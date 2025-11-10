Με Φαρίντ και 13 παίκτες ο Παναθηναϊκός στο Παρίσι – Μαζί και ο Λεσόρ
Ο Παναθηναϊκός αναχώρησε με 13 παίκτες για το Παρίσι, με τον Κένεθ Φαρίντ να βρίσκεται στην αποστολή των Πρασίνων, ενώ μαζί με την ομάδα είναι και ο Ματίας Λεσόρ.
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Παρί (11/11, 22:00), για τη 10η αγωνιστική της Euroleague και όλα δείχνουν ότι ο Κένεθ Φαρίντ θα αγωνιστεί για πρώτη φορά με τα τριφύλλι.
Οι Πράσινοι αναχώρησαν για τη γαλλική πρωτεύουσα, με τον Αμερικανό ψηλό να βρίσκεται στην αποστολή του «τριφυλλιού», ο οποίος αποκτήθηκε πριν λίγα 24ωρα, ώστε να δώσει λύσεις στη θέση «5».
Εκτός ο Γιούρτσεβεν, έτοιμος για ντεμπούτο ο Φαρίντ
Αντιθέτως, ο Ομέρ Γιούρτσεβεν δεν ξεπέρασε ακόμα τη θλάση που τον ταλαιπωρεί και παρέμεινε εκτός, μαζί με τους Χολμς και Τολιόπουλο, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς και έμειναν στην Αθήνα. Επίσης, στη διάθεση του Εργκίν Αταμάν θα βρίσκεται και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, που είναι ξανά διαθέσιμος.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στο Παρίσι με 13 παίκτες στην αποστολή του, με τον Ματίας Λεσόρ να ταξιδεύει μαζί με την ομάδα και στη γαλλική πρωτεύουσα.
