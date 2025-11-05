Ο Γουόκαπ για τον Σλούκα: «Φυσικά και θέλουμε να τον κερδίσουμε, αλλά…»

Ο Τόμας Γουόκαπ παραχώρησε συνέντευξη και μίλησε για τη σχέση του με τον Κώστα Σλούκα και όσα έχουν συμβεί στα παιχνίδια του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Τεξανός γκαρντ αναφέρθηκε στον Έλληνα γκαρντ, στα δύο χρόνια που πέρασαν μαζί στο λιμάνι, την Εθνική Ελλάδας και αν θα μπορούσαν να συνυπάρξουν, αλλά και το τι είχε γίνει και υπήρχε ένταση στα ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στους δύο τους.

Οι δηλώσεις του Γουόκαπ στο «Pick ‘n Roll» της «Cosmote TV»

«Ναι φυσικά, θα μπορούσαμε να συνυπάρξουμε και νομίζω ότι θα ήμασταν εξαιρετικοί. Όπως ακριβώς ήμασταν όταν παίζαμε και οι δύο για τον Ολυμπιακό. Αλλά τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι, δεν έχω κάποια προσωπική κόντρα μαζί του», υπογράμμισε.

Και πρόσθεσε: «Φυσικά όταν τον βλέπουμε, θέλουμε να τον κερδίσουμε. Αυτός είναι ο αθλητισμός, αυτή είναι η ανταγωνιστικότητα. Όμως σε ό,τι αφορά κάποια προσωπική αντιπάθεια, ή κάτι άλλο… Περάσαμε δύο χρόνια μαζί, δεν υπάρχει κάποια κόντρα ή μίσος με αυτόν ή οποιονδήποτε σε προσωπικό επίπεδο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως όταν βρίσκεσαι αντίπαλος στο παρκέ με κάποιον μέσα σε αυτή την αντιπαλότητα δεν θες να τον νικήσεις. Και να κερδίσεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

Υπενθυμίζεται πως δεν είναι λίγες οι φορές την προηγούμενη διετία που οι δύο παίκτες έχουν κοντραριστεί εντός παρκέ σε ματς Ολυμπιακού-Παναθηναϊκού, με την ένταση να ανεβαίνει και έκτοτε δεν έχουν παίξει για διαφορετικούς λόγους ο καθένας, μαζί στην Εθνική ομάδα.