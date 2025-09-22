Σπανούλης: «Οι παίκτες μου παίζουν το μπάσκετ όπως το οραματίζομαι»
Ο Βασίλης Σπανούλης αποθέωσε τους παίκτες της Μονακό μετά την κατάκτηση του γαλλικού Σούπερ Καπ…
Ιδανικά ξεκίνησε τη φετινή χρονιά ο Βασίλης Σπανούλης, κατακτώντας τον πρώτο τίτλο της προπονητικής του καριέρας, καθώς η Μονακό νίκησε την Λε Μαν και πήρε το Σούπερ Καπ Γαλλίας.
Ο «Kill Bill» στις δηλώσεις του μετά το ματς, αποθέωσε τους παίκτες του λέγοντας πως παίζουν μπάσκετ ακριβώς με τον τρόπο που εκείνος το οραματίζεται.
Αναλυτικά όσα είπε ο Σπανούλης:
«Επικρατήσαμε κόντρα σε μια ομάδα πολύ ποιοτική. Είχαμε θέληση και… δίψα για να κατακτήσουμε τον τίτλο. Το είδα στους παίκτες μου. Παίξαμε ακριβώς όπως εγώ κατανοώ το μπάσκετ. Τη δικιά μου φιλοσοφία, τόσο σε άμυνα όσο και σε επίθεση. Και για αυτό είμαι περήφανος για τους παίκτες μου.
Υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε. Έχουμε μπροστά μας μια μεγάλη σεζόν. Πρέπει να παραμείνουμε προσηλωμένοι στους στόχους μας. Έχουμε βάλει τον πήχη πολύ ψηλά και έχουμε μπροστά μας έναν δύσκολο χρόνο.
Η περσινή σεζόν με την πορεία μας στην EuroLeague ήταν πραγματικά ιστορική. Φτάσαμε πολύ κοντά στον τίτλο. Θέλουμε να επιστρέψουμε καλύτεροι. Είμαστε στο σωστό μονοπάτι. Υπάρχουν ακόμα πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε, αλλά είμαστε στο σωστό δρόμο. Θέλουμε να πετύχουμε τόσο στη Γαλλία όσο και στην Euroleague» σημείωσε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Σπανούλης.
Ο Βασίλης Σπανούλης προέρχεται από την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την Εθνική Ελλάδας στο Eurobasket και το Σούπερ Καπ Γαλλίας αποτελεί την ιδανική συνέχεια στην καριέρα του.
