«Ο Καλάθης στο στόχαστρο της Παρτιζάν»

Το Final Four της EuroLeague είναι προ των πυλών. Ωστόσο, πολλές ομάδες σχεδιάζουν ήδη το πλάνο της νέας σεζόν και ο Νικ Καλάθης βρίσκεται στα ραντάρ της Παρτιζάν σύμφωνα με δημοσίευμα ξένης ιστοσελίδας.

Για την ακρίβεια, όπως υποστηρίζει το «Sportando», η Παρτιζάν εξετάζει το ενδεχόμενο της προσθήκης του Έλληνα γκαρντ στο ρόστερ της, ενόψει της νέας σεζόν.

Partizan targets Nick Calathes for the next season https://t.co/t3gsTQ5ejs

— Sportando (@Sportando) May 20, 2025