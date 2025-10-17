sports betsson
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Συμβαίνει τώρα:
16.10.2025 | 23:50
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο
# 13ΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»
On Field 17 Οκτωβρίου 2025 | 00:20

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Spotlight

Ο Ολυμπιακός έμεινε «όρθιος» στο Βελιγράδι κατακτώντας μια πολύ σημαντική νίκη επί της Μακάμπι (94-95), με τους «ερυθρόλευκους» να πραγματοποιούν επική ανατροπή στα τέσσερα τελευταία λεπτά του αγώνα.

Οι πειραιώτες που βρέθηκαν με την «πλάτη στον τοίχο» στο 36′, κατόρθωσαν να βρουν τα ψυχικά αποθέματα για να γυρίσουν το παιχνίδι κι αυτή η νίκη «μετράει» διπλά.

Από την μία πλευρά οι πρωταθλητές Ελλάδας κατάφεραν να επιστρέψουν στις επιτυχίες, καθώς μια ήττα στο Βελιγράδι από τους Ισραηλινούς θα ήταν δεύτερη σερί ήττα, αλλά εδώ είναι σημαντικό να εστιάσουμε και στον τρόπο με τον οποίο πήρε το ματς η ομάδα του λιμανιού.

Η ψυχή του Ολυμπιακού «μίλησε» στο φινάλε και η επικράτηση επί της Μακάμπι, την στιγμή που όλα φάνταζαν χαμένα, θα παίξει σημαντικό ρόλο στην ψυχολογία των «ερυθρόλευκων».

Είναι από αυτές τις νίκες που ενισχύουν τον χαρακτήρα μιας ομάδας και ο Ολυμπιακός είχε ανάγκη αυτή την ώθηση, καθώς δεν είναι μικρό πράγμα αυτό που πέτυχαν οι πειραιώτες.

Κανείς δεν πίστευε στο 36’ ότι οι «ερυθρόλευκοι» θα έφευγαν νικητές κόντρα στους Ισραηλινούς, αλλά ένα εντυπωσιακό 14-1, έδωσε στην ομάδα του Πειραιά την σπουδαία νίκη.

Ο Ολυμπιακός έπαιξε με τις γνωστές, πολλές απουσίες και στο αποψινό παιχνίδι με την Μακάμπι κι αυτή η ανατροπή αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, αν αναλογιστεί κάποιος ότι Φουρνιέ, Γουόκαπ, ΜακΚίσικ και Έβανς δεν μπορούσαν να προσφέρουν λόγω τραυματισμών.

Τώρα όμως Φουρνιέ και Γουόκαπ ετοιμάζονται για να επιστρέψουν στις αγωνιστικές υποχρεώσεις των πειραιωτών, καθώς αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής στο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον Πανιώνιο κι αυτά είναι καλά νέα για τον Μπαρτζώκα.

Οι πειραιώτες κατάφεραν να κάνουν το κόλπο «γκρόσο», καθώς έβγαλαν αντίδραση και πίεσαν στα… όρια της την Μακάμπι κι εδώ θα πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού «έστησε» μεγάλο πάρτι στην πατρίδα του και με μια αψεγάδιαστη εμφάνιση, έδωσε το δικαίωμα στην ομάδα του λιμανιού να φύγει νικήτρια από το Βελιγράδι.

Ο «Μίλου» έβαλε φαρδιά – πλατιά την υπογραφή του στην απίθανη ανατροπή των πειραιωτών στα τέσσερα τελευταία λεπτά του αγώνα και ο Σέρβος ήταν «πύργος» με τα όλα του.

Όρθωσε ανάστημα, ειδικά στο φινάλε επικρατώντας κατά κράτος των αντιπάλων του και οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» σε μια τεράστια νίκη. Ήταν μιαν ακόμα σπουδαία βραδιά για τον Σέρβο σέντερ του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει την διαφορά.

Οι 23 πόντοι που πέτυχε, με ποσοστά για… Όσκαρ ((8/9 δίποντα, 7/8 βολές), φανερώνουν πόσο κομβική ήταν η παρουσία του στο παρκέ.

Από κοντά βεβαίως και ο Ντόντα Χολ, ο οποίος βοήθησε σημαντικά την ομάδα του στο διάστημα που αγωνίστηκε και θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο Αμερικανός είχε σημαντικό ρόλο στο σημερινό παιχνίδι των πειραιωτών.

Ο Χολ είχε καλύτερες συνεργασίες με τους συμπαίκτες του στην επίθεση, σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια και δείχνει πως όσο περνά ο καιρός θα μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο τον Ολυμπιακό.

Πέτυχε οκτώ πόντους (4/4 δίποντα) ενώ είχε έξι ριμπάουντ και δύο κοψίματα.

Headlines:
Economy
ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

ΔΝΤ: Το στοίχημα της βιώσιμης ανάπτυξης στην Ελλάδα και οι αβεβαιότητες 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Zip coding: Νέα παγίδα στον κόσμο των ραντεβού

Business
ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

ΔΕΗ: Προσφορές 2,6 δισ. ευρώ από τους επενδυτές για το ομόλογο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
On Field 17.10.25

Νίκη ψυχής με υπογραφή «Μίλου»

Ο Ολυμπιακός έκανε τεράστια ανατροπή στο φινάλε και νίκησε ένα παιχνίδι που φάνταζε… χαμένο στο 36’

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
betson_textlink
Stream sports
Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»
Euroleague 16.10.25

Αταμάν: «Η ομάδα είναι έτοιμη»

Σίγουρος πως ο Παναθηναϊκός θα είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει την Εφές δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν κατά την αναχώρηση της ομάδας του για την Πόλη.

Σύνταξη
Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)
Euroleague 15.10.25

Ντόρσεϊ: «Απόλυτος σεβασμός στον Παπανικολάου, είναι θρύλος του Ολυμπιακού» (vid)

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ δηλώνει έτοιμος για την πρόκληση του αγώνα κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, κατά τον οποίο ο Ολυμπιακός θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις νίκες στην Ευρωλίγκα, με τον ομογενή γκαρντ να αποθεώνει παράλληλα και το αρχηγό της ομάδας, Κώστα Παπανικολάου.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»
Αθλητισμός & Σπορ 15.10.25

Μπαρτζώκας για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: «Ελπίζω από την Κυριακή να γυρίσουν»

Η αποστολή του Ολυμπιακού αναχώρησε για το Βελιγράδι όπου θα αντιμετωπίσει τη Μακάμπι την Πέμπτη και ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε τόσο για το επικείμενο ματς, όσο και την κατάσταση των τραυματιών.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα
Κόσμος 17.10.25

Οι ΗΠΑ απειλούν τη Βενεζουέλα με ελικόπτερα των ειδικών δυνάμεων και βομβαρδιστικά αεροπλάνα

Οι ΗΠΑ ξεκινώντας από χθες τις περιπολίες με βομβαρδιστικά Β2 στα όρια ανάμεσα στα διεθνή ύδατα και τα χωρικά ύδατα του Καράκας, συνεχίζουν να απειλούν τη Βενεζουέλα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Apps: Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού – Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις
Υπάρχει εξήγηση 17.10.25

Τι συμβαίνει με τις εφαρμογές καιρού - Γιατί πέφτουν έξω στις προγνώσεις

Τα apps καιρού συχνά πέφτουν έξω στις προγνώσεις για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την πολυπλοκότητα της πρόβλεψης καιρού, τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων, καθώς και τους αλγορίθμους που χρησιμοποιούν.

Σύνταξη
Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]
Κόσμος 16.10.25

Εκτεταμένοι βομβαρδισμοί του Ισραήλ σε τοποθεσίες στον νότιο και ανατολικό Λίβανο [βίντεο]

Με την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο να έχει παραβιαστεί περισσότερες από 5.000 φορές από το Ισραήλ, το τελευταίο προχώρησε σε εκτεταμένους βομβαρδισμούς κυρίως στο νότο του Λιβάνου

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά
Κρίση αρρενωπότητας 16.10.25

Adolescence: Ο Στίβεν Γκράχαμ καλεί κάθε πατέρα να σώσει το γιο του από κάθε Άντριου Τέιτ, ένα γράμμα τη φορά

Ο Στίβεν Γκράχαμ φέρνει το Adolescence από τη μυθοπλασία στην πραγματικότητα με μια πρωτοβουλία που θέλει να πολεμήσει την τοξική αρρενωπότητα στο γήπεδο της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας
Διεθνής Οικονομία 16.10.25

Μάχη χαρακωμάτων Κίνας – ΗΠΑ για την …τιμή της σόγιας

Αυξάνονται οι αντιδράσεις των αμερικανών αγροτών που βλέπουν τις τιμές να καταρρέουν και την Αργεντινή να παίρνει τη θέση τους στις εξαγωγές και να πουλά σόγια στην Κίνα

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Μνημείο Άγνωστου Στρατιώτη: Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων κόντρα στη λαϊκή βούληση
Το σχέδιο 16.10.25

Πρόβα απαγόρευσης διαδηλώσεων στο Μνημείου του Αγνώστου Στρατιώτη κόντρα στη λαϊκή βούληση

Η κυβέρνηση ψάχνει τρόπους για την «εκκαθάριση» στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη χωρίς να ακούει την κοινωνία. Προ των πυλών η ψήφιση της τροπολογίας στη Βουλή. Τι συνέβη στην πορεία των φοιτητών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»
Τένις 16.10.25

Ο 38χρονος Τζόκοβιτς δεν σκοπεύει να αποσυρθεί σύντομα: «Με εμπνέουν Κριστιάνο, ΛεΜπρόν και Μπρέιντι»

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς, παρότι έχει «πατήσει» τα 38 ξεκαθάρισε πως θέλει να επεκτείνει όσο μπορεί περισσότερο την καριέρα του και αναφέρθηκε σε άλλους μεγάλους αθλητές που τον εμπνέουν.

Σύνταξη
«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ
TV 16.10.25

«Να μην κάνουμε τον πόνο σόου»: Η Αγγελική Νικολούλη λίγο πριν την πρεμιέρα της εκπομπής Φως στο Τούνελ

Η κάμερα του Buongiorno συνάντησε την Αγγελική Νικολούλη στο πλατό της εκπομπής Φως στο Τούνελ, λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στις 23.20, στο MEGA.

Σύνταξη
Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος
Ελλάδα 16.10.25

Νίκησε τον καρκίνο, όμως έμεινε παραμορφωμένη – Καταγγελία για σοβαρό ιατρικό λάθος

Μια περίπτωση ασθενούς, η οποία εγχειρίστηκε για καρκίνο στην γλώσσα, όμως παρέμεινε παραμορφωμένη μετεγχειρητικά, είδε το φως της δημοσιότητας μετά από καταγγελία για ιατρικό λάθος

Σύνταξη
Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων
Διχασμός στην Αριστερά 16.10.25

Γαλλία: Υπό πίεση οι Σοσιαλιστές για την ανάσα στον Λεκορνί – Υπόσχονται αγώνα για φορολόγηση των υπερπλουσίων

Οι Σοσιαλιστές, μη ψηφίζοντας την πρόταση μομφής, διέσωσαν την κυβέρνηση Λεκορνί, αλλά βρέθηκαν απέναντι στην υπόλοιπη Αριστερά. Τώρα υπόσχονται ότι θα αγωνιστούν για να φορολογηθούν οι υπερπλούσιοι.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA
Αθλητισμός & Σπορ 16.10.25

Η Γιουβέντους ξανά στο στόχαστρο της UEFA

Η UEFA ερευνά τους λογαριασμούς της Γιουβέντους για το διάστημα 2022-2025, ενώ ο πρώην τεχνικός διευθυντής Κριστιάνο Τζούντολι αποχώρησε με σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ – η απόφαση για την ποινή αναμένεται την άνοιξη του 2026.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα
Ελλάδα 16.10.25

Τροχαίο στην Κηφισίας: Αυτοκίνητο «καρφώνεται» σε βιτρίνα των ΕΛΤΑ – Online προειδοποιήσεις για μπλόκα

Ένα ακόμα τροχαίο ατύχημα στην Κηφισίας φέρνει στο φως την ανεύθυνη οδήγηση και το φαινόμενο των διαδικτυακών κοινοτήτων που υπονομεύουν τους ελέγχους της Τροχαίας

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο