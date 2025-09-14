Η Εθνική πανηγυρίζει το έκτο μετάλλιο της ιστορίας της στο Eurobasket
Η Εθνική μας ομάδα επικράτησε με 92-89 της Φινλανδίας και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025. Εκτο μετάλλιο της ιστορία της γαλανόλευκης στη διοργάνωση.
Η Ελλάδα κατάφερε να πάρει τη νίκη με 92-89 κόντρα στην Φινλανδία στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025 και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση.
Η γαλανόλευκη βρέθηκε ξανά στο βάθρο έπειτα από 16 χρόνια και το 2009, κατακτώντας το 6ο της μετάλλιο της ιστορίας της.
Το πρώτο βάθρο για την Ελλάδα ήρθε το 1949 με την 3η θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Κάιρο, για να ακολουθήσει το χρυσό της ομάδας του Γκάλη και του Γιαννάκη το 1987, αλλά και το ασημένιο το 1989 στο Ζάγκρεμπ.
Το 2005 ήρθε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο της «επίσημης αγαπημένης», με την υπερομάδα των Γιαννάκη, Παπαλουκά, Ζήση, Διαμαντίδη, Κακιούζη να ανεβαίνουν στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Βελιγράδι, με την τελευταία επιτυχία να είναι εκείνη του 2009 και το χάλκινο μετάλλιο στη διοργάνωση της Πολωνίας.
Η σημερινή επικράτηση επί των Φινλανδών μας χάρισε το χάλκινο μετάλλιο της Ρίγας, προσθέτοντας την 6η κατάκτηση στην ιστορία μας.
