ράιτ.

Σύνταξη
Η Μονακό ρίχνει τους τόνους για την ποινή της Euroleague: «Είναι μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα»
Μπάσκετ 10.11.25

Η Μονακό ρίχνει τους τόνους για την ποινή της Euroleague: «Είναι μέτρο διαδικαστικού χαρακτήρα»

Η Μονακό με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε στην ποινή απαγόρευσης μεταγραφών που της επέβαλε η Ευρωλίγκα κι έκανε λόγο για «προσωρινή τιμωρία, διαδικαστικού χαρακτήρα».

Σύνταξη
Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές
Μπάσκετ 10.11.25

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός στη Euroleague και το πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και «βαρύτερο» για τους αθλητές

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Αλέξανδρος Κωτάκης
Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς
Euroleague 10.11.25

Aταμάν για το αν θα χρησιμοποιήσει τον Φαρίντ με την Παρί – Η κατάσταση του Χολμς

Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί στο Παρίσι και ο Αταμάν μίλησε από το στο αεροδρόμιο για το παιχνίδι, τονίζοντας πως θα χρησιμοποιήσει τον νεοαποκτηθέντα Κένεθ Φαρίντ. Τι είπε για τον Γιαννακόπουλο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου
Έλεγχος γνησιότητας 11.11.25

Ποινική δικογραφία για πλαστογράφηση υπογραφών κατά την ίδρυση της «Φωνής Λογικής» της Λατινοπούλου

Προς επεξεργασία στα χέρια εισαγγελέα βρίσκεται η δικογραφία για καταγγελίες περί πλαστογράφησης υπογραφών πολιτών κατά την ίδρυση του κόμματος «Φωνή Λογικής»,

Σύνταξη
Μπούμερανγκ η πείνα των λαών στα πλούσια κράτη – «Ταΐστε τους τώρα, ειδάλλως θα το πληρώσετε»
Παραλογισμός 11.11.25

Μπούμερανγκ η πείνα των λαών στα πλούσια κράτη – «Ταΐστε τους τώρα, ειδάλλως θα το πληρώσετε»

«Κάθε ευρώ που δαπανάται για να αποτραπεί η ακραία πείνα εξοικονομεί πολλά περισσότερα που θα έπρεπε διαφορετικά να δαπανηθούν για την αντιμετώπιση κρίσεων»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο
Agro-in 11.11.25

Υπό την πίεση των αντιδράσεων το Μαξίμου ανεβάζει κατά 50% τα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Υπό την πίεση των αντιδράσεων των αγροτών που -στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, ακόμη περιμένουν τις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, το Μαξίμου, ανακοίνωσε αύξηση κατά 50% στα όρια επιστροφής του ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο

Σύνταξη
Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν
Media 11.11.25

Μια νύχτα μόνο: Μυστικά που κινδυνεύουν να αποκαλυφθούν

Το 8ο επεισόδιο της νέας σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» απόψε, στις 21:00. Ο Οδυσσέας παίρνει την πρωτοβουλία να συμφιλιωθεί με τον Σταύρο, ενώ και οι δύο είναι ερωτευμένοι με την Αρετή. Το μυστικό του Σάββα κινδυνεύει να αποκαλυφθεί. Απόψε, στις 21:00, στο MEGA. Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο Μια νύχτα μόνο Ο […]

Σύνταξη
«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»
Τα Νέα της Αγοράς 11.11.25

«Η ιδιωτική ασφάλιση δεν είναι πολυτέλεια, αλλά ανάγκη»

Ο Γενικός Διευθυντής Ασφαλίσεων της Εθνικής Ασφαλιστικής, κ. Ηρακλής Δασκαλόπουλος, μιλά στο in.gr για το πως η ιδιωτική ασφάλιση θωρακίζει υγεία, περιουσία και επιχειρήσεις, καθώς και για τον ρόλο του κλάδου ως αναπτυξιακού μοχλού της ελληνικής οικονομίας.

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους φορτώνει τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Κουτσούμπας: Δίκαιος ο αγώνας των αγροτών – Η κυβέρνηση τους φορτώνει τα σπασμένα από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Η πολιτική της κυβέρνησης και της ΕΕ» έχει έχει αφήσει τους αγρότες «κυριολεκτικά χωρίς εισόδημα, εκτεθειμένους στο τεράστιο κόστος παραγωγής και τις ζωονόσους», σημείωσε ο Δημήτρης Κουτσούμπας,

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια
Αιχμές 11.11.25

Τσουκαλάς: Το δίλημμα των επόμενων εκλογών είναι αλλαγή πορείας και άλμα στο μέλλον ή μια από τα ίδια

Ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε το Μέγαρο Μαξίμου για στρατηγική αποσταθεροποίησης του ΠΑΣΟΚ ενώ αναφερόμενος στο ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά είπε ότι «αυτό είναι ένα θέμα εσωτερικό της δεξιάς πολυκατοικίας». Τι είπε για Τσίπρα

Σύνταξη
MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη
Media 11.11.25

MEGA Stories: Αναζητώντας έναν μεγάλο ηγέτη

Το MEGA Stories με την Δώρα Αναγνωστοπούλου επιστρέφει την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου, βάζοντας στο μικροσκόπιο τους ηγέτες που διαμόρφωσαν την πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Στις 00.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Στατιστική και… εικόνα συμφωνούν: Ο Λεβαδειακός κάνει ιστορικά πράγματα στη Super League (vids)
Ποδόσφαιρο 11.11.25

Στατιστική και… εικόνα συμφωνούν: Ο Λεβαδειακός κάνει ιστορικά πράγματα στη Super League (vids)

Δέκα αγωνιστικές μετά την έναρξη της σεζόν, ο Λεβαδειακός είναι η πιο hot ομάδα της Super League και -όσο απίστευτο κι αν μπορεί να ακούγεται- αυτή τη στιγμή είναι σε τροχιά... πρωταθλητισμού.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» – Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά
Χαρτούμ, 1932 – Αθήνα, 2010 11.11.25

«Η αχαριστία στην Ελλάδα θα έπρεπε να διώκεται ποινικά» - Έκθεση για τη ζωή και το έργο του Ανδρέα Βουτσινά

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει την ιστορική αναδρομή στη ζωή και το έργο του σπουδαίου σκηνοθέτη, ηθοποιού και δασκάλου του θεάτρου Ανδρέα Βουτσινά με τίτλο «Εγώ, ο Ανδρέας Βουτσινάς» σε επιμέλεια Ίριδας Κρητικού, αρχαιολόγου και ιστορικού της τέχνης, Σταμάτη Γκίκα, ηθοποιού (Atelier Andréas Voutsinas) και επιμελητή εκδόσεων και Μάριου - Άγγελου Βουτσινά, εικαστικού καλλιτέχνη.

Σύνταξη
LVMH: Μεγάλη επιστροφή του εμβληματικού οίκου στην κινεζική αγορά – Ανοίγουν mega καταστήματα
Δυναμικό comeback 11.11.25

Μεγάλη επιστροφή της LVMH στην κινεζική αγορά - Ανοίγουν mega καταστήματα

Η έναρξη λειτουργίας των νέων καταστημάτων της LVMH στο Πεκίνο θα χρησιμεύσει ως βασικός δείκτης της δυναμικής που καταγράφεται και δείχνει σταδιακή ανάκαμψη των πωλήσεων ειδών πολυτελείας

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς θα παίξει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα»
Euroleague 11.11.25

Μπαρτζώκας: «Ο Έβανς θα παίξει ανάλογα την εξέλιξη του αγώνα»

Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Τετάρτη τη Ζαλγκίρις για την Ευρωλίγκα. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για το ματς με τους πρωτοπόρους Λιθουανούς, την επάνοδο του Έβανς στην αγωνιστική δράση, αλλά και τον Μόουζες Ράιτ.

Σύνταξη
