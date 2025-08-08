Κώστας Σλούκας: «Πλησιάζει το τέλος της καριέρας μου» (vid)

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στον Ντέμη Νικολαΐδη στο πρώτο επεισόδιο του «Demis Dialogues», μοιράζοντας μερικές ατάκες που θα συζητηθούν.

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού μίλησε για τα χρόνια του σε Ολυμπιακό, Φενερμπαχτσέ και Παναθηναϊκό, για τον Κέντρικ Ναν, τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, για τις προκλήσεις που βάζει στον εαυτό του, αλλά και για τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Ο διεθνής γκαρντ τόνισε πως πλησιάζει στο τέλος της καριέρας του και ξεκαθάρισε πως θέλει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση όσο ακόμα βρίσκεται στην κορυφή.

Ακόμη, υπογράμμισε πως όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός ήταν σε επαφή με τον μάνατζέρ του και εκδήλωνε το ενδιαφέρον συνεχώς για να τον αποκτήσει, κάτι που τελικά έγινε το καλοκαίρι του 2023.

Ο Σλούκας επίσης αναφέρθηκε στη σεζόν που ολοκληρώθηκε τονίζοντας πως ήταν αποτυχημένη για το «τριφύλλι» αφού δεν κατέκτησε τη Euroleague και το πρωτάθλημα. Τέλος, μεταξύ άλλων, σχολίασε το καλάθι του Γιούλ στον τελικό με τη Ρεάλ Μαδρίτης, υπογραμμίζοντας πως η ήττα για τον Ολυμπιακό δεν ήταν θέμα τύχης, αλλά τακτικής.

Δείτε όσα είπε ο Κώστας Σλούκας στον Ντέμη Νικολαΐδη