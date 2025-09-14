Εθνική: Οι μικροί τελικοί σε Eurobasket και το αρνητικό ρεκόρ που καλείται να «σπάσει» (vid)

Ραντεβού με την ιστορία δίνει το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 17:00) η Εθνική μας ομάδα, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025.

Η Ελλάδα επέστρεψε στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, ενώ τότε ήταν και το τελευταίο μετάλλιο που κατέκτησε, επικρατώντας επί της Σλοβενίας με 57-56 στον μικρό τελικό του Eurobasket 2009.

Το παιχνίδι της 3ης θέσης στη Ρίγα είναι το έκτο που συμμετέχει η Εθνική, ωστόσο η ιστορία είναι… εναντίον της σε αυτά τα παιχνίδια, καθώς έχει μόλις μία νίκη, στην τελευταία της συμμετοχή.

Οι προηγούμενοι μικροί τελικοί για την Εθνική

1993 – Μόναχο, Ελλάδα-Κροατία 59-99

1995 – Αθήνα, Ελλάδα-Κροατία 68-73

1997 – Βαρκελώνη, Ελλάδα-Ρωσία 77-97

2007 – Μαδρίτη, Ελλάδα-Λιθουανία 69-78

2009 – Κατοβίτσε, Ελλάδα-Σλοβενία 57-56

Την τελευταία φορά που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διεκδίκησε – και κατέκτησε – μετάλλιο, βρισκόταν στο ρόστερ ο Βασίλης Σπανούλης. Πλέον, από άλλο πόστο, καλείται να οδηγήσει ξανά τη χώρα του στο βάθρο και να γράψει ιστορία.