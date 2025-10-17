Η ανάρτηση του Φουρνιέ για τη μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι (pic)

Ο Ολυμπιακός πέτυχε ένα μάγκικο «διπλό» μέσα στο Βελιγράδι, καθώς στα τελευταία 3:55 ανέτρεψε το 93-81 σε 94-95 και επικράτησε με απίστευτη ανατροπή της Μακάμπι Τελ Αβίβ, βελτιώνοντας έτσι σε 3-2 το ρεκόρ του στη φετινή Euroleague.

Ο Εβάν Φουρνιέ ξετρελάθηκε με τη νίκη των ερυθρολεύκων και το έδειξε με ανάρτησή του στο X αμέσως μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Ο Γάλλος έγραψε κάτι το οποίο δεν μπορούμε να μεταφράσουμε, αλλά αντικατοπτρίζει πλήρως το πώς αισθάνονται όλοι οι φίλοι της ομάδας μετά τη μεγάλη νίκη του συνόλου του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Δείτε την ανάρτηση του Φουρνιέ: