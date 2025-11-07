Κοντά στον Κένεθ Φαρίντ ο Παναθηναϊκός (vid)

Ο Παναθηναϊκός αναζητεί τον επόμενό του σέντερ, καθώς οι Χολμς, Γιούρτσεβεν και Λεσόρ αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς ο Γάλλος δεν θα επιστρέψει εντός του Νοεμβρίου, όπως αναμενόταν. Για αυτό τον λόγο, οι «Πράσινοι» αναζητούν δύο προσωρινές λύσεις στο «5» και φαίνεται να βρήκαν την πρώτη, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν την απόκτηση του έμπειρου Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος αυτή την περίοδο αγωνίζεται στην Ταϊβάν και τους TSG GhostHawks.

Ανακοίνωσε το τέλος του η ομάδα από την Ταϊβάν

Η ομάδα της Ταϊβάν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι εξαγοράστηκε η ρήτρα του 35χρονου Κένεθ Φαρίντ και του ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον του.

«Ενώ η ομάδα είναι βαθιά λυπημένη για την αποχώρησή του, σέβεται την απόφαση του παίκτη και των εκπροσώπων του και εύχεται ειλικρινά στον Κένεθ Φαρίντ τα καλύτερα για το μέλλον. Λόγω της διαδικασίας μεταγραφής, θα χάσει τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα εναντίον των Fubon Braves. Οι Taiwan Steel Falcons τον ευχαρίστησαν για τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ομάδα και του ευχήθηκαν συνεχή επιτυχία στο νέο του ταξίδι στο μπάσκετ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Φαρίντ αποχαιρέτησε από πλευράς του τους Γκόστχοκς και πλέον ετοιμάζεται για μία νέα αρχή στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό.

«Δεν περίμενα να πω αντίο τόσο σύντομα. Είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα που φρόντισε εμένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τους Ταϊβανέζους οπαδούς για τον ενθουσιασμό τους, που έκαναν κάθε μέρα εδώ να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παίξω ξανά στην Ταϊβάν στο μέλλον» ήταν τα λόγια του Αμερικανού.

Έχει περάσει από την Ευρωλίγκα ο Φαρίντ

Ο 35χρονος έχει μικρή εμπειρία στη Euroleague, καθώς το 2021 αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ από το 2011 έως το 2019 αγωνιζόταν στο NBA, όπου κατέγραψε συνολικά 478 συμμετοχές με τις φανέλες των Νάγκετς (2011-18), Νετς (2018-19) και Ρόκετς (2019).

Μετά το πέρασμά του από την ΤΣΣΚΑ γύρισε στην Αμερική, όπου αγωνίστηκε στη G-League, ενώ πέρσι ακολούθησαν θητείες σε Πουέρτο Ρίκο, Μεξικό και Ιταλία, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ρέτζιο Εμίλια. Στο Μεξικό σημείωσε 10.7 πόντους και 9.3 ριμπάουντ, ενώ με τη Ρέτζιο Εμίλια 8.3 πόντους και 7.2 ριμπάουντ. Στην τελευταία του ομάδα στο Πουέρτο Ρίκο πριν γίνει κάτοικος Ταϊβάν, ο Φαρίντ μέτρησε 9.4 πόντους και 9.2 ριμπάουντ.