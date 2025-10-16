«Ο Σπανούλης θα αναλάβει τον Ολυμπιακό και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει»
Ο αναλυτής Γκίτις Μπλαζέβιτσιους υποστήριξε πως κάποια στιγμή ο Βασίλης Σπανούλης θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού και ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα τον ακολουθήσει.
Το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν ένα από τα κεντρικά θέματα στο «Urbonus Podcast» του BasketNews, με τον Γκίτις Μπλαζέβιτσιους να κάνει μια πρόβλεψη με ρίσκο για το που θα μπορούσε να κλείσει την καριέρα του ο «Greek Freak».
Ο Λιθουανός δημοσιογράφος τόνισε ότι θεωρεί πως ο Έλληνας σούπερ σταρ θα προτιμήσει να έρθει στη χώρα μας για λογαριασμό του Ολυμπιακού και μάλιστα θα έχει ως προπονητή στους Ερυθρόλευκους τον Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο έχει ως είδωλο.
«Θέλω να τον δω στη Euroleague, όχι σε άλλη ευρωπαϊκή διοργάνωση, το BCL ή ό,τι θα υπάρχει σε έξι χρόνια, γιατί δεν ξέρουμε με το ΝΒΑ Europe. Η πρόβλεψή μου είναι ότι ο Βασίλης Σπανούλης θα γίνει προπονητής του Ολυμπιακού και ο Γιάννης θα ακολουθήσει το είδωλό του, όπου και αν πάει. Οπότε ο Ολυμπιακός είναι η επιλογή μου», ανέφερε ο Μπλαζέβιτσιους.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα παρακάτω
Θυμίζουμε πως σε δηλώσεις του πριν από λίγες ημέρες στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε τονίσει: «Είμαι 30 χρονών, μέχρι τα 36-38 μπορώ να παίξω στο NBA. Θα ήθελα να κλείσω σε ελληνική ομάδα την καριέρα μου. Δεν θέλω να ζήσω στην Αμερική, θα γυρίσω πίσω. Θα μπορούσα να κλείσω την καριέρα μου εδώ, είτε λέγεται Φιλαθλητικός, είτε Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός, είτε Άρης. Εδώ ξεκίνησα, εδώ θέλω να τελειώσω. Θα μπορούσα σίγουρα».
