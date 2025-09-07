Άγριο «κράξιμο» στη Σερβία για τον αποκλεισμό-σοκ από τη Φινλανδία: «Ντροπή και ρεζίλι»
Η Σερβία γνώρισε την ήττα από την Φινλανδία και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του EuroBasket 2025 και τα ΜΜΕ της χώρας εξαπέλυσαν επίθεση στην ομάδα του Πέσιτς.
Για δεύτερο συνεχόμενο Eurobasket η Σερβία υπέστη τεράστιο κάζο, αφού αποκλείστηκε στην φάση των «16», αυτή τη φορά από τη Φινλανδία, με την κριτική στον Πέσιτς και τους παίκτες του να είναι πολύ σκληρή.
Η ήττα από τη Φινλανδία με 92-86 στη φάση των «16» θεωρήθηκε εφιάλτης για μια ομάδα που ξεκίνησε το τουρνουά με όνειρο το χρυσό μετάλλιο και την επιστροφή στην κορυφή της Ευρώπης.
Αξίζει να σημειωθεί πως η… μπάλα στα ΜΜΕ της χώρας πήρε πρώτο από όλους τον Σβέτισλαβ Πέσιτς, αλλά και όλους τους παίκτες, με τους Σέρβους να «βράζουν» με την εικόνα της ομάδας στο ματς των «16» με τη Φινλανδία.
Τι αναφέρουν στη Σερβία για την εθνική τους ομάδα
Χαρακτηριστικός του κλίματος είναι ο τίτλος του Sportklub, που αναφέρει: «Ντροπή και ρεζίλι: Η Φινλανδία διέλυσε τα όνειρα της Σερβίας για χρυσό».
Το Meridiansport έβαλε τίτλο: «Αγωνία για τη Σερβία! Τα χρυσά όνειρα μιας γενιάς πνίγηκαν σε μία φινλανδική λίμνη».
Η Mozzart σημείωσε: «Το νέο λυκόφως της Σερβίας! Αποκλειστήκαμε ξανά στη φάση των “16” του EuroBasket».
Τέλος, η Telesport ανέφερε: «Η Σερβία δεν άντεξε το βάρος του φαβορί, η Φινλανδία είναι μία νέα τραυματική εμπειρία».
