Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025
Ψάχνει διπλό στο Παρίσι με Φαρίντ ο Παναθηναϊκός
Euroleague 11 Νοεμβρίου 2025 | 08:52

Ψάχνει διπλό στο Παρίσι με Φαρίντ ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα «κοντραριστεί» με την Παρί στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Euroleague (11/11, 22:00) και με τον Κένεθ Φαρίντ να είναι κανονικά διαθέσιμος.

Μετά από δύο συνεχόμενες ήττες από Μονακό (92-84) και Ερυθρό Αστέρα (86-68), ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Παρί, εκτός έδρας, για την 10η αγωνιστική της Euroleague και θέλει να επιστρέψει στις νίκες. Στο 5-4 ο Παναθηναϊκός, την ώρα που οι γηπεδούχοι είναι στο 4-5.

Αυτή τη φορά θα έχει κανονικό πεντάρι στη 12άδα του με τον Κένεθ Φαρίντ να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του, λίγες μέρες μετά τη μεταγραφή του στους Πράσινους.

Με τα γνωστά προβλήματα ο Παναθηναϊκός

Στα αγωνιστικά, ο Εργκίν Αταμάν δεν υπολογίζει στους Χολμς, Γιουρτσέβεν και Τολιόπουλο, όπως και στον Λεσόρ, που ωστόσο ακολούθησε και πάλι την αποστολή του Παναθηναϊκού.

«Ο Φαρίντ έχει ενέργεια κι αυτοπεποίθηση και είναι ένας παίκτης που σε αυτή την κατάσταση δεν έχουμε, γιατί χωρίς σέντερ είναι πολύ δύσκολο να παίξεις μπάσκετ. Και θα προσπαθήσουμε να τον χρησιμοποιήσουμε 15-20 λεπτά και τα άλλα λεπτά θα πάμε στον Μήτογλου και τον Κουζέλογλου», ανέφερε ενόψει της αναμέτρησης ο κόουτς Αταμάν.

Το μήνυμα του Σορτς στους φίλους της Παρί: «Ανυπομονώ να σας δω ξανά»

Ο Τι Τζέι Σορτς επιστρέφει στο Παρίσι για να αντιμετωπίσει την πρώην ομάδα του και έστειλε το δικό του μήνυμα στο κοινό της ομάδας.

«Πώς είστε φίλοι μου στο Παρίσι; Επιστρέφω στο Παρίσι στις 11 Νοεμβρίου για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Ξέρω πως θα είναι ένα ξεχωριστό βράδυ. Τα συναισθήματα θα είναι πολλά. Ανυπομονώ να δω οικεία πρόσωπα. Εύχομαι να περάσουμε καλά κι ανυπομονώ να σας δω ξανά. Τα λέμε σύντομα», είπε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Παρί.

Στον κόσμο του έργου «Η Λέλα και η Λέλα» το μικρό τους δωμάτιο είναι η σκηνή τους, η σκηνή της διασκέδασης, της φθοράς, της αντίθεσης και της πλήρους ταύτισης.

Μπάσκετ 10.11.25

Η Μονακό με ανακοίνωσή της τοποθετήθηκε στην ποινή απαγόρευσης μεταγραφών που της επέβαλε η Ευρωλίγκα κι έκανε λόγο για «προσωρινή τιμωρία, διαδικαστικού χαρακτήρα».

Μπάσκετ 10.11.25

Ο Πι Τζέι Ντόζιερ της Εφές είναι το τελευταίο «θύμα» τραυματισμού στη Euroleague και πλέον εγείρεται θέμα για την υγεία των καλαθοσφαιριστών και πόσο εφικτό είναι να βγάζουν κάθε χρόνο ένα πρόγραμμα που γίνεται ολοένα και βαρύτερο...

Euroleague 10.11.25

Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Παρί στο Παρίσι και ο Αταμάν μίλησε από το στο αεροδρόμιο για το παιχνίδι, τονίζοντας πως θα χρησιμοποιήσει τον νεοαποκτηθέντα Κένεθ Φαρίντ. Τι είπε για τον Γιαννακόπουλο.

Ξεχωριστή νομική διαδικασία 11.11.25

Οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών δήλωσαν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του Καραμανλή - Ζητούν αναβάθμιση σε κακούργημα - «Είναι δύσκολο με το άρθρο 86, πρέπει να καταργηθεί» λέει ο Πλακιάς

Το μυστικό 11.11.25

Η αδελφή του JFK, Ρόζμαρι Κένεντι, γεννήθηκε σε μια από τις πιο εξέχουσες πολιτικές οικογένειες της Αμερικής του 20ού αιώνα. Ήταν γνωστή ως «μια ομορφιά της υψηλής κοινωνίας» ενώ παρουσιάστηκε στην αυλή του Μπάκιγχαμ, αλλά εξαφανίστηκε ξαφνικά από προσώπου γης σε ηλικία 23 ετών, μετά από μια τραγική απόφαση που πήρε ο πατέρας της.

Στο ευρωκοινοβούλιο 11.11.25

Ελέγχεται από τις Επιτροπές Αναφορών και Περιβάλλοντος το πρόγραμμα Antinero. Δημοσιονομική διόρθωση σχεδόν 30 εκατ. ευρώ στη Γενική Διεύθυνση Δασών, «αχρείαστη» έκρινε απευθείας ανάθεση του προγράμματος το Ελεγκτικό Συνέδριο. Σφοδρά πυρά από το ΠΑΣΟΚ κατά της κυβέρνησης

Ελλάδα 11.11.25

Ραντεβού στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δίνουν αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη τη χώρα, προκειμένου να κάνουν γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Τάξη στο χάος 11.11.25

Ο νέος κανονισμός του Δήμου Αθηναίων για τα πατίνια έχει στόχο την ασφάλεια πεζών και οδηγών και την αποκατάσταση της τάξης στους δημόσιους χώρους, δήλωσε η αρμόδια αντιδήμαρχος

Πολιτική Γραμματεία 11.11.25

Η κυβέρνηση στη σκιά του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, παίζει καθυστερήσεις στο θέμα των πληρωμών των αγροτών οι οποίοι έχουν περιέλθει στα όριά τους - Από την αντιπολίτευση τονίζουν ότι «οι αγρότες έχουν υποστεί μία κυνικότατη κλοπή» - Οι εκτιμήσεις για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού

Κόσμος 11.11.25

Ο πρωθυπουργός στην Ινδία, Ναρέντρα Μόντι, τόνισε ότι δεν θα υπάρξει επιείκεια προς τους εμπλεκόμενους στην έκρηξη αυτοκινήτου στο Δελχί, που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 ανθρώπους

Ελλάδα 11.11.25

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στα Βορίζια, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ να σημειώνει ότι «εμπλεκόμενοι δεν είναι μόνο όσοι συμμετείχαν ως πρωταγωνιστές στο περιστατικό»

Οικονομικές Ειδήσεις 11.11.25

Για τρανταχτό παράδειγμα κακοδιαχείρισης και αδιαφορίας μιλούν οι κάτοικοι της Μυκόνου - H αξία του κτιρίου των ΕΛΤΑ εκτιμάται στα 10 εκατ. ευρώ και θα μπορούσε να νοικιαστεί έναντι 25.000 ευρώ / μήνα

Προς αναζήτηση λύσεων 11.11.25

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Ευρώπη μετά τις συχνές εμφανίσεις drones στον εναέριο χώρο αρκετών κρατών, δημιουργώντας περαιτέρω τριβές με τη Ρωσία

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

