Εθνική: Οι μικροί τελικοί σε Eurobasket και το αρνητικό ρεκόρ που καλείται να «σπάσει» (vid)
Η Εθνική μας ομάδα ετοιμάζεται για τον έκτο μικρό τελικό της ιστορίας της στο Eurobasket και θέλει να σπάσει την… κατάρα στα παιχνίδια χάλκινου μεταλλίου.
Ραντεβού με την ιστορία δίνει το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 17:00) η Εθνική μας ομάδα, καθώς θα αντιμετωπίσει τη Φινλανδία στον μικρό τελικό του Eurobasket 2025.
Η Ελλάδα επέστρεψε στη ζώνη των μεταλλίων μετά από 16 χρόνια, ενώ τότε ήταν και το τελευταίο μετάλλιο που κατέκτησε, επικρατώντας επί της Σλοβενίας με 57-56 στον μικρό τελικό του Eurobasket 2009.
Το παιχνίδι της 3ης θέσης στη Ρίγα είναι το έκτο που συμμετέχει η Εθνική, ωστόσο η ιστορία είναι… εναντίον της σε αυτά τα παιχνίδια, καθώς έχει μόλις μία νίκη, στην τελευταία της συμμετοχή.
Οι προηγούμενοι μικροί τελικοί για την Εθνική
1993 – Μόναχο, Ελλάδα-Κροατία 59-99
1995 – Αθήνα, Ελλάδα-Κροατία 68-73
1997 – Βαρκελώνη, Ελλάδα-Ρωσία 77-97
2007 – Μαδρίτη, Ελλάδα-Λιθουανία 69-78
2009 – Κατοβίτσε, Ελλάδα-Σλοβενία 57-56
Την τελευταία φορά που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα διεκδίκησε – και κατέκτησε – μετάλλιο, βρισκόταν στο ρόστερ ο Βασίλης Σπανούλης. Πλέον, από άλλο πόστο, καλείται να οδηγήσει ξανά τη χώρα του στο βάθρο και να γράψει ιστορία.
