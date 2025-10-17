Euroleague: Η βαθμολογία μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού στο Βελιγράδι (pic)
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μακάμπι στο Βελιγράδι.
Ο Ολυμπιακός ήταν… παλικάρι στο Βελιγράδι πετυχαίνοντας επική ανατροπή από το -13 στο φινάλε του αγώνα και επικρατώντας με σκορ 95-94 της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
Με αυτή τη νίκη οι πρωταθλητές Ελλάδας βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 3-2, αφήνοντας τους Ισραηλινούς στο 1-4.
Ο Φίλιπ Πετρούσεφ πραγματοποίησε φοβερή εμφάνιση (23π., 7ρ.) και η Ντουμπάι σταμάτησε το σερί τριών νικών της Μπαρτσελόνα, επικρατώντας με σκορ 83-78 στο πρώτο ματς της 5ης αγωνιστικής της regular season της Euroleague.
Η Αρμάνι Μιλάνο ξέσπασε στην τελευταία περίοδο κόντρα στη Ζάλγκιρις Κάουνας και πήρε το δεύτερο διπλό της στη διοργάνωση νικώντας με 89-78. Η Φενέρμπαχτσε άφησε πίσω της τις δύο σερί ήττες διαλύοντας στην Κωνσταντινούπολη την Μπάγερν Μονάχου με 88-73.
Η δεύτερη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν ολοκληρώνεται το βράδυ της Παρασκευής (17/10) με την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού στην Τουρκία κόντρα στην Εφές (20:30) και άλλες πέντε αναμετρήσεις.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Dubai BC – Μπαρτσελόνα 83-78
Ζάλγκιρις Κάουνας – Αρμάνι Μιλάνο 78-89
Φενέρμπαχτσε – Μπάγερν Μονάχου 88-73
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 94-95
Ερυθρός Αστέρας – Ρεάλ Μαδρίτης 17/10 στις 20:00
Μονακό – Βαλένθια 17/10 στις 20:30
Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 17/10 στις 20:30
Βιλερμπάν – Βίρτους Μπολόνια 17/10 στις 21:00
Παρί – Χάποελ Τελ Αβίβ 17/10 στις 21:45
Μπασκόνια – Παρτίζαν 17/10 στις 21:45
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 22/10 στις 21:05
Βιλερμπάν – Dubai BC 23/10 στις 20:30
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μονακό 23/10 στις 21:05
Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις Κάουνας 23/10 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Βαλένθια 3/10 στις 21:30
Ερυθρός Αστέρας – Μπασκόνια 23/10 στις 22:00
Αναντολού Εφές – Φενέρμπαχτσε 24/10 στις 20:30
Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός 24/10 στις 21:00
Παρτίζαν – Παρί 24/10 στις 21:30
Μπάγερν Μονάχου – Ολυμπιακός 24/10 στις 21:45
