Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έμεινε «όρθιος» στο Βελιγράδι κατακτώντας μια πολύ σημαντική νίκη επί της Μακάμπι (94-95), με τους «ερυθρόλευκους» να πραγματοποιούν επική ανατροπή στα τέσσερα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι πειραιώτες που βρέθηκαν με την «πλάτη στον τοίχο» στο 36′, κατόρθωσαν να βρουν τα ψυχικά αποθέματα για να γυρίσουν το παιχνίδι κι αυτή η νίκη «μετράει» διπλά.

Από την μία πλευρά οι πρωταθλητές Ελλάδας κατάφεραν να επιστρέψουν στις επιτυχίες, καθώς μια ήττα στο Βελιγράδι από τους Ισραηλινούς θα ήταν δεύτερη σερί ήττα, αλλά εδώ είναι σημαντικό να εστιάσουμε και στον τρόπο με τον οποίο πήρε το ματς η ομάδα του λιμανιού.

Η ψυχή του Ολυμπιακού «μίλησε» στο φινάλε και η επικράτηση επί της Μακάμπι, την στιγμή που όλα φάνταζαν χαμένα, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία των «ερυθρόλευκων».

Είναι από αυτές τις νίκες που ενισχύουν τον χαρακτήρα μιας ομάδας και ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη αυτή την ώθηση, καθώς δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που πέτυχαν οι πειραιώτες.

Κανείς δεν πίστευε στο 36’ ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα έφευγαν νικητές κόντρα στους Ισραηλινούς, αλλά ένα εντυπωσιακό 14-1, έδωσε στην ομάδα του Πειραιά την σπουδαία νίκη.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τις γνωστές, πολλές απουσίες και στο αποψινό παιχνίδι με την Μακάμπι κι αυτή η ανατροπή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κάποιος ότι Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς δεν μπορούσαν να προσφέρουν λόγω τραυματισμών.

Τώρα όμως Φουρνιέ και Γουόκαπ ετοιμάζονται για να επιστρέψουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των πειραιωτών, καθώς αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Πανιώνιο κι αυτά είναι καλά νέα για τον Μπαρτζώκα.

Οι πειραιώτες κατάφεραν να κάνουν το κόλπο «γκρόσο», καθώς έβγαλαν αντίδραση και πίεσαν στα… όρια της την Μακάμπι κι εδώ θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού «έστησε» μεγάλο πάρτι στην πατρίδα του και με μια αψεγάδιαστη εμφάνιση, έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα του λιμανιού να φύγει νικήτρια από το Βελιγράδι.

Ο «Μίλου» έβαλε φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του στην απίθανη ανατροπή των πειραιωτών στα τέσσερα τελευταία λεπτά του αγώνα και ο Σέρβος ήταν «πύργος» με τα όλα του.

Όρθωσε ανάστημα, ειδικά στο φινάλε επικρατώντας κατά κράτος των αντιπάλων του και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» σε μια τεράστια νίκη. Ήταν μιαν ακόμα σπουδαία βραδιά για τον Σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει την διαφορά.

Οι 23 πόντοι που πέτυχε, με ποσοστά για… Όσκαρ ((8/9 δίποντα, 7/8 βολές), φανερώνουν πόσο κομβική ήταν η παρουσία του στο παρκέ.

Από κοντά βεβαίως και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος βοήθησε σημαντικά την ομάδα του στο διάστημα που αγωνίστηκε και θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Αμερικανός είχε σημαντικό ρόλο στο σημερινό παιχνίδι των πειραιωτών.

Ο Χολ είχε καλύτερες συνεργασίες με τους συμπαίκτες του στην επίθεση, σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια και δείχνει πως όσο περνά ο καιρός θα μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο τον Ολυμπιακό.

Πέτυχε οκτώ πόντους (4/4 δίποντα) ενώ είχε έξι ριμπάουντ και δύο κοψίματα.