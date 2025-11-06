Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι
Δείτε πώς διαμορφώνεται η βαθμολογία της Euroleague μετά την νέα ήττα των πράσινων, οι οποίοι υποχώρησαν στο 5-2.
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Euroleague και βρίσκεται στην όγδοη θέση της βαθμολογίας της διοργάνωσης, αφού έπεσε στο 5-4.
Στην κορυφή παραμένουν οι ερυθρόλευκοι του Βελιγραδίου με 7 σερί νίκες και μόλις δύο ήττες.
Φυσικά, η 9η αγωνιστική είναι σε εξέλιξη, με 5 ματς να βρίσκονται στο πρόγραμμα της Πέμπτης (6/11) και τέσσερα θα διεξαχθούν την Παρασκευή, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει και ο Ολυμπιακός την Παρτιζάν στο ΣΕΦ (7/11).
Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας
Τετάρτη 5/11
- Ερυθρός Αστέρας-Παναθηναϊκός 86-68
Πέμπτη 6/11
- 19:45 Φενέρμπαχτσε-Βιλερμπάν
- 20:00 Dubai Basketball-Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:30 Μπασκόνια-Βίρτους
- 22:00 Παρί-Μπάγερν
- 22:00 Μακάμπι-Μονακό
Παρασκευή 7/11
- 19:30 Αναντολού Εφές
- 20:00 Ζάλγκιρις-Βαλένθια
- 21:15 Ολυμπιακός-Παρτίζαν
- 21:30 Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης
Η βαθμολογία της Euroleague
