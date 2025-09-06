Σερβία – Φινλανδία 86-92: «Βόμβα» από τους Φινλανδούς, πέταξαν έξω το μεγάλο φαβορί του Eurobasket! (vid)

Απίθανη Φινλανδία πέταξε έξω την Σερβία νικώντας την με 92-86 και έκανε την πρώτη τεράστια έκπληξη στο Eurobasket 2025, αποκλείοντας το νούμερο ένα φαβορί για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Ο Λάουρι Μάρκανεν ήταν για ακόμα μια φορά ηγετικός, βάζοντας 29 πόντους και όντας εξαιρετικός τόσο στην άμυνα όσο και στην επίθεση, όμως ο παίκτης αποκάλυψη και αυτός που έγειρε τελικά την πλάστιγγα στην μεριά τον Λύκων ήταν ο Ελίας Βάλτονεν που πέτυχε 10 πόντους σε τρία λεπτά στην τελευταία περίοδο, δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα του.

Έτσι οι Φινλανδοί θα βρεθούν στους «8» για δεύτερη συνεχόμενη διοργάνωση και ευελπιστούν αυτή τη φορά να κάνουν το βήμα παραπάνω. Στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού Γαλλία – Γεωργία (7/9, 15:15).

Απογοήτευση για ακόμα ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα οι Σέρβοι πηγαίνουν σπίτι τους από νωρίς, απογοητεύοντας τον κόσμο τους. Ο Νίκολα Γιόκιτς πέτυχε 33 πόντους, έχοντας ως άξιο συμπαραστάτη τον Νίκολα Γιόβιτς που είχε 20, όμως δεν έφταναν στους «πλάβι».

FINLAND HAS COMPLETED ONE OF THE BIGGEST UPSETS IN THE HISTORY OF BASKETBALL#EUROBASKET pic.twitter.com/4QQrJzkCjV — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 6, 2025

Η Φινλανδία ξεκίνησε εκπληκτικά το παιχνίδι και ξέφυγε νωρίς νωρίς με δέκα πόντους και 11-1 με τον Γιάντουνεν να είναι μεγάλος πρωταγωνιστής στο ξεκίνημα του ματς έχοντας έξι πόντους με 2/2 τρίποντα, κάνοντας ζημιά στην Σερβία. Στη συνέχεια πήρε την κατάσταση στα χέρια του ο Λάοουρι Μάρκανεν που γρήγορα-γρήγορα, έγινε διψήφιος φτάνοντας τους 11 πόντους στο ματς και διατήρησε την ομάδα του μπροστά στο +10 και σκορ 22-12 τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Σε εκείνο το σημείο οι Σέρβοι αντέδρασαν με τους Αβράμοβιτς και Γιόβιτς να τραβούν το… κάρο από τη λάσπη και την Σερβία να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο -4 και σκορ 24-28.

Στη δεύτερη περίοδο Σερβία ισορρόπησε και με τον Στέφαν Γιόβιτς να έρχεται από τον πάγκο και να… φτιάχνει παιχνίδι έκανε ένα γρήγορο 8-0 και πέρασε μπροστά στο σκορ. Οι Φινλανδοί δεν τα έχασαν και έμειναν μέσα στο παιχνίδι, παρά την τρομερή εμφάνιση του Γιόβιτς των Μαϊάμι Χιτ, ο οποίος ήταν ο καλύτερος της Σερβίας μαζί με τον Νίκολα Γιόκιτς, έχοντας 12 πόντους, με τον mega σταρ των Σέρβων να έχει 15 με τέσσερα ριμπάουντ και δύο ασίστ. Το ημίχρονο τελείωσε με την Σερβία μπροστά στο +4 και σκορ 48-44, με τον Μάρκανεν να έχει 16 πόντους και να είναι πρώτος σκόρερ του πρώτου ημιχρόνου, ενώ από κοντά και οι Λιτλ και Γιάντουνεν που είχαν από 10 και 11 πόντους αντίστοιχα.

Η Σερβία στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ξέφυγαν με +6 και έδειχναν να βάζουν το νερό στο αυλάκι, ωστόσο οι εκπληκτικοί Φινλανδοί επέστρεψαν και πάλι στο παιχνίδι, χωρίς να αποδέχεται την ήττα και παίζοντας εκπληκτικό μπάσκετ πέρασε και πάλι μπροστά με 59-54 με δύο τρίποντα του Βάλτονεν και του Σάλιν τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Η τρίτη περίοδος έκλεισε με την Φινλανδία και πάλι μπροστά στο σκορ με δύο πόντους και 68-66 με τον Λάουρι Μάρκανεν να είναι απολαυστικός με 22 πόντους και τρομερές επιλογές σε άμυνα και επίθεση.

Στην τελευταία περίοδο η Φινλανδία συνέχισε να μην φοβάται τους Σέρβους, με τον Μούρινεν ωστόσο να κάνει μία χαζομάρα που λίγο έλειψε να γυρίσει το μομέντουμ της αναμέτρησης, κάνοντας χωρίς κανέναν λόγο φασαρία στον Γκούντουριτς. Οι Σέρβοι πέρασαν μπροστά με τρίποντο του γκαρντ της Μιλάνο, ωστόσο η αποκάλυψη είχε ονοματεπώνυμο και ήταν ο Ελίας Βάλντονεν. Ο γκαρντ της Φινλανδίας πέτυχε 10 πόντους σε τρία λεπτά με δύο τεράστια τρίποντα και έγειρε την πλάστιγγα προς το μέρος της ομάδας του, δίνοντάς της τελικά την πρόκριση στα προημιτελικά.

Οι διαιτητές: Βάσκες, Κάτο, Καστίγιο

Τα δεκάλεπτα: 24-28, 48-44, 66-68, 86-92

Σερβία (Πέσιτς): Πετρούσεβ 3, Γιόβιτς 20 (3/4 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μαρίνκοβιτς, Ντόμπριτς 9 (3/3 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Γιόκιτς 33 (8/11 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 14/19 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Μίτσιτς 8 (2/6 σουτ), Γκούντουριτς 5 (1/8 σουτ), Γιόβιτς, Αβράμοβιτς 6 (2/5 τρίποντα), Μιλουτίνοβ 2

Φινλανδία (Τουόβι): Λιτλ 13 (1/2 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 8 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 3 κλεψίματα), Σάλιν 6 (2), Ενκαμουά 3 (1), Γιάντουνεν 15 (3/4 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Βάλτονεν 13 (2/3 δίποντα, 3/7 τρίποντα), Μαξούνι, Μάντσεν, Μάρκανεν 29 (7/15 δίποντα, 1/9 τρίποντα, 12/13 βολές, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 4 κλεψίματα), Μούρινεν 9 (2/4 τρίποντα), Γκούσταβσον, Γκράντισον 4