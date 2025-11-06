Τσεκάρει τον Τσαρλς Μπάσεϊ ο Παναθηναϊκός (vid)

Το ξεκαθάρισε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά την ήττα από τον Ερυθρό Αστέρα: Ο Παναθηναϊκός είναι στην αγορά για ψηλό, λόγω των απουσιών εξαιτίας τραυματισμού των Ματίας Λεσόρ, Ομέρ Γιούρτσεβεν και Ρισόν Χολμς.

Μοιραία στα γραφεία της ΚΑΕ έχουν φτάσει πολλές προτάσεις παικτών, με μία από αυτές που εξετάζουν οι Πράσινοι να είναι ο 25χρονος σέντερ, Τσαρλς Μπάσεϊ.5

Προτάθηκε ο Τσαρλς Μπάσεϊ – Εξετάζει την περίπτωσή του ο Παναθηναϊκός

Αυτή τη στιγμή ο Νιγηριανός σέντερ έχει 10ήμερο συμβόλαιο από τους Γκρίζλις και στο ένα και μοναδικό ματς που έχει αγωνιστεί φέτος πέτυχε 3 πόντους και μάζεψε 10 ριμπάουντ σε 15 λεπτά συμμετοχής κόντρα στους Πίστονς πριν από μερικές μέρες.

Να σημειωθεί πως για τον παίκτη είχε ενδιαφερθεί και η Παρτιζάν ενόψει της φετινής σεζόν, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να εξαντλήσει τις πιθανότητές του να παραμείνει στην κορυφαία μπασκετική λίγκα του κόσμου.

Ποιος είναι ο Τσαρλς Μπάσεϊ

Επιλέχθηκε στο νο. 53 του ντραφτ του 2021 από τη Φιλαδέλφεια με τους οποίους αγωνίστηκε τη σεζόν 2021-22, ενώ το 2022 υπέγραψε στους Σπερς. Συνολικά στην καριέρα του στο ΝΒΑ έχει μετρήσει 114 ματς με 4.3 πόντους και 4.3 ριμπάουντ.