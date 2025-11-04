Ο Σλούκας υπέγραψε νέο συμβόλαιο, μέχρι το 2027, με τον Παναθηναϊκό
Ο Κώστας Σλούκας προχώρησε στην επέκταση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό έως το 2027.
Ο Κώστας Σλούκας ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό και θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τη φανέλα των «πράσινων» έως το 2027.
Ο αρχηγός του Τριφυλλιού είχε υπογράψει το καλοκαίρι του 2023 τριετές συμβόλαιο με την ομάδα, το οποίο έληγε το 2026 και θα συνεχίσει για ακόμη μία χρονιά στο σύλλογο, αφού προχώρησε στην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Παναθηναϊκό έως το 2027.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με τον Παναθηναϊκό ο Σλούκας κατέκτησε τη Euroleague το 2024 και το εγχώριο πρωτάθλημα.
