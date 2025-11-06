Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague και βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογίας της διοργάνωσης, αφού έπεσε στο 5-4.

Στην κορυφή παραμένουν οι ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου με 7 σερί νίκες και μόλις δύο ήττες.

Φυσικά, η 9η αγωνιστική είναι σε εξέλιξη, με 5 ματς να βρίσκονται στο πρόγραμμα της Πέμπτης (6/11) και τέσσερα θα διεξαχθούν την Παρασκευή, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός την Παρτιζάν στο ΣΕΦ (7/11).

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας

Τετάρτη 5/11

Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 86-68

Πέμπτη 6/11

19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν

20:00 Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Μπασκόνια-Βίρτους

22:00 Παρί-Μπάγερν

22:00 Μακάμπι-Μονακό

Παρασκευή 7/11

19:30 Αναντολού Εφές

20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια

21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν

21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης

Η βαθμολογία της Euroleague