Ερυθρός Αστέρας – Παναθηναϊκός 86-68: Κάκιστη εμφάνιση και βαριά ήττα
Τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση πραγματοποίησε στο Βελιγράδι ο Παναθηναϊκός, χάνοντας από τον Ερυθρό Αστέρα με το... κολακευτικό, έτσι όπως εξελίχθηκε το ματς (η διαφορά έφτασε και το +28), 86-68.
Μία ακόμη κακή εμφάνιση, η οποία αυτή τη φορά συνοδεύθηκε και από βάριά ήττα, γνώρισε ο Παναθηναϊκός!
Το «τριφύλλι», απόντος καθαρόαιμου «5αριού» στο Βελιγράδι (Λεσόρ, Χολμς, Γιούρτσεβεν παραμένουν off) και όντας ξανά κάκιστος, δεν απέφυγε την ήττα στο Βελιγράδι με 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα, για την 9η αγωνιστική της regular season της Euroleague.
Δύο φορές έφτασε στους 28 πόντους η διαφορά, αλλά στο τέλος οι γηπεδούχοι χαλάρωσαν, με τον Κώστα Σλούκα να είναι ο μοναδικός που αντέδρασε στο φινάλε και κράτησε τα… προσχήματα για την ομάδα του Εργκίν Αταμάν, κλείνοντας λίγο τη ψαλίδα. Πάλεψαν όσο μπορούσαν και οι Τσέντι Όσμαν, Νίκος Ρογκαβόπουλος, κανείς άλλος δεν εμφανίστηκε στο Βελιγράδι!
Δεύτερη σερί ήττα για τον Παναθηναϊκό που έπεσε στο 5-4, μόνος πρώτος ο φοβερός Ερυθρός Αστέρας του Σάσα Ομπράντοβιτς και των επτά σερί νικών (7-2)!
Στο δεύτερο δεκάλεπτο τα πράγματα ξέφυγαν και η βραδιά άρχισε να γίνεται εφιαλτική για τον Παναθηναϊκό. Οι αδυναμίες έγιναν ακόμα πιο… χτυπητές, τρίποντο δεν έμπαινε ούτε με αίτηση (0/11 έφτασε να έχει η ομάδα του Αταμάν) και η διαφορά ανέβηκε σε δυσθεώρητα ύψη υπέρ των γηπεδούχων.
Μοτεγιούνας και Νταβιντόβατς έκαναν το 24-12, ενώ ο Ντόμπριτς έγραψε το 29-15 και το 33-17 λίγο αργότερα. Ντόμπριτς, ΜακΙντάιρ και Μονέκε «εκτόξευσαν» τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους (42-20).
Κάπου εκεί οι «πράσινοι», όμως, ξύπνησαν και εμφανίστηκαν στον αγώνα, καθώς με τρία σερί τρίποντα των Όσμαν, Ναν και Χουάντσο δημιούργησαν ένα επιμέρους 2-12 και μάζεψαν το ματς στους δώδεκα πόντους (44-32). Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 46-32 υπέρ του Ερυθρού.
Αν και τελείωσε καλά το ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, δεν κατάφερε να κρατήσει αυτή την, ολιγόλεπτη, θετική του εικόνα στην τρίτη περίοδο, με συνέπεια τα πράγματα να ξεφύγουν ακόμη περισσότερο απ’ ότι συνέβη στο 25′. Το παιχνίδι πήρε δραματική τροπή για τους φιλοξενούμενους, με συνέπεια η διαφορά να εκτοξευτεί και να φτάσει μέχρι και κοντά τους 30 πόντους!
Ντόμπριτς, Οτζελέγε και Ιζούντου ήταν… καυτοί (55-33) και αυτό το αρχικό επιμέρους 11-1 στην τρίτη περίοδο ήταν ικανό να «λυγίσει» μια και καλή απόψε τον Παναθηναϊκό. Καλίνιτς, Ιζούντου, Μιλιένοβιτς και Μονέκε συνέχισαν το απίστευτο σερί και η διαφορά έφτασε στο… κατώφλι των τριάντα πόντων (65-37), με το τρίτο δεκάλεπτο τελικά να λήγει με το σκορ στο 67-40.
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, η τελευταία περίοδος ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα, με τον Ερυθρό να διατηρεί με άνεση μεγάλο προβάδισμα, με τον Σλούκα μονάχα να αντιδράει από πλευράς Παναθηναϊκού στο φινάλε και με κάποιους σερί πόντους του να μειώνει τη διαφορά και να γλιτώνει την ομάδα του από μία άκρως ταπεινωτική ήττα.
Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68
Δείτε εδώ το αναλυτικό φύλλο αγώνα
ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 14 (0/7 τρίποντα, 9 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 5 λάθη), Πλάβτσιτς, Μιλγένοβιτς 6, Μπάτλερ 8 (0/2 τρίποντα, 3 ριμπάπυντ, 4 ασίστ, 1 κλέψιμο), Νταβιντόβατς 4 (3 ριμπάουντ), Κάλινιτς 7 (1/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 λάθη), Ντόμπριτς 10 (2/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ιζούντου 8 (3 ριμπάουντ), Μοτιεγιούνας 8, Οτζελέγιε 7 (4 ριμπάουντμ 4 μπλοκ), Μονέκε 14 (8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 λάθη).
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 7 (0/2 τρίποντα, 2 ασίστ, 2 λάθη), Όσμαν 14 (3/7 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Σλούκας 16 (1/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 12 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Σαμοντούροβ, Γκραντ 1, Κουζέλογλου (2 ριμπάουντ), Ναν 6 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 7 λάθη), Τολιόπουλος 3 (1), Γκριγκόνις, Ερνανγκόμεθ 7 (1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Μήτογλου 2.
