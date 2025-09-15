Φασούλας: «’Ενα μεγάλο ευχαριστώ στον Σπανούλη και στην Εθνική για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου

Η Εθνική μας ομάδα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025 και επέστρεψε στο βάθρο έπειτα από 16 χρόνια.

Η γαλανόλευκη έκανε περήφανη τη χώρα μας για άλλη μια φορά, με τον πρωταθλητή Ευρώπης του 1987, Παναγιώτη Φασούλα, να δίνει τα συγχαρητήριά του στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη για την προσπάθεια και τόνισε πως το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατέθεσε ψυχή για αυτό το μετάλλιο.

Αναλυτικά το μήνυμα του Φασούλα:

«Η περηφάνια που νοιώθει κάποιος όταν κερδίζει η μπασκετική του οικογένεια είναι σαν την πρώτη φορά και σαν να συμμετέχει ο ίδιος.

Για αυτό και μόνο το συναίσθημα ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Βασίλη Σπανούλη και στους παίκτες της ομάδας μας που με αυταπάρνηση αγωνιστικότητα και πίστη κατέθεσαν την ψυχή τους για αυτό το μετάλλιο. Επόμενος στόχος η κορυφή»