Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
05.11.2025 | 15:01
Κανονικά αύριο τα ταξί από τις 6 το πρωί - Αναστολή της απεργίας
Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Euroleague 05 Νοεμβρίου 2025 | 23:02

Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα

Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.

Μία ακόμη κακή εμφάνιση, η οποία αυτή τη φορά συνοδεύθηκε και από βάριά ήττα, γνώρισε ο Παναθηναϊκός!

Το «τριφύλλι», απόντος καθαρόαιμου «5αριού» στο Βελιγράδι (Λεσόρ, Χολμς, Γιούρτσεβεν παραμένουν off) και όντας ξανά κάκιστος, δεν απέφυγε την ήττα στο Βελιγράδι με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της regular season της Euroleague.

Δύο φορές έφτασε στους 28 πόντους η διαφορά, αλλά στο τέλος οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν, με τον Κώστα Σλούκα να είναι ο μοναδικός που αντέδρασε στο φινάλε και κράτησε τα… προσχήματα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, κλείνοντας λίγο τη ψαλίδα. Πάλεψαν όσο μπορούσαν και οι Τσέντι Όσμαν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, κανείς άλλος δεν εμφανίστηκε στο Βελιγράδι!

Δεύτερη σερί ήττα για τον Παναθηναϊκό που έπεσε στο 5-4, μόνος πρώτος ο φοβερός Ερυθρός Αστέρας του Σάσα Ομπράντοβιτς και των επτά σερί νικών (7-2)!

Ο Ερυθρός Αστέρας επέλεξε να… χτυπήσει από τον πρώτο λεπτό στην αντίπαλη ρακέτα, το αδύναμο σημείο του Παναθηναϊκού λόγω των πάρα πολλών απουσιών του «τριφυλλιού». Και αυτό ήταν κάτι απόλυτα φυσιολογικό προφανώς. Ο Μπάτλερ πέτυχε το πρώτο του καλάθι στη Euroleague για το 12-7, οι Σέρβοι βρήκαν ρυθμό και έτσι ολοκλήρωσαν την πρώτη περίοδο με το σκορ υπέρ τους στο 20-12.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο τα πράγματα ξέφυγαν και η βραδιά άρχισε να γίνεται εφιαλτική για τον Παναθηναϊκό. Οι αδυναμίες έγιναν ακόμα πιο… χτυπητές, τρίποντο δεν έμπαινε ούτε με αίτηση (0/11 έφτασε να έχει η ομάδα του Αταμάν) και η διαφορά ανέβηκε σε δυσθεώρητα ύψη υπέρ των γηπεδούχων.

Μοτεγιούνας και Νταβιντόβατς έκαναν το 24-12, ενώ ο Ντόμπριτς έγραψε το 29-15 και το 33-17 λίγο αργότερα. Ντόμπριτς, ΜακΙντάιρ και Μονέκε «εκτόξευσαν» τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (42-20).

Κάπου εκεί οι «πράσινοι», όμως, ξύπνησαν και εμφανίστηκαν στον αγώνα, καθώς με τρία σερί τρίποντα των Όσμαν, Ναν και Χουάντσο δημιούργησαν ένα επιμέρους 2-12 και μάζεψαν το ματς στους δώδεκα πόντους (44-32). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 46-32 υπέρ του Ερυθρού.

Αν και τελείωσε καλά το ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να κρατήσει αυτή την, ολιγόλεπτη, θετική του εικόνα στην τρίτη περίοδο, με συνέπεια τα πράγματα να ξεφύγουν ακόμη περισσότερο απ’ ότι συνέβη στο 25′. Το παιχνίδι πήρε δραματική τροπή για τους φιλοξενούμενους, με συνέπεια η διαφορά να εκτοξευτεί και να φτάσει μέχρι και κοντά τους 30 πόντους!

Ντόμπριτς, Οτζελέγε και Ιζούντου ήταν… καυτοί (55-33) και αυτό το αρχικό επιμέρους 11-1 στην τρίτη περίοδο ήταν ικανό να «λυγίσει» μια και καλή απόψε τον Παναθηναϊκό. Καλίνιτς, Ιζούντου, Μιλιένοβιτς και Μονέκε συνέχισαν το απίστευτο σερί και η διαφορά έφτασε στο… κατώφλι των τριάντα πόντων (65-37), με το τρίτο δεκάλεπτο τελικά να λήγει με το σκορ στο 67-40.

Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η τελευταία περίοδος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ερυθρό να διατηρεί με άνεση μεγάλο προβάδισμα, με τον Σλούκα μονάχα να αντιδράει από πλευράς Παναθηναϊκού στο φινάλε και με κάποιους σερί πόντους του να μειώνει τη διαφορά και να γλιτώνει την ομάδα του από μία άκρως ταπεινωτική ήττα.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68

Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα 

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 14 (0/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Πλάβτσιτς, Μιλγένοβιτς 6, Μπάτλερ 8 (0/2 τρίποντα, 3 ριμπάπυντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), Νταβιντόβατς 4 (3 ριμπάουντ), Κάλινιτς 7 (1/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 λάθη), Ντόμπριτς 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ιζούντου 8 (3 ριμπάουντ), Μοτιεγιούνας 8, Οτζελέγιε 7 (4 ριμπάουντμ 4 μπλοκ), Μονέκε 14 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη).

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 7 (0/2 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 λάθη), Όσμαν 14 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σλούκας 16 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαμοντούροβ, Γκραντ 1, Κουζέλογλου (2 ριμπάουντ), Ναν 6 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη), Τολιόπουλος 3 (1), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μήτογλου 2.

Ενέργεια
Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα πύλη εισόδου του αμερικανικού LNG στην Ευρώπη

Αθλητική Ροή
Μπάσκετ 06.11.25

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»

«Υπόσχομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει» δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός
Euroleague 05.11.25

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός

LIVE: Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός για την 9η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Σύνταξη
Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός
Euroleague γυναικών 05.11.25

Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός

Live streaming: DVTK – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε σε live streaming στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης DVTK – Ολυμπιακός, για την 5η αγωνιστική της Euroleague γυναικών από το κανάλι της διοργάνωσης στο YouTube.

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League
Euroleague 05.11.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (5/11) – Που θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα παιχνίδια του Champions League

Αυτό είναι το αναλυτικό πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της Τετάρτης (5/11) - Πού θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός και τα ματς του Champions League

Σύνταξη
Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)
Euroleague 02.11.25

Αυτές είναι οι πιθανότητες στη Euroleague: Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η μεγάλη έκπληξη (pic)

Η σελίδα «Figurei8ht» μέσω προσομοιώσεων παρουσίασε τις ομάδες με τις περισσότερες πιθανότητες να προκριθούν στην επόμενη φάση της Euroleague. Τι ισχύει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό
Euroleague 02.11.25

Σενάρια για Ιμπάκα και Παναθηναϊκό

Ο Σερτζ Ιμπάκα είναι ελεύθερος και φέρεται να προτάθηκε στον Παναθηναϊκό που έχει θέμα στη θέση του σέντερ λόγω Χολμς και Λεσόρ – Τι σκέφτονται οι άνθρωποι των πράσινων.

Σύνταξη
ΚΚΕ: Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία
ΚΚΕ 06.11.25

Εκτός τόπου και χρόνου οι εκτιμήσεις για «χαστούκι» της Κομισιόν στην Τουρκία

«Η Εκθεση της Κομισιόν αντιμετωπίζει με ίσες αποστάσεις τις προκλητικές αξιώσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο», τονίζει το ΚΚΕ, επισημαίνοντας ότι κάθε άλλο παρά αποτελεί "χαστούκι στην Τουρκία".

Σύνταξη
Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
Μπάσκετ 06.11.25

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»

«Υπόσχομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει» δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)
Champions League 06.11.25

Άγιαξ – Γαλατασαράι 0-3: Για πρόκριση οι Τούρκοι, 4η σερί ήττα ο «Αίαντας» (vid)

Με τρία γκολ του Όσιμεν (τα δύο με πέναλτι) η Γαλατά νίκησε με 3-0 στην Ολλανδία, έφτασε τους 9 βαθμούς κι ελπίζει σε απευθείας πρόκριση. Χωρίς βαθμό παρέμεινε ο Άγιαξ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)
Champions League 06.11.25

Μπενφίκα – Λεβερκούζεν 0-1: Απόδραση από τη Λισαβόνα για τις «ασπιρίνες» (vid)

Η Λεβερκούζεν πήρε σπουδαίο «διπλό» (0-1) στη Λισαβόνα επί της Μπενφίκα, με την ομάδα του Μουρίνιο να χάνει τα... άχαστα, με 22 τελικές και 2 δοκάρια και να μένει στο μηδέν μετά από 4 αγωνιστικές.

Σύνταξη
Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)
Ποδόσφαιρο 05.11.25

Ιντερ-Καϊράτ 2-1: Οι «νερατζούρι» τα βρήκαν σκούρα αλλά έκαναν το 4 στα 4 (vid)

Σκληρό καρύδι αποδείχθηκε η Καϊράτ Αλμάτι στο «Σαν Σίρο», όπου έβαλε δύσκολα στην Ιντερ. Είχε δοκάρι και ισοφάρισε, ενώ η Ιντερ λυτρώθηκε στο 47’, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα ματς

Βάιος Μπαλάφας
Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης
Νέα Υόρκη 05.11.25

Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά μέσα σε έναν χρόνο και από τον Ιανουάριο θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Οι αναγνώσεις για το αποτέλεσμα από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής Κεντροαριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα
Διπλωματικές κινήσεις 05.11.25

Τουρκία: Εκπρόσωποι της Χαμάς στην Κωνσταντινούπολη – Συζήτησαν το σχέδιο εκεχειρίας στη Γάζα

Αντιπροσωπεία της Χαμάς είχε συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη με τον επικεφαλής των τουρκικών μυστικών υπηρεσιών. Συζήτησαν τα επόμενα στάδια εφαρμογής της συμφωνίας Τραμπ για τη Γάζα.

Σύνταξη
Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  
«Δεν είμαι ελεύθερος» 05.11.25

Χουάν Κάρλος: Έχει «τεράστιο σεβασμό» για τον δικτάτορα Φράνκο, κατηγορεί τον γιο του Φελίπε για προδοσία  

Ο έκπτωτος βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος, μιλάει για όλα στην αυτοβιογραφία του που αναμένεται να φέρει τρικυμία στην Ισπανία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA
Αθλητισμός και διπλωματία 05.11.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί τελικά να πάρει βραβείο Ειρήνης – Αλλά από τη FIFA

Τι κρύβεται πίσω από τη σχέση Τραμπ-Ινφαντίνο. Γιατί η FIFA ανακοίνωσε τώρα το «Βραβείο Ειρήνης της FIFA»; Και γιατί η πρώτη βράβευση θα γίνει στην κλήρωση του Μουντιάλ στην Ουάσιγκτον;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;
Σε επιφυλακή 05.11.25

Η έκρηξη των δαπανών στην Ευρώπη τροφοδοτεί ένα νέο επικίνδυνο σπιράλ χρέους;

Τα σχέδια δαπανών στην Ευρώπη ωθούν τα επίπεδα χρέους υψηλότερα, τροφοδοτούμενα από τα κίνητρα της Γερμανίας και τους αυξανόμενους αμυντικούς προϋπολογισμούς - Τι ισχύει στην Ελλάδα;

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
ΗΠΑ: Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους στο Κεντάκι – Τουλάχιστον 9 νεκροί
ΗΠΑ 05.11.25

Ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων από την συντριβή αεροσκάφους της UPS στο Κεντάκι - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Το απόγευμα της Τρίτης, ένα αεροπλάνο της UPS, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα και δέματα κατέπεσε αμέσως μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο του Λούιβιλ στο Κεντάκι

Σύνταξη
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

