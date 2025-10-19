Ολυμπιακός: Επιστρέφουν Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στον Πανιώνιο
Ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί δίχως τους Λι και Ντόρσεϊ κόντρα στον Πανιώνιο (13:00) αλλά με τους Φουρνιέ και Γουόκαπ στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα.
- Μπαράζ ιατρικών λαθών - Ελλείψεις στο ΕΣΥ και εξουθένωση γιατρών και νοσηλευτών «βλέπουν» οι ειδικοί
- Ποιες ομάδες πολιτών πρέπει να εμβολιαστούν για κορονοϊό
- «Amorgos Cave Expedition 2025»: Στο φως ανεξερεύνητα σπήλαια στην Αμοργό – Εντυπωσιακά ευρήματα
- Ταυτοποιήθηκε η μία από τις δύο σορούς ομήρων που παρέδωσε η Χαμάς τη νύχτα του Σαββάτου
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται (13:00) τον Πανιώνιο, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, με τους Ερυθρόλευκους να προέρχονται από τη μεγάλη νίκη επί της Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι.
Τα νέα από το στρατόπεδο των Πειραιωτών είναι καλά, αφού ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχει δύο πολύ σημαντικές επιστροφές να διαχειριστεί.
Ο λόγος για τους Εβάν Φουρνιέ και Τόμας Γουόκαπ που βρίσκονται στη δωδεκάδα επιστρέφοντας από τους τραυματισμούς που τους ταλαιπώρησαν το προηγούμενο διάστημα.
Αντίθετα, εκτός για λόγους ξεκούρασης τέθηκαν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ και ο Σέιμπεν Λι που έχουν αγωνιστεί αρκετά το τελευταίο διάστημα. Εκτός και ο Σακίλ ΜακΚίσικ, αλλά και ο Κίναν Έβανς που δεν είναι στην οκτάδα των ξένων.
Αναλυτικά η εξάδα ξένων του Ολυμπιακού:
Νιλικίνα, Φουρνιέ, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ και Χολ.
- Βραβεύθηκαν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός οι Βεζένκοφ, Μιλουτίνοφ και Φουρνιέ (vid)
- LIVE: Κόμο – Γιουβέντους
- Live Streaming: Παναθλητικός – Ολυμπιακός
- Η αθλήτρια που μετέτρεψε την αλωπεκία σε δύναμη
- LIVE: Ολυμπιακός – Πανιώνιος
- Ποιος είναι ο διαιτητής που ορίστηκε από την UEFA για το Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις