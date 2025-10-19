Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στον Πανιώνιο

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (13:00) τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τους Ερυθρόλευκους να προέρχονται από τη μεγάλη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι.

Τα νέα από το στρατόπεδο των Πειραιωτών είναι καλά, αφού ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει δύο πολύ σημαντικές επιστροφές να διαχειριστεί.

Ο λόγος για τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ που βρίσκονται στη δωδεκάδα επιστρέφοντας από τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα.

Αντίθετα, εκτός για λόγους ξεκούρασης τέθηκαν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Σέιμπεν Λι που έχουν αγωνιστεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Εκτός και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, αλλά και ο Κίναν Έβανς που δεν είναι στην οκτάδα των ξένων.

Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού:

Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ.