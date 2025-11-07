sports betsson
Παρασκευή 07 Νοεμβρίου 2025
07.11.2025 | 10:21
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Κοντά στον Κένεθ Φαρίντ ο Παναθηναϊκός (vid)
Euroleague 07 Νοεμβρίου 2025 | 10:31

Κοντά στον Κένεθ Φαρίντ ο Παναθηναϊκός (vid)

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει για ψηλό και όπως όλα δείχνουν είναι μια ανάσα από την απόκτηση του 35χρονου Αμερικανού σέντερ, Κένεθ Φαρίντ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Παναθηναϊκός αναζητεί τον επόμενό του σέντερ, καθώς οι Χολμς, Γιούρτσεβεν και Λεσόρ αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, ενώ η κατάσταση επιδεινώθηκε καθώς ο Γάλλος δεν θα επιστρέψει εντός του Νοεμβρίου, όπως αναμενόταν. Για αυτό τον λόγο, οι «Πράσινοι» αναζητούν δύο προσωρινές λύσεις στο «5» και φαίνεται να βρήκαν την πρώτη, καθώς βρίσκονται πολύ κοντά στο να ολοκληρώσουν την απόκτηση του έμπειρου Κένεθ Φαρίντ, ο οποίος αυτή την περίοδο αγωνίζεται στην Ταϊβάν και τους TSG GhostHawks.

Ανακοίνωσε το τέλος του η ομάδα από την Ταϊβάν

Η ομάδα της Ταϊβάν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρει ότι εξαγοράστηκε η ρήτρα του 35χρονου Κένεθ Φαρίντ και του ευχήθηκε τα καλύτερα για το μέλλον του.

«Ενώ η ομάδα είναι βαθιά λυπημένη για την αποχώρησή του, σέβεται την απόφαση του παίκτη και των εκπροσώπων του και εύχεται ειλικρινά στον Κένεθ Φαρίντ τα καλύτερα για το μέλλον. Λόγω της διαδικασίας μεταγραφής, θα χάσει τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα εναντίον των Fubon Braves. Οι Taiwan Steel Falcons τον ευχαρίστησαν για τη σκληρή δουλειά και τη συνεισφορά του κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην ομάδα και του ευχήθηκαν συνεχή επιτυχία στο νέο του ταξίδι στο μπάσκετ» αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Φαρίντ αποχαιρέτησε από πλευράς του τους Γκόστχοκς και πλέον ετοιμάζεται για μία νέα αρχή στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό.

«Δεν περίμενα να πω αντίο τόσο σύντομα. Είμαι πολύ ευγνώμων στην ομάδα που φρόντισε εμένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ επίσης ιδιαίτερα τους Ταϊβανέζους οπαδούς για τον ενθουσιασμό τους, που έκαναν κάθε μέρα εδώ να είναι ιδιαίτερα ζεστή. Ελπίζω να έχω την ευκαιρία να παίξω ξανά στην Ταϊβάν στο μέλλον» ήταν τα λόγια του Αμερικανού.

Έχει περάσει από την Ευρωλίγκα ο Φαρίντ

Ο 35χρονος έχει μικρή εμπειρία στη Euroleague, καθώς το 2021 αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ενώ από το 2011 έως το 2019 αγωνιζόταν στο NBA, όπου κατέγραψε συνολικά 478 συμμετοχές με τις φανέλες των Νάγκετς (2011-18), Νετς (2018-19) και Ρόκετς (2019).

Μετά το πέρασμά του από την ΤΣΣΚΑ γύρισε στην Αμερική, όπου αγωνίστηκε στη G-League, ενώ πέρσι ακολούθησαν θητείες σε Πουέρτο Ρίκο, Μεξικό και Ιταλία, όπου αγωνίστηκε με τη φανέλα της Ρέτζιο Εμίλια. Στο Μεξικό σημείωσε 10.7 πόντους και 9.3 ριμπάουντ, ενώ με τη Ρέτζιο Εμίλια 8.3 πόντους και 7.2 ριμπάουντ. Στην τελευταία του ομάδα στο Πουέρτο Ρίκο πριν γίνει κάτοικος Ταϊβάν, ο Φαρίντ μέτρησε 9.4 πόντους και 9.2 ριμπάουντ.

YouTube thumbnail

OT FORUM
ΟΤ FORUM – Ανδρέας Αθανασόπουλος: Το permacrisis, η AI και οι σύγχρονες επιχειρήσεις

ΟΤ FORUM – Ανδρέας Αθανασόπουλος: Το permacrisis, η AI και οι σύγχρονες επιχειρήσεις

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

Εξάρχου: Έκλεισε το deal AΚTOR-ΔΕΠΑ για το αμερικανικό LNG

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά
Μπάσκετ 07.11.25

Στον Άρη Betsson ο Αμίν Νουά

Την απόκτηση του Γάλλου πάουερ φόργουορντ, Αμίν Νουά, ως το τέλος της σεζόν, ανακοίνωσε ο Άρης Betsson.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 07.11.25

Βελτιωμένες οι πιθανότητες πρόκρισης ΠΑΟΚ και Παναθηναικού, πτώση για την ΑΕΚ (pics)

ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός βελτίωσαν σημαντικά τις πιθανότητές πρόκρισής τους στο Europa League μετά τις νίκες της Πέμπτης, την ώρα που αυτές της ΑΕΚ στο Conference κατέγραψαν μικρή πτώση.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»
Euroleague 06.11.25
Euroleague 06.11.25

Ομπράντοβιτς: «Ο Ολυμπιακός διαθέτει ένα εξαιρετικό ρόστερ κι έχει για χρόνια τον ίδιο προπονητή»

Ο προπονητής της Παρτιζάν, Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το παιχνίδι των Σέρβων με τον Ολυμπιακό, τονίζοντας πως ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει φτιάξει μια ομάδα με μεγάλες φιλοδοξίες.

Σύνταξη
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05.11.25
Euroleague 05.11.25

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο
«Πικάντικη κι υπέροχη» 07.11.25
«Πικάντικη κι υπέροχη» 07.11.25

Ένα αντίο στην Πολίν Κόλινς της υπέροχης ταινίας «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» που γυρίστηκε στη Μύκονο

Η ταινία «Σίρλεϊ Βάλενταϊν» έδωσε στην Πολίν Κόλινς έναν ρόλο που ταιριάζει στο ταλέντο της. Εκείνη τον άρπαξε την ευκαιρία δημιουργώντας μια καθημερινή ηρωίδα που πολλές γυναίκες μπόρεσαν να ταυτιστούν.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών
Ελλάδα 07.11.25
Ελλάδα 07.11.25

Βίντεο από drone με έφοδο της ΕΛΑΣ σε σπίτια στα Άνω Λιόσια: Είχαν κάνει τα σπίτια «καταστήματα» ναρκωτικών

Στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εντοπίστηκαν τέσσερις οικίες-«καταστήματα» όπου διακινούνταν ναρκωτικά σε οικισμό των Άνω Λιοσίων.

Σύνταξη
Ανατροπή στη θεωρία της σκοτεινής ενέργειας – Η διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να επιβραδύνεται
Επιστήμες 07.11.25
Επιστήμες 07.11.25

Τριγμοί στην Κοσμολογία – Μελέτη για τη σκοτεινή ενέργεια αλλάζει το σενάριο για το τέλος του κόσμου

Η σκοτεινή ενέργεια που επιταχύνει τη διαστολή του Σύμπαντος δείχνει να εξασθενίζει. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, το Σύμπαν μπορεί να τελειώσει με μια «μεγάλη σύνθλιψη».

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο
Νέες φήμες 07.11.25
Νέες φήμες 07.11.25

Next please: Με ανερχόμενη μελαχρινή ηθοποιό εμφανίστηκε στο πλευρό του ο Τομ Κρουζ στο Λονδίνο

Λίγες μέρες έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστό ότι ο Τομ Κρουζ και η Άνα ντε Άρμας δεν είναι πλέον ζευγάρι και ο σταρ του Χόλιγουντ έκανε την εμφάνισή του στο Λονδίνο με μια νέα μελαχρινή ανερχόμενη ηθοποιό.

Σύνταξη
Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της
Δείχνει τον δρόμο 07.11.25
Δείχνει τον δρόμο 07.11.25

Καθαρή υπερδύναμη η Κίνα: Οι ΑΠΕ παράγουν 5 φορές την ενέργεια των 600 πυρηνικών όπλων της

Στον Ψυχρό Πόλεμο μια υπερδύναμη συνδύαζε έκταση με πυρηνικό οπλοστάσιο ικανό να απειλήσει τον κόσμο. Το ίδιο κάνει σήμερα η Κίνα επιδέξια, αλλά αντί για πυρηνκά επένδυσε στις ΑΠΕ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη
Οικονομία 07.11.25
Οικονομία 07.11.25

Υπ. Ενέργειας ΗΠΑ από Ζάππειο: Η Ελλάδα πύλη εισόδου για αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ο αμερικανός υπουργός υπογράμμισε ότι στην εποχή που οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, ειδικά η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης, απαιτούν όλο και μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας από αξιόπιστες πηγές, η Ευρώπη πρέπει να αποκτήσει νέες ηλεκτροπαραγωγικές υποδομές

Σύνταξη
Χρυσοχοΐδης: Τα μέτρα για την οπλοκατοχή – Κακούργημα οι μπαλωθιές – Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25
Πολιτική Γραμματεία 07.11.25

Χρυσοχοΐδης: Υποδιεύθυνση του ελληνικού FBI στην Κρήτη - Τα μέτρα για την οπλοκατοχή- Τέλος οι μπαλωθιές

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παρουσίασε τα νέα μέτρα για την οπλοκατοχή μετά το αιματηρό περιστατικό στα Βορίζια που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους

Σύνταξη
Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί
Stories 07.11.25
Stories 07.11.25

Joseph Wright of Derby: Ο ζωγράφος που έδειξε το σκοτάδι πίσω από το «φως» του Διαφωτισμού με ένα μόνο κερί

Για πρώτη φορά μετά από 35 χρόνια, η National Gallery συγκεντρώνει τα πιο δραματικά έργα του Joseph Wright of Derby — πίνακες όπου η επιστήμη γίνεται θέατρο και το φως του κεριού αποκαλύπτει ηθικά διλήμματα

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Σίνδο: Όχι σε νέα Τέμπη – Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε
Για Σίνδο 07.11.25
Για Σίνδο 07.11.25

ΠΑΣΟΚ: Όχι σε νέα Τέμπη - Αν δεν μπορείτε να εγγυηθείτε την ασφάλεια των τρένων, παραιτηθείτε

«Η παραλίγο νέα σιδηροδρομική τραγωδία, με τρένο που μπήκε σε λάθος γραμμή, οφείλει να κινητοποιήσει και να αποτελέσει θρυαλλίδα άμεσων αντιδράσεων», λέει το ΠΑΣΟΚ.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε σε στρατιωτική βάση – Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν μέλη του προσωπικού
Αποκάλυψη CNN 07.11.25
Αποκάλυψη CNN 07.11.25

Πακέτο με λευκή σκόνη πέρασε στη στρατιωτική βάση που εδρεύει το Air Force One - Στο νοσοκομείο μέλη του προσωπικού

Η στρατιωτική βάση Άντριους, που σημειώθηκε το περιστατικό, είναι γνωστή ως βάση του Air Force One, του αεροπλάνου που χρησιμοποιείται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

