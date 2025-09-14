sports betsson
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
14.09.2025 | 18:00
Φωτιά στον Έβρο - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Μπάσκετ 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:18
Συγκίνησε ο Βασίλης Σπανούλης: «Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα»

Ο Βασίλης Σπανούλης ένιωσε την ανάγκη να αφιερώσει το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η Εθνική μας ομάδα στο Eurobasket 2025 σε ολόκληρη τη χώρα.

Σύνταξη
Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας με 92-89 στον μικρό τελικό και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Βασίλης Σπανούλης έκανε συγκινητικές δηλώσεις, αφιερώνοντας το μετάλλιο σε όλη την Ελλάδα και έδωσε τα συγχαρητήρια στην ομάδα του για την προσπάθεια.

Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Βασίλης Σπανούλης

«Αυτό το μετάλλιο το αφιερώνω σε όλη την Ελλάδα. Ελλάδα αυτό είναι για εσένα, αυτούς που είναι στην Ελλάδα, την ξενιτιά. Αξίζουν μία τέτοια χαρά. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι Έλληνας και αντιπροσωπεύω το έθνος.

Κάναμε ομαδική δουλειά, κάναμε το κακό παιχνίδι μας στον ημιτελικό. Όλα τα άλλα είναι κουταμάρες, ότι μας σταμάτησε η Τουρκία. Ο Αταμάν είναι εξαιρετικός προπονητής, η Τουρκία εξαιρετική ομάδα. Αδικήσαμε τον εαυτό μας. Δεν είχαμε την ενέργεια και το πάθος που έπρεπε. Μαζέψαμε τα κομμάτια μας, παρουσιαστήκαμε έτοιμοι για 38 λεπτά. Κάναμε όλα τα λάθη σε δύο λεπτά. Τα παιδιά το αξίζουν, είναι οι πρωταγωνιστές.

Για να φύγουν τα 16 χρόνια πρέπει να έρθει μία μεγάλη επιτυχία για να φύγουν. Στα επόμενα χρόνια θα υπάρχει μεγαλύτερη ηρεμία. Ήταν πολλά τα 16 χρόνια. Και με 14 πόντους που ήμασταν μπροστά όλοι σκεφτόμασταν να τελειώσει το παιχνίδι. Κάναμε μερικά λάθη, τα παιδιά έκαναν εκπληκτική προσπάθεια. Τους αξίζουν συγχαρητήρια, είμαι περήφανος για αυτούς».

Για το αν είναι έτοιμος να κοουτσάρει για χρόνια την Ελλάδα: «Θα δούμε. Είμαι Έλληνας, είτε είμαι είτε δεν είμαι στην εθνική θα είμαι ο πιο μεγάλος οπαδός. Είπα και στον Νίκο και στον πρόεδρο όταν με πήρε τηλέφωνο ότι την πρώτη χρονιά θα χτίσω και την δεύτερη θα πάρουμε το μετάλλιο. Ο θεός μας βοήθησε, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά, γιατί αυτά παίζουν μπάσκετ. Έκαναν καταπληκτική προσπάθεια. Όχι μόνο τα παιδιά που είναι εδώ, αλλά και αυτοί που ήταν στην προετοιμασία, τον Καντζούρη, τους γιατρούς, τους φυσικοθεραπευτές, τον πρόεδρο, τον GM. Όλοι. Ήμασταν μία ομάδα και αξίζουν συγχαρητήρια.

Κάναμε μία εκπληκτική εμφάνιση για 37,5 λεπτά, είχαμε καθαρό μυαλό, ήμασταν εκπληκτικοί στην άμυνα, απλώς στα 2 τελευταία λεπτά πήγαμε να τα γκρεμίσουμε όλα. Εκ μέρους της ομάδας ευχαριστώ όλους τους Έλληνες που ξόδεψαν χρήματα για να είναι δίπλα στην ομάδα. Τους ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς και αυτούς που είναι στη ξενιτιά και αυτούς που είδαν από την Ελλάδα».

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι θα συμβεί εάν οι επενδύσεις 3 τρισ. αποτύχουν;

Γουίτκοφ: Πούλησε μερίδιο της εταιρείας ακινήτων του αξίας 120 εκατ. δολαρίων

Γουίτκοφ: Πούλησε μερίδιο της εταιρείας ακινήτων του αξίας 120 εκατ. δολαρίων

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Αθλητική Ροή
Σπορ 14.09.25

Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών που διεξάγεται στην Κροατία. 

Σύνταξη
Μπάσκετ 14.09.25

LIVE: Τουρκία – Γερμανία

LIVE: Τουρκία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Γερμανία, για τον τελικό του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Σύνταξη
Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή
Βίντεο 14.09.25

Κατάμεστο το Καλλιμάρμαρο – Η Άννα Βίσση ανέβασε τον Νίκο Καρβέλα στη σκηνή

Σε ένα κατάμεστο στάδιο, η Άννα Βίσση μάγεψε το κοινό με τις μεγάλες επιτυχίες της, συγκίνησε με τη συνεργασία της με συμφωνική ορχήστρα και απογείωσε τη βραδιά με την απρόσμενη εμφάνιση του Νίκου Καρβέλα

Σύνταξη
«Πέταξαν» για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι: Πάνω από 1.500 στο πλευρό της Εθνικής – Συνθήματα και… πάρτι μέσα στο αεροπλάνο (vids)
Eurobasket 2025 12.09.25

«Πέταξαν» για Λετονία οι Έλληνες φίλαθλοι: Πάνω από 1.500 στο πλευρό της Εθνικής – Συνθήματα και… πάρτι μέσα στο αεροπλάνο (vids)

Πάνω από 1.500 θα είναι οι Έλληνες φίλαθλοι που θα στηρίξουν την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Τουρκία, στον ιστορικό ημιτελικό του Eurobasket - Συνθήματα και... πάρτι μέσα στο αεροπλάνο

Σύνταξη
Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT
ΑΙ 10.09.25

Όταν η συντροφικότητα γίνεται ψηφιακή – Οι γυναίκες που ερωτεύτηκαν το ChatGPT

Είναι οι ερωτικοί σύντροφοι που είχε φανταστεί ο Σπάικ Τζόουνς στην ερωτική ιστορία του Her (2013) και άλλοι δημιουργοί εδώ και δεκαετίες, αλλά που πλέον δεν περιορίζονται στην επιστημονική φαντασία.

Αλεξάνδρα Τάνκα
Αλεξάνδρα Τάνκα
Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague
Σπορ 10.09.25

Στην Αθήνα το Final Four 2026 της Euroleague

Οι μέτοχοι της Euroleague κλήθηκαν μέσω ψηφοφορίας να αποφασίσουν πού θα διεξαχθεί το Final 4 της Euroleague, με την Αθήνα και συγκεκριμένα το ΟΑΚΑ να επικρατεί του Βελιγραδίου.

Σύνταξη
Τραμπ: Βίντεο με διαδηλωτές να τον αποδοκιμάζουν ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον
Κόσμος 10.09.25

«Είσαι σύγχρονος Χίτλερ»: Αποδοκίμασαν τον Τραμπ ενώ δειπνούσε σε εστιατόριο της Ουάσινγκτον - Δείτε βίντεο

Ενώ ο Τραμπ βρισκόταν σε εστιατόριο στην Ουάσινγκτον, διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα όπως «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» και κατά της παρουσίας της εθνοφρουράς στην πρωτεύουσα.

Σύνταξη
Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»
Μπάσκετ 09.09.25

Ασπίδα Παπανικολάου στην Εθνική ποδοσφαίρου: «Όχι στην τοξικότητα!»

Πυρ και μανία ο Κώστας Παπανικολάου, με συγκλονιστικές δηλώσεις του μετά το ματς της Εθνικής μπάσκετ με την Λιθουανία, για όσους στα social media μείωναν την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός
Κούρσα 14.09.25

Προάγγελος Όσκαρ; Θρίαμβος του Hamnet στο Τορόντο – Τα βραβεία του TIFF και ο διχασμός

Η ταινία Hamnet, σε σκηνοθεσία της Κλόι Ζάο, αναδείχθηκε ο μεγάλος νικητής του φετινού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, κερδίζοντας το πολυπόθητο Βραβείο Κοινού. Η διάκριση αυτή θεωρείται προάγγελος για τα βραβεία Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης
Σπορ 14.09.25

Εξασφάλισε το ασημένιο και πάει για το χρυσό ο Κουγιουμτσίδης στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα πάλης

Ο Γιώργος Κουγιουμτσίδης θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των 79κ. ελευθέρας στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Πάλης Ανδρών που διεξάγεται στην Κροατία. 

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Γερμανία
Μπάσκετ 14.09.25

LIVE: Τουρκία – Γερμανία

LIVE: Τουρκία – Γερμανία. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Τουρκία – Γερμανία, για τον τελικό του Eurobasket 2025. Τηλεοπτικά από το Novasports Start.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Μάντσεστερ Σίτι – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 3-0: Επιβλητικοί οι «πολίτες», με δύο γκολ του Χάαλαντ (vid)

Με ηγέτη τον Έρλινγκ Χάαλαντ που σημείωσε δύο γκολ, η Σίτι «καθάρισε» εύκολα με 3-0 τη Γιουνάιτεντ στο ντέρμπι του Μάντσεστερ, για την 4η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Δημοσκοπήσεις: Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» στους πολίτες – Από το δύσκολο καλοκαίρι σε ένα δύσκολο φθινόπωρο
Δημοσκοπήσεις 14.09.25

Δεν έπεισε το «πακέτο Μητσοτάκη» τους πολίτες - Δεν πνέει «ούριος άνεμος» στα «πανιά» της κυβέρνησης

Νέες δημοσκοπήσεις δείχνουν πως τα μέτρα που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ δεν ικανοποιούν τη μεγαλύτερη μερίδα των πολιτών. Οριακά τα κέρδη που εισπράττει η ΝΔ σε ένα ρευστό και ευμετάβλητο πολιτικό σκηνικό.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»
Πόλεμος στη σκηνή 14.09.25

Eurovision: Πιέσεις και στη Βρετανία για μποϊκοτάζ για τη Γάζα – «Γιατί εκτός η Ρωσία και όχι το Ισραήλ;»

Το κύμα μποϊκοτάζ που απειλεί τον Διαγωνισμό Τραγουδιού Eurovision μεγαλώνει μετά από κάλεσμα πολιτικών και δημιουργών στη Βρετανία να ακολουθήσει την Ιρλανδία και την Ολλανδία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Πασάς ήταν… αστέρας, 2-2 η ψυχωμένη ΑΕΛ στην Τρίπολη με γκολ στο 94’
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ο Πασάς ήταν… αστέρας, 2-2 η ψυχωμένη ΑΕΛ στην Τρίπολη με γκολ στο 94’

Με δυο γκολ του Πασά, ο οποίος αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή, η ΑΕΛ πήρε εκτός έδρας ισοπαλία από τον Αστέρα. Η ΑΕΛ ανέτρεψε το 0-2, πέτυχε το δεύτερο τέρμα της με πέναλτι, ενώ ο Πασάς έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 97'

Σύνταξη
Η αγορά εργασίας κατάντησε σαν το… Tinder
Τεχνητή Νοημοσύνη ξανά... 14.09.25

Η αγορά εργασίας κατάντησε σαν το… Tinder

Ο χρόνος που ένας εργαζόμενος περνά αναζητώντας δουλειά έχει ανέβει κατά μέσο όρο στις 10 εβδομάδες, που σημαίνει ότι οι Αμερικανοί περνούν δύο εβδομάδες περισσότερο στην αγορά εργασίας σε σχέση με πριν από λίγα χρόνια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση
Financial Times 14.09.25

Η Γαλλία είναι το «προβληματικό παιδί» της Ευρώπης – Οι ευθύνες του Μακρόν για τη δημοσιονομική κρίση

Οικονομολόγοι αξιολογούν τις ευθύνες του Εμανουέλ Μακρόν στην κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η γαλλική οικονομία. Μέρος αυτής, οι δαπάνες κατά την πανδημία, αλλά και οι μεγάλες φοροαπαλλαγές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 14.09.25

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΚ

LIVE: Λεβαδειακός – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λεβαδειακός – ΑΕΚ, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Super League 2: «Κόλλησε» στην πρεμιέρα ο Ηρακλής

«Γκέλα» για τον Ηρακλή στην πρεμιέρα της Super League 2, ο οποίος ήρθε ισόπαλος 2-2 με τον Αστέρα Τρίπολης Β΄. Νίκησαν Νέστος Χρυσούπολης και Αναγέννηση Καρδίτσας.

Σύνταξη
Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής
On Field 14.09.25

Η μεγάλη επιστροφή της Εθνικής

Η Εθνική ομάδα επέστρεψε, με τον Βασίλη Σπανούλη στην άκρη του πάγκου, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη επιτυχία

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»
Στιγμιότυπα ζωής 14.09.25

Στεφ Κάρι: Θρίαμβος και πόνος σε νέο λεύκωμα – «Αντιμετωπίζεις τη ζωή όπως ένα σουτ στο παρκέ»

Γεμάτο από εμβληματικές φωτογραφίες που όρισαν τη ζωή και καριέρα του, ο Στεφ Κάρι αποκαλύπτει στο λεύκωμα Shot Ready τα μαθήματα ζωής που τον έκαναν ό,τι είναι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας
Υγεία 14.09.25

Έχετε δει τον Άνθρωπο με το καπέλο; Η επιστήμη εξηγεί την σκιώδη φιγούρα που εμφανίζεται στον ύπνο μας

Έχετε δει τον άνθρωπο με το καπέλο; Οι ειδικοί αποκαλύπτουν την αλήθεια πίσω από τον Hat Man, την φιγούρα που εμφανίζεται συχνά κατά τη διάρκεια του ύπνου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket (vid)
Μπάσκετ 14.09.25

Ελλάδα – Φινλανδία 92-89: Χάλκινο μετάλλιο για την Εθνική στο Eurobasket (vid)

Μετά από ένα παιχνίδι «θρίλερ», η Εθνική μας ομάδα επικράτησε της Φινλανδίας (92-89) στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σύνταξη
Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία
14 Σεπτεμβρίου 14.09.25

Τουρκία: Χαρακτηρίζει «ανυπόστατες» τις δηλώσεις για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας στη Μικρά Ασία

Το υπουργείο Εξωτερικών στην Τουρκία υποστηρίζει ότι οι δηλώσεις στην Ελλάδα για την Ημέρα Μνήμης συνιστούν «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης» των διμερών σχέσεων.

Σύνταξη
Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις
Ποδόσφαιρο 14.09.25

Ολυμπιακός Β’ – Πανιώνιος 1-1: Ο Κουτσίδης… μίλησε στις καθυστερήσεις

Εντός έδρας ισοπαλία ο Ολυμπιακός Β' με τον Πανιώνιο στην πρεμιέρα της Super League 2. Ο Τσαγκαράκης δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Πανιωνίου επειδή προηγήθηκε επιθετικό φάουλ στον Μπότη

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο