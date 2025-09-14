Η μεγάλη ώρα για την Εθνική: Για το χάλκινο μετάλλιο κόντρα στη Φινλανδία
Η Εθνική κοντράρεται σήμερα (14/9, 17:00) με τη Φινλανδία στη Ρίγα για την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket 2025.
Μετά τις ήττες τους στα ημιτελικά από Τουρκία και Γερμανία, η Εθνική μας και η Φινλανδία έρχονται αντιμέτωπες το απόγευμα της Κυριακής (14/9, 17:00) στη Ρίγα, στο ματς της τρίτης θέσης, με στόχο το χάλκινο μετάλλιο στο φετινό Eurobasket.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, έκανε δηλώσεις μετά την προπόνηση της ομάδας, μιλώντας για τον ημιτελικό και την ψυχολογική προετοιμασία των παικτών, ενώ τόνισε πως «έτυχε να κάνουμε το κακό μας παιχνίδι στο τουρνουά στον ημιτελικό».
Πάνοπλη για το χάλκινο η Ελλάδα
Από’ κει και πέρα, ο κόουτς Σπανούλης δεν αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα ενόψει του μικρού τελικού και η Ελλάδα θα είναι πάνοπλη για τη «μάχη» του χάλκινου μεταλλίου.
Το ίδιο ισχύει και για την Φινλανδία, η οποία είναι η «rookie» των ημιτελικών αφού για πρώτη φορά βρίσκεται σε αυτή της φάσης της διοργάνωσης και θέλει να ολοκληρώσει την πορεία της με ένα μετάλλιο.
Αναλυτικά όλη η φάση των νοκ-άουτ και ο δρόμος της Εθνικής
ΦΑΣΗ ΤΩΝ «16» (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου
1. Λιθουανία – Λετονία 88-79
2. Τουρκία – Σουηδία 85-79
3. Γερμανία – Πορτογαλία 85-58
4. Σερβία – Φινλανδία 86-92
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου
5. Ελλάδα – Ισραήλ 84-79
6. Πολωνία – Βοσνία 80-72
7. Ιταλία – Σλοβενία 77-84
8. Γαλλία – Γεωργία 70-80
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου
9. Λιθουανία – Ελλάδα 76-87
10. Τουρκία – Πολωνία 91-77
Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου
11. Γερμανία – Σλοβενία 99-91
12. Φινλανδία – Γεωργία 93-79
ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤOΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου
13. Ελλάδα – Τουρκία 68-94
14. Γερμανία – Φινλανδία 98-86
ΤΕΛΙΚΟΙ (ΛΕΤΟΝΙΑ – ΡΙΓΑ)
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Ελλάδα – Φινλανδία (17:00)
Τουρκία – Γερμανία (21:00)
