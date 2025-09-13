Τέλος ο Πέσιτς από την Εθνική Σερβίας: «Ήρθε η ώρα να βρούμε προπονητή»
Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς ανακοίνωσε ότι αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Σερβίας, μετά το κάζο στο Eurobasket 2025.
Ο Σβέτισλαβ Πέσιτς παραχώρησε συνέντευξη στη σερβική εφημερίδα «Politika», στην οποία ανακοίνωσε ότι θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Εθνικής Σερβίας.
Ο 76χρονος δεν κατάφερε να οδηγήσει την Εθνική ομάδα της χώρας του στην κορυφή της Ευρώπης, βιώνοντας έναν οδυνηρό αποκλεισμό στη φάση των «16» από τη Φινλανδία, παρότι ήταν το φαβορί για τον τίτλο.
Ο Πέσιτς δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να βρεθεί ένας νέος προπονητής να συνεχίσει το έργο του, ενώ πρόσθεσε ότι θα βοηθήσει τον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Νεμπόισα Τσόβιτς, στην προσπάθεια να βρεθεί ο διάδοχός του στον πάγκο.
Οι δηλώσεις του Πέσιτς:
«Ήταν προνόμιο να είμαι προπονητής της εθνικής ομάδας της Σερβίας και να προπονώ και να ηγούμαι των καλύτερων Σέρβων μπασκετμπολιστών. Η ανάληψη ευθύνης και η λήψη αποφάσεων όταν ηγείσαι της εθνικής ομάδας της Σερβίας είναι μια μεγάλη πρόκληση.
Στο μέλλον, θέλω να συνεχίσω να θέτω τον επαγγελματισμό, την εμπειρία και την αφοσίωσή μου στη διάθεση του Προέδρου Τσόβιτς και ολόκληρης της ομάδας μπάσκετ μας. Ωστόσο, ήρθε η ώρα να βρούμε έναν νέο προπονητή που θα μπορεί να συνεχίσει αυτό που ξεκινήσαμε την προηγούμενη περίοδο.
Από την άλλη πλευρά, υποσχέθηκα στον Τσόβιτς ότι θα κάνω τα πάντα για να βοηθήσω στην επιλογή ενός νέου προπονητή, όποιος κι αν είναι αυτός, θα του δώσω την πλήρη υποστήριξή μου, τη βοήθειά μου και όλες τις προηγούμενες εμπειρίες μου».
