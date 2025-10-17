Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι (pic)

Ο Ολυμπιακός ήταν… παλικάρι στο Βελιγράδι πετυχαίνοντας επική ανατροπή από το -13 στο φινάλε του αγώνα και επικρατώντας με σκορ 95-94 της Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Με αυτή τη νίκη οι πρωταθλητές Ελλάδας βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3-2, αφήνοντας τους Ισραηλινούς στο 1-4.

Ο Φίλιπ Πετρούσεφ πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση (23π., 7ρ.) και η Ντουμπάι σταμάτησε το σερί τριών νικών της Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με σκορ 83-78 στο πρώτο ματς της 5ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.

Η Αρμάνι Μιλάνο ξέσπασε στην τελευταία περίοδο κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας και πήρε το δεύτερο διπλό της στη διοργάνωση νικώντας με 89-78. Η Φενέρμπαχτσε άφησε πίσω της τις δύο σερί ήττες διαλύοντας στην Κωνσταντινούπολη την Μπάγερν Μονάχου με 88-73.

Η δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής (17/10) με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Τουρκία κόντρα στην Εφές (20:30) και άλλες πέντε αναμετρήσεις.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:

Dubai BC – Μπαρτσελόνα 83-78

Ζάλγκιρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο 78-89

Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 88-73

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95

Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης 17/10 στις 20:00

Μονακό – Βαλένθια 17/10 στις 20:30

Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 17/10 στις 20:30

Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια 17/10 στις 21:00

Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/10 στις 21:45

Μπασκόνια – Παρτίζαν 17/10 στις 21:45

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 22/10 στις 21:05

Βιλερμπάν – Dubai BC 23/10 στις 20:30

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό 23/10 στις 21:05

Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 23/10 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια 3/10 στις 21:30

Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια 23/10 στις 22:00

Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε 24/10 στις 20:30

Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 24/10 στις 21:00

Παρτίζαν – Παρί 24/10 στις 21:30

Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 24/10 στις 21:45