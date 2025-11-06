sports betsson
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»
Μπάσκετ 06 Νοεμβρίου 2025 | 00:30

Σλούκας: «Ντράπηκα για την εικόνα μας»

«Υπόσχομαι ότι ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει» δήλωσε ο Κώστας Σλούκας, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού στο Βελιγράδι από τον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Κάτι σε… διάγγελμα από τον αρχηγό Κώστα Σλούκα στο Βελιγράδι. Με τον αρχηγό να δηλώσει δημόσια «ντρέπομαι για την εικόνα μας. Ντρέπομαι σαν αρχηγός» αλλά και να υπόσχεται ότι «ο Παναθηναϊκός σύντομα θα επιστρέψει».

Όλα αυτά στο φινάλε μιας αναμέτρησης που ο πολύπειρος γκαρντ έβαλε 16 και το πάλεψε ως το φινάλε. Και βέβαια στην επόμενη ημέρα της υπογραφής του νέου συμβολαίου του με τον Παναθηναϊκό. Την επέκταση της συνεργασίας του ως το καλοκαίρι του 2027. Είπε και για αυτό κάτι ο Σλούκας. Ότι υπάρχει τρομερή σχέση και μεγάλος σεβασμός για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο.

Από τη στιγμή που του ζητήθηκε να μείνει έναν ακόμη χρόνο «δεν το σκέφτηκα καν. Μου ήρθε το χαρτί και υπέγραψα το συμβόλαιο χωρίς να υπάρχει ποσό. Δεν είναι τα χρήματα το κίνητρό»

Αναλυτικά, όσα είπε ο Κώστας Σλούκας:

«Η εικόνα μας είναι πάρα πολύ κακή. Ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Είναι δύσκολο στο σύγχρονο μπάσκετ να παίζεις χωρίς ψηλό σε τέτοιες έδρες και με τόσο καλές ομάδες. Απλά η εικόνα μας σε κάθε παιχνίδι, και στο προηγούμενο ήταν πολύ κακή εικόνα στο τρίτο δεκάλεπτο. Σήμερα στο πρώτο ημίχρονο κακή εικόνα, αστοχία και δεχόμασταν εύκολα καλάθια. Είναι μία κακή περίοδος που πρέπει να βγούμε δυνατοί.

Εγώ πραγματικά σήμερα ντράπηκα για την εικόνα μας. Γι’ αυτό στο τελευταίο δεκάλεπτο προσπάθησα με ότι είχα και δεν είχα να μειώσω το σκορ. Ντρέπομαι ως αρχηγός για αυτήν την εικόνα και υπόσχομαι ότι θα τη βελτιώσουμε”.

Για το αν λείπει σκληράδα από την ομάδα: “Τι να συζητάμε τώρα; Μας έλειπε το ότι δε γυάλιζε το μάτι μας. Χάσαμε εύκολες μπάλες, τις 50-50 μπάλες τις χάσαμε, τα ριμπάουντ τα χάναμε, δεχθήκαμε εύκολα καλάθια. Προφανώς υπάρχουν όπως είπα δικαιολογίες. Δεν υπάρχει ψηλός. Ο Ντίνος είναι 4 όπως και ο Κουζέλογλου προσπαθούν να παλέψουν με βαριά κορμιά, και ο Σαμοντούροφ όσο μπορεί”.

Μια ομάδα που χτίστηκε για πολύ ψηλές βλέψεις, αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Όπως είπα όμως, υπόσχομαι πως ο Παναθηναϊκός θα επιστρέψει πιο δυνατός στα επόμενα παιχνίδια», κατέληξε ο Σλούκας.

