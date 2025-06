«Ο Κώστας Σλούκας είναι ο μεγαλύτερος flopper στην Euroleague» (vid)

Κατά τη διάρκεια του Final Four της Euroleague στο Άμπου Ντάμπι, η ιστοσελίδα basketnews.com ρώτησε τον κόσμο που βρέθηκε εκεί, για τον ποιος είναι ο μεγαλύτερος flopper της διοργάνωσης.

Μάλιστα, η πλειοψηφία από τους φίλους των ομάδων που βρέθηκαν στην πρωτευουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που απάντησαν έδωσαν το όνομα του Κώστα Σλούκα, με αυτά των Σάσα Βεζένκοφ, Φακούντο Καμπάτσο και Σέρχιο Γιουλ, επίσης να αναφέρονται, ανάμεσα στους φιλάθλους.

Who is the BIGGEST FLOPPER in the EuroLeague? 🫣

We asked fans spicy questions in the Final Four: https://t.co/a56FGPv7O1 pic.twitter.com/cUT5aTMUrB

— BasketNews (@BasketNews_com) June 18, 2025