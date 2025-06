Σενάριο-«βόμβα» για Σλούκα και Παρτιζάν! (pic)

Φωτιές ήρθε να… ανάψει ο λογαριασμός «Eurοleague News» στο «Χ» καθώς σε ανάρτησή του αναφέρει πως υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς για να πάρει τον Κώστα Σλούκα στην Παρτιζάν.

Θυμίζουμε πως οι δύο τους έχουν συνεργαστεί και στη Φενέρμπαχτσε, όπου μεταξύ άλλων πανηγύρισαν μαζί την Euroleague, με το δημοσίευμα να σημειώνει πως ο Σέρβος προπονητής έχει ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον του στον διεθνή άσο.

Βέβαια ο Σλούκας δεσμεύεται με συμβόλαιο για ακόμη έναν χρόνο με τον Παναθηναϊκό και παραμένει πολύ σημαντικός στα πλάνα του Εργκίν Αταμάν.

«Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο θρυλικός προπονητής της Παρτιζάν, θέλει να επανενωθεί με τον πρώην παίκτη του, Κώστα Σλούκα, και του το έχει ήδη εκφράσει».

🚨Željko Obradović, the legendary coach of Partizan, wants to reunite with his former player Kostas Sloukas and has already expressed this to him#KKPartizan #paobc #paobcaktor pic.twitter.com/QPMLx0NoUI

— Euroleague News (@EItransfernews) June 11, 2025