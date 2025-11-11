Ψάχνει διπλό στο Παρίσι με Φαρίντ ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός θα «κοντραριστεί» με την Παρί στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague (11/11, 22:00) και με τον Κένεθ Φαρίντ να είναι κανονικά διαθέσιμος.
Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες από Μονακό (92-84) και Ερυθρό Αστέρα (86-68), ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί, εκτός έδρας, για την 10η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Στο 5-4 ο Παναθηναϊκός, την ώρα που οι γηπεδούχοι είναι στο 4-5.
Αυτή τη φορά θα έχει κανονικό πεντάρι στη 12άδα του με τον Κένεθ Φαρίντ να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του, λίγες μέρες μετά τη μεταγραφή του στους Πράσινους.
Με τα γνωστά προβλήματα ο Παναθηναϊκός
Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στους Χολμς, Γιουρτσέβεν και Τολιόπουλο, όπως και στον Λεσόρ, που ωστόσο ακολούθησε και πάλι την αποστολή του Παναθηναϊκού.
«Ο Φαρίντ έχει ενέργεια κι αυτοπεποίθηση και είναι ένας παίκτης που σε αυτή την κατάσταση δεν έχουμε, γιατί χωρίς σέντερ είναι πολύ δύσκολο να παίξεις μπάσκετ. Και θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε 15-20 λεπτά και τα άλλα λεπτά θα πάμε στον Μήτογλου και τον Κουζέλογλου», ανέφερε ενόψει της αναμέτρησης ο κόουτς Αταμάν.
Το μήνυμα του Σορτς στους φίλους της Παρί: «Ανυπομονώ να σας δω ξανά»
Ο Τι Τζέι Σορτς επιστρέφει στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του και έστειλε το δικό του μήνυμα στο κοινό της ομάδας.
«Πώς είστε φίλοι μου στο Παρίσι; Επιστρέφω στο Παρίσι στις 11 Νοεμβρίου για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ξέρω πως θα είναι ένα ξεχωριστό βράδυ. Τα συναισθήματα θα είναι πολλά. Ανυπομονώ να δω οικεία πρόσωπα. Εύχομαι να περάσουμε καλά κι ανυπομονώ να σας δω ξανά. Τα λέμε σύντομα», είπε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Παρί.
