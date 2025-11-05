Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Μία ακόμη κακή εμφάνιση, η οποία αυτή τη φορά συνοδεύθηκε και από βάριά ήττα, γνώρισε ο Παναθηναϊκός!

Το «τριφύλλι», απόντος καθαρόαιμου «5αριού» στο Βελιγράδι (Λεσόρ, Χολμς, Γιούρτσεβεν παραμένουν off) και όντας ξανά κάκιστος, δεν απέφυγε την ήττα στο Βελιγράδι με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Δύο φορές έφτασε στους 28 πόντους η διαφορά, αλλά στο τέλος οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν, με τον Κώστα Σλούκα να είναι ο μοναδικός που αντέδρασε στο φινάλε και κράτησε τα… προσχήματα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, κλείνοντας λίγο τη ψαλίδα. Πάλεψαν όσο μπορούσαν και οι Τσέντι Όσμαν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, κανείς άλλος δεν εμφανίστηκε στο Βελιγράδι!

Δεύτερη σερί ήττα για τον Παναθηναϊκό που έπεσε στο 5-4, μόνος πρώτος ο φοβερός Ερυθρός Αστέρας του Σάσα Ομπράντοβιτς και των επτά σερί νικών (7-2)!

Ο Ερυθρός Αστέρας επέλεξε να… χτυπήσει από τον πρώτο λεπτό στην αντίπαλη ρακέτα, το αδύναμο σημείο του Παναθηναϊκού λόγω των πάρα πολλών απουσιών του «τριφυλλιού». Και αυτό ήταν κάτι απόλυτα φυσιολογικό προφανώς. Ο Μπάτλερ πέτυχε το πρώτο του καλάθι στη Euroleague για το 12-7, οι Σέρβοι βρήκαν ρυθμό και έτσι ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με το σκορ υπέρ τους στο 20-12.